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Живая курица улыбнулась россиянке из котлеты

17-10-2018, 17:13

Крик души девушки пронесся по всем социальным сетям.

Негодование ростовчанки вызвал фаст-фуд, который она купила на рынке «Квадро». Проходя мимо ларька с фастфудом женщина учуяла запах, который помнит еще со времен студенческой молодости – запах котлеты по–киевски. Женщина не удержалась и купила ее. Дома ростовчанка разрезала заветный сверток и увидела непрожаренную курицу.

 

- А там почти живая курица ребят, будьте бдительны, я конечно и не думала, что такая скандальная! –рассказала ростовчанка.

 

 

Женщина не поленилась, вернулась на рынок и предъявила претензии владельцу ларька, начальнику рынка, его помощнику и поставила в известность о непрожаренной курице всех окружающих.

 

В итоге, скандалистке вернули 65 рублей и объяснили, что они не виноваты, им поставляют полуфабрикаты, которые они лишь разогревают.

 

 

Видео: Vk.com Это Ростов -на-Дону

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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