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В России увеличатся социальные пенсии

22-03-2017, 21:49

Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому пенсии россиян станут больше.

 

В России увеличатся социальные пенсии

 

Нововведение вступит в силу с 1 апреля.

Речь идет о социальных пенсиях граждан РФ. Они увеличатся на 1,5 процента, передаёт РИА Новости.

По предварительным подсчётам, увеличение пенсии коснётся 3,9 млн граждан России. Средний размер выплат увеличится на 129 рублей – после повышения он составит 8 тысяч 774 рубля.



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