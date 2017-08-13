16-летняя девушка пропала из палаточного лагеря в Джубге
Несовершеннолетняя Лада Киселева объявлена в розыск.
Как стало известно «Живой Кубани», подросток отдыхала в местечке под названием Змеиное ущелье. По предварительной информации, около семи вечера 10 августа Лада вместе с молодым человеком ушла из палаточного лагеря в неизвестном направлении. Связь с девушкой оборвалась.
Известно, что в день пропажи она была одета в сарафан фиолетового цвета с крупинками черного и серебряного цвета, синие сланцы. С собой у подростка был рюкзак серого цвета из кожзаменителя, паспорт, косметичка, одежда, белье, спальный мешок синего цвета, босоножки белые на платформе, кроссовки черные.
Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост 172 см, средней полноты, волосы длинные крашенные в темно-красный цвет.
Всех, кто может предоставить какую-либо информацию о пропавшей, полиция просит звонить по тел. 8(86167) 2-28-40, 2-31-51 или 02, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Источник: www.livekuban.ru
На Кубани при загадочных обстоятельствах пропала женщинаПроисшествия
21-летний парень пропал без вести по дороге на Черноморское побережьеГород
Мужчина пропал без вести по дороге в Краснодарский крайПроисшествия
Пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину ищут на КубаниГород
Труп пропавшей Надежды Кутелия нашли в лесу под НовороссийскомКриминал
Кубанский школьник погиб из-за несчастной любвиПроисшествия
Убийцу двух человек разыскивают в КраснодареКриминал
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице КущевскойПроисшествия
В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головыКриминал
Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилейИнфраструктура
На Кубани разыскивают пропавшего без вести мужчинуГород
Житель Новороссийска предлагает миллион нашедшему его матьПроисшествия
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвойПроисшествия
Какого цвета тапки: новое фото взорвало ИнтернетСобытия
На Кубани сбежавший подросток неделю провел в компьютерном клубеПроисшествия
В Кропоткине неизвестные обстреляли окна квартиры пенсионерки изГород
В Краснодаре месяц не могут найти педофила, растлившего девочку вКриминал
В Краснодаре вандалы обстреляли трамвай из пневматического пистолетаКриминал
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномаркуПроисшествия
Брат и сестра пропали без вести по дороге из Анапы в ТюменьКриминал
Полицейские две недели ищут пропавших мать и сына из КраснодараГород
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьиПроисшествия
Безвести пропавшая девушка все это время отдыхала в СочиОбщество
В Сочи спасатели разрезали машину с зажатыми пассажирамиПроисшествия
Сочинская полиция разыскивает преступникаКриминал
Полицейские ищут подростка, сбежавшего из интерната в АнапуОбщество
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на КубаниПроисшествия
В Краснодаре ищут насильника, надругавшегося над девушкой в день св.Криминал
Краснодарский беби-бокс спас жизнь шестнадцатого ребенкаЗдоровье
На Кубани разыскивают мужчину без пальцев на ногахПроисшествия
Вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору в АдыгееКриминал
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под БелореченскомПроисшествия
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное делоПроисшествия
Детская задачка про бананы и кокосы разделила интернет на три лагеряГород
Полиция ищет водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в КраснодареПроисшествия
Россиянину поездом снесло полголовыПроисшествия
В Краснодаре потерялся 15-летний подростокПроисшествия
В Краснодаре пропала 16-летняя Дарья ТихоноваПроисшествия
В Краснодаре пропала девушкаПроисшествия
На Кубани разыскивают пропавшего школьникаПроисшествия