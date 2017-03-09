Знаменитая жертва пластической операции изуродовала себя для бразильских трусиков

28-летняя ростовчанка Элина Ромасенко открыла причину своих жутких пластических операций.

Отметим, что яркая блондинка смогла прославится, объявив себя жертвой пластического хирурга. Так, на днях Элина поведала КП, из-за чего начало улучшать свою внешность.

Девушка сказала, что в 18 лет сильно похудела и грудь обвисла. Ее сестра сказала, чтобы дряблая грудь старит и нужно ее прятать. Героиня решилась на операцию.

Правда, результат не оправдал ожиданий, и девушка осталась недовольна. Изменить свою попу Элина захотела для того, чтобы достигнуть шикарных параметров Ким Кардашьян. Но и эта операция оказалась неудачной: всё плохо зажило, а имплант был сильно заметен.

Друг девушки начал постоянно намекать на необходимость тренировок, так как ему нравятся хорошие формы. Однако занятия в спортзале не помогли, и блондинка решилась на новую операцию. Но она оказалось неудачной. Форм как у Ким Кардашьян девушка не достигла, да еще и имплант стал виден. В завершение всего еще и жених Элину бросил.

Героиня отмечает, что решилась «сделать» попу только потому, что этот человек был ей очень дорог, но сейчас их жизненные пути разошлись, сообщает Privet-Rostov.ru

Теперь Элина обвинила в своих проблемах пластического хирурга. Девушка заявила, что готова принять участие в передаче, которая будет посвящена жертвам пластических хирургов, и попытается остановить тех, кто хочет решить свои проблемы с помощью «пластики».

После громкого скандала ростовский пластический хирург Игорь Рыков утверждает, что не имеет никакого отношения к перечисленным операциям.