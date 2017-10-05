Минфин рассказал, сколько будет стоить доллар в 2035 году
Средний курс доллара в 2017-2020 годах составит 64,8 рубля. С таким прогнозом выступили в министерстве финансов России.
В 2021-2025 году средний номинальный курс доллара, согласно прогнозу, будет равен 71,5 рубля, в 2026-2030 годах — 77,1 рубля.
По данным аналитиков ведомства, в 2021-2035 годах темпы роста ВВП будут находиться в районе 2,3-2,4%. Консервативный сценарий предусматривает средний номинальный курс доллара в 2017-2020 годах на уровне 68,4 рубля, в 2031-2035 — 84,2 рубля. Темпы роста ВВП к 2031-2035 годам составят 1,5%.
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