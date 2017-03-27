Россиянка официально оформила отказ от 15-летнего сына, так как не нашла с ним общий язык
В конце 2016 года 40-летняя жительница Ростова-на-Дону официально подала заявление в суд на лишение ее родительских прав в отношении 15-летнего сына.
Свое желание отказаться от родного сына женщина объяснила тем, что не смогла найти со своим ребенком общий язык.
Как сообщили в социально-реабилитационном центре, где на данный момент проживает мальчик, ростовчанке сын стал не нужен лет с семи. Именно с этого возраста она стала отдавать сына на временное проживание в соццентры. Тогда главной причиной своего поведения женщина называла тяжелое материальное положение. Для самого ребенка пребывание рядом с мамой было радостью.
Примечательно, что «отказница» имеет постоянную оплачиваемую работу повара, собственную квартиру, женщина не ведет аморальный образ жизни и не страдает алкоголизмом.
Как ни старались сотрудники Первомайского райсуда образумить женщину (ей давали время на размышление), желание ее было непреклонным, а в своем стремлении начать жизнь с нового листа, ростовчанка не только отказалась от родного сына, но и решила сменить фамилию и имя.
Мальчик на суд не пришел, пытается скрыть свою боль от предательства самого родного человека и заверяет, что и сам желает в детский дом.
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