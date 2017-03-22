В России увеличатся социальные пенсии

Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому пенсии россиян станут больше.

Нововведение вступит в силу с 1 апреля.

Речь идет о социальных пенсиях граждан РФ. Они увеличатся на 1,5 процента, передаёт РИА Новости.

По предварительным подсчётам, увеличение пенсии коснётся 3,9 млн граждан России. Средний размер выплат увеличится на 129 рублей – после повышения он составит 8 тысяч 774 рубля.