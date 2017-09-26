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Водитель Mercedes с «мигалкой» и номерами АМР на бешенной скорости сбил насмерть сотрудника ГИБДД в Москве

26-09-2017, 10:05

В центре Москвы, на Новом Арбате, водитель черного Mercedes-Benz S-класса насмерть сбил сотрудника ГИБДД, пишет Privet-Rostov.ru.

 

Водитель Mercedes с «мигалкой» и номерами АМР на бешенной скорости сбил насмерть сотрудника ГИБДД в Москве

 

Как сообщает «Газета.Ru», на автомобиле были замечены номера правительственной серии АМР. Затем номерной знак был закрыт тряпкой. Чуть позже водитель собственноручно скрутил номера, но очевидцы успели их сфотографировать.

ДТП произошло рядом со съездом на Новинский бульвар. Номер машины – А896МР97 – может быть закреплен за Федеральной службой безопасности.

В телеграмм-канале Mash приводятся слова очевидца, из которых следует, что водитель иномарки объезжал пробку по выделенной полосе на скорости 120-140 километров в час. При столкновении автомобиль отбросил сбитого сотрудника полиции на несколько десятков метров.

Как рассказали Медиазоне в пресс-службе московской полиции, по факту случившегося проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: Телеграм @ilgiz_nt 



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