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16-летняя девушка пропала из палаточного лагеря в Джубге

Вчера, 10:28

Несовершеннолетняя Лада Киселева объявлена в розыск.

 

16-летняя девушка пропала из палаточного лагеря в Джубге


Как стало известно «Живой Кубани», подросток отдыхала в местечке под названием Змеиное ущелье. По предварительной информации, около семи вечера 10 августа Лада вместе с молодым человеком ушла из палаточного лагеря в неизвестном направлении. Связь с девушкой оборвалась. 

Известно, что в день пропажи она была одета в сарафан фиолетового цвета с крупинками черного и серебряного цвета, синие сланцы. С собой у подростка был рюкзак серого цвета из кожзаменителя, паспорт, косметичка, одежда, белье, спальный мешок синего цвета, босоножки белые на платформе, кроссовки черные.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост 172 см, средней полноты, волосы длинные крашенные в темно-красный цвет.

Всех, кто может предоставить какую-либо информацию о пропавшей, полиция просит звонить по тел. 8(86167) 2-28-40, 2-31-51 или 02, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru



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