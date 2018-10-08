Россиянка проглотила жезл инспектора ГИБДД ради победы в конкурсе

23-летняя ростовчанка решила во чтобы то ни стало победить в конкурсе #битвартов.

Главный приз конкурса - силиконовая грудь. Условия конкурса просты: нужно засунуть в рот как можно глубже какой-либо предмет. Запечатлеть сие действие необходимо на камеру и выложить в сеть с соответствующим хештегом в социальных сетях.

Ростовчанка решила подойти к вопросу с креативом и «проглотить» жезл инспектора ДПС. В сети девушка призналась, что долго искала сотрудников ГИБДД, которые «одолжили» бы ей жезл.

Первая попытка осуществить задуманное не удалась, зато вторая оказалась более удачной. Ростовчанке улыбнулась удача. Однако, во время съемки была допущена одна оплошность, которая может стоить инспектору ДПС карьеры, на кадрах отлично видны номера патрульной машины.

Известно, что девушка вместе с другом приехали на пост ДПС у выезда из донской столицы, среди транспортных инспекторов нашелся один сговорчивый, он то и одолжилнастойчивой ростовчанке жезл.

- Транспортный инспектор также имеет жезл, но при этом он гражданский человек, а не сотрудник полиции. Девушка подошла к нему и попросила инвентарь для видео. Инспектор согласился. Ушлая девушка со словами «хочу новые сиськи!» засунула жезл в рот.

Сотрудники полиции, ставшие свидетелями инцидента, попросили девушку и ее друга прекратить съемку, но было уже поздно.

Инспектор уже уволен. В отношении полицейских, на фоне автомобиля которых было сделано видео, проводится проверка.

Девушка подготовила письмо в МВД с просьбой не наказывать строго полицейских, так как они случайно попали в кадр.

Ролик был выложен в сеть несколько дней назад, за это время его просмотрели более 30000 раз. Под роликом собралось несколько сотен комментариев, большая часть которых негативная.

- Сотрудниками полиции установлена личность участницы видеозаписи, ею оказалась учащаяся одного из средних учебных заведений города. С девушкой проведена профилактическая беседа сотрудниками полиции, -сообщилиPrivet-Rostov.ruв пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области.

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Источник:Privet-Rostov.ru