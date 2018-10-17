Живая курица улыбнулась россиянке из котлеты

Крик души девушки пронесся по всем социальным сетям.

Негодование ростовчанки вызвал фаст-фуд, который она купила на рынке «Квадро». Проходя мимо ларька с фастфудом женщина учуяла запах, который помнит еще со времен студенческой молодости – запах котлеты по–киевски. Женщина не удержалась и купила ее. Дома ростовчанка разрезала заветный сверток и увидела непрожаренную курицу.

- А там почти живая курица ребят, будьте бдительны, я конечно и не думала, что такая скандальная! –рассказала ростовчанка.

Женщина не поленилась, вернулась на рынок и предъявила претензии владельцу ларька, начальнику рынка, его помощнику и поставила в известность о непрожаренной курице всех окружающих.

В итоге, скандалистке вернули 65 рублей и объяснили, что они не виноваты, им поставляют полуфабрикаты, которые они лишь разогревают.

Видео: Vk.com Это Ростов -на-Дону

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Источник:Privet-Rostov.ru