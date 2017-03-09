Знаменитая жертва пластической операции изуродовала себя для бразильских трусиков
28-летняя ростовчанка Элина Ромасенко открыла причину своих жутких пластических операций.
Отметим, что яркая блондинка смогла прославится, объявив себя жертвой пластического хирурга. Так, на днях Элина поведала КП, из-за чего начало улучшать свою внешность.
Девушка сказала, что в 18 лет сильно похудела и грудь обвисла. Ее сестра сказала, чтобы дряблая грудь старит и нужно ее прятать. Героиня решилась на операцию.
Правда, результат не оправдал ожиданий, и девушка осталась недовольна. Изменить свою попу Элина захотела для того, чтобы достигнуть шикарных параметров Ким Кардашьян. Но и эта операция оказалась неудачной: всё плохо зажило, а имплант был сильно заметен.
Друг девушки начал постоянно намекать на необходимость тренировок, так как ему нравятся хорошие формы. Однако занятия в спортзале не помогли, и блондинка решилась на новую операцию. Но она оказалось неудачной. Форм как у Ким Кардашьян девушка не достигла, да еще и имплант стал виден. В завершение всего еще и жених Элину бросил.
Героиня отмечает, что решилась «сделать» попу только потому, что этот человек был ей очень дорог, но сейчас их жизненные пути разошлись, сообщает Privet-Rostov.ru
Теперь Элина обвинила в своих проблемах пластического хирурга. Девушка заявила, что готова принять участие в передаче, которая будет посвящена жертвам пластических хирургов, и попытается остановить тех, кто хочет решить свои проблемы с помощью «пластики».
После громкого скандала ростовский пластический хирург Игорь Рыков утверждает, что не имеет никакого отношения к перечисленным операциям.
Россиянка корректировала внешность 10 лет и осталась с кривым носом иГлавное
16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суицидеКриминал
В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечаютГород
Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться вГлавное
Россиянка изобрела способ погашения ипотеки без траты своих денегСобытия
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвойПроисшествия
В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высотыСочи
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидностьОбщество
89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсиюСобытия
Пенсионер случайно женился на своей внучкеСобытия
Составлен фотопортрет идеальной женщины из черт знаменитостейСобытия
Россиянка стала одной из самых сексуальных актрис порноСобытия
В Сочи при погружении у девушки-дайвера возникла «кессонка»Происшествия
В Армавире родная сестра не пускала медиков к раненному ножом братуПроисшествия
После концерта Татьяну Буланову похитили и увезли в лесКриминал
Туристку из Краснодара эвакуировали с ЭльбрусаСочи
Россиянка ради iPhone разделась и обмазалась машинным маслом. ВидеоГлавное
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёлОбщество
Экстрасенс выманила у девушки голое селфи для приворота и выложилаПроисшествия
Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. ФотоГород
Видео погони медведя за сноубордисткойСобытия
Мы попрощались с жизнью: «Эксклюзивное интервью пассажирки самолета,События
Девушка выжила, опоздав на самолет, разбившийся в РостовеОбщество
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своегоПроисшествия
Покупателям предлагают посмотреть на женскую грудь при покупке двухСобытия
Преподаватель кубанского вуза ушла в порноиндустриюПроисшествия
Пациентка умерла после пластической операцииПроисшествия
На Кубани глава псевдорелигиозной организации насиловалКриминал
Зоофил ищет на "Авито" щенков для сексуальных утехКриминал
Ради внимания парня девушка пустила себе пулю в грудьПроисшествия
Приезжий насиловал и избивал краснодаркуКриминал
Дворняга спасла 19-летнюю девушку, которую сбила машинаПроисшествия
52-летний мужчина бросил семью и стал 6-летней девочкойПроисшествия
Питбули разорвали 22-летнюю девушку по ее собственной волеПроисшествия
Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцомПроисшествия
В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушкаПроисшествия
Деньги решают все: девушки показывали грудь и ели купюры (18+)Главное
Смелая россиянка сдала в аренду свою ягодицу (фото)Город
Как пройти собеседование в кризис - экспертГород