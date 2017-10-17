Гайки закручиваются: Россиянам запретят снимать на камеру сотрудников ГИБДД

Эпоха заполнения сети видеороликами, в главной роли которых выступают госавтоинспекторы, которых «вынуждают» внятно представляться и вежливо общаться с автолюбителями может закончится, пишет Privet-Rostov.ru.

Как стало известно, в новом приказе о работе Дорожно-патрульной службы исчез пункт, который разрешал гражданам производить фото- и видеосъёмку общения с сотрудниками ГИБДД. Об этом пишет «Российская газета».

При этом, по мнению авторов издания, данное постановление противоречит закону о полиции, в котором прописано, что граждане РФ имеют право фиксировать на камеру работу полицейских.

Новый приказ о работе Дорожно-патрульной службы вступит в силу уже в конце октября.

Стоит отметить, что сотрудников Госавтоинспекции наоборот обязали снимать на видео общение с автовладельцами. Происходить это должно в тех случаях, когда оформление какого-либо действия должно совершаться в присутствии понятых, но по ряду причин происходит без них.

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