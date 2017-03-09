Регистрация
Важные темы
» » Знаменитая жертва пластической операции изуродовала себя для бразильских трусиков


Знаменитая жертва пластической операции изуродовала себя для бразильских трусиков

9-03-2017, 13:56

28-летняя ростовчанка Элина Ромасенко открыла причину своих жутких пластических операций.

 

 

Отметим, что яркая блондинка смогла прославится, объявив себя жертвой пластического хирурга. Так, на днях Элина поведала КП, из-за чего начало улучшать свою внешность.

Девушка сказала, что в 18 лет сильно похудела и грудь обвисла. Ее сестра сказала, чтобы дряблая грудь старит и нужно ее прятать. Героиня решилась на операцию.

Правда, результат не оправдал ожиданий, и девушка осталась недовольна. Изменить свою попу Элина захотела для того, чтобы достигнуть шикарных параметров Ким Кардашьян. Но и эта операция оказалась неудачной: всё плохо зажило, а имплант был сильно заметен.

Друг девушки начал постоянно намекать на необходимость тренировок, так как ему нравятся хорошие формы. Однако занятия в спортзале не помогли, и блондинка решилась на новую операцию. Но она оказалось неудачной. Форм как у Ким Кардашьян девушка не достигла, да еще и имплант стал виден. В завершение всего еще и жених Элину бросил.

Героиня отмечает, что решилась «сделать» попу только потому, что этот человек был ей очень дорог, но сейчас их жизненные пути разошлись, сообщает Privet-Rostov.ru

 

Теперь Элина обвинила в своих проблемах пластического хирурга. Девушка заявила, что готова принять участие в передаче, которая будет посвящена жертвам пластических хирургов, и попытается остановить тех, кто хочет решить свои проблемы с помощью «пластики».

После громкого скандала ростовский пластический хирург Игорь Рыков утверждает, что не имеет никакого отношения к перечисленным операциям.



Прочитали - 255
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Россиянка корректировала внешность 10 лет и осталась с кривым носом и шрамами на груди

Россиянка корректировала внешность 10 лет и осталась с кривым носом и

Главное
16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суициде

16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суициде

Криминал
В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечают квартиры своих жертв

В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечают

Город
Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в президенты

Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в

Главное
Россиянка изобрела способ погашения ипотеки без траты своих денег

Россиянка изобрела способ погашения ипотеки без траты своих денег

События
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвой

В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвой

Происшествия
В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

Сочи
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидность ребенка

Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидность

Общество
89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсию

89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсию

События
Пенсионер случайно женился на своей внучке

Пенсионер случайно женился на своей внучке

События
Составлен фотопортрет идеальной женщины из черт знаменитостей

Составлен фотопортрет идеальной женщины из черт знаменитостей

События
Россиянка стала одной из самых сексуальных актрис порно

Россиянка стала одной из самых сексуальных актрис порно

События
В Сочи при погружении у девушки-дайвера возникла «кессонка»

В Сочи при погружении у девушки-дайвера возникла «кессонка»

Происшествия
В Армавире родная сестра не пускала медиков к раненному ножом брату

В Армавире родная сестра не пускала медиков к раненному ножом брату

Происшествия
После концерта Татьяну Буланову похитили и увезли в лес

После концерта Татьяну Буланову похитили и увезли в лес

Криминал
Туристку из Краснодара эвакуировали с Эльбруса

Туристку из Краснодара эвакуировали с Эльбруса

Сочи
Россиянка ради iPhone разделась и обмазалась машинным маслом. Видео

Россиянка ради iPhone разделась и обмазалась машинным маслом. Видео

Главное
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок остался без матери

Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок

Происшествия
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёл

Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёл

Общество
Экстрасенс выманила у девушки голое селфи для приворота и выложила его в сеть

Экстрасенс выманила у девушки голое селфи для приворота и выложила

Происшествия
Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. Фото

Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. Фото

Город
Видео погони медведя за сноубордисткой

Видео погони медведя за сноубордисткой

События
Мы попрощались с жизнью: «Эксклюзивное интервью пассажирки самолета, в роковую ночь приземлившегося в Краснодаре»

Мы попрощались с жизнью: «Эксклюзивное интервью пассажирки самолета,

События
Девушка выжила, опоздав на самолет, разбившийся в Ростове

Девушка выжила, опоздав на самолет, разбившийся в Ростове

Общество
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего психического расстройства

В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего

Происшествия
Покупателям предлагают посмотреть на женскую грудь при покупке двух литров пива

Покупателям предлагают посмотреть на женскую грудь при покупке двух

События
Преподаватель кубанского вуза ушла в порноиндустрию

Преподаватель кубанского вуза ушла в порноиндустрию

Происшествия
Пациентка умерла после пластической операции

Пациентка умерла после пластической операции

Происшествия
На Кубани глава псевдорелигиозной организации насиловал несовершеннолетних адептов

На Кубани глава псевдорелигиозной организации насиловал

Криминал
Зоофил ищет на

Зоофил ищет на "Авито" щенков для сексуальных утех

Криминал
Ради внимания парня девушка пустила себе пулю в грудь

Ради внимания парня девушка пустила себе пулю в грудь

Происшествия
Приезжий насиловал и избивал краснодарку

Приезжий насиловал и избивал краснодарку

Криминал
Дворняга спасла 19-летнюю девушку, которую сбила машина

Дворняга спасла 19-летнюю девушку, которую сбила машина

Происшествия
52-летний мужчина бросил семью и стал 6-летней девочкой

52-летний мужчина бросил семью и стал 6-летней девочкой

Происшествия
Питбули разорвали 22-летнюю девушку по ее собственной воле

Питбули разорвали 22-летнюю девушку по ее собственной воле

Происшествия
Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцом

Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцом

Происшествия
В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушка

В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушка

Происшествия
Деньги решают все: девушки показывали грудь и ели купюры (18+)

Деньги решают все: девушки показывали грудь и ели купюры (18+)

Главное
Смелая россиянка сдала в аренду свою ягодицу (фото)

Смелая россиянка сдала в аренду свою ягодицу (фото)

Город
Как пройти собеседование в кризис - эксперт

Как пройти собеседование в кризис - эксперт

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+