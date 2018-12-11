Стало известно, что ждет жителей Краснодара, если Путин введет военное положение

Президент может ввести военное положение как во всей стране единовременно, так и в отдельных регионах.

Сейчас для этого есть все предпосылки, учитывая попытку вторжения украинских судов на территорию России в районе Керченского пролива. Для того, что объявить военное положение глава государства должен немедленно проинформировать об этом Госдуму и Совет Федерации. Также об этом он должен сообщить генсекам ООН и Совета Европы.



Военный режим подразумевает ограничение прав людей, находящихся на территории России, ограничение касается абсолютно всех – и россиян, и мигрантов, и даже лиц без определённого места жительства. На всех их могут возложить дополнительные обязанности. Причиной для введения военного положения может стать любой из перечисленных случаев:



– вторжение иностранной армии на территорию России;

– бомбардировка;

– блокада портов или берегов;

– нападение на армию России за пределами страны (то есть в теории президент может ввести военное положение хоть сейчас);

– предоставление государством своей территории другому агрессору для нападения на Россию (если Путин решит, что военные базы НАТО в Европе – это подготовка к войне, военное положение, опять же, можно вводить сегодня);

– использование наёмников для акта агрессии.

В случае если положение будет введено, то об этом будут сообщать по телевизору и радио. А Совет Федерации должен в течении 48 часов рассмотреть вопрос, в случае если указ будет отклонен, то выпускается по этому поводу постановление.

Вся промышленность начнет работать на нужды армии и населения. Жителей приграничных районов отселят в безопасные районы. Эвакуации подлежат и «объекты хозяйственного, социального и культурного назначения». Особо важные объекты берутся под особую охрану. На электростанциях и метрополитенах вводится особый режим работы.

Временно могут запретить деятельность партий, общественных организаций и религиозных объединений. У бизнесменов и местных жителей могут изымать имущество необходимое для обороны имущество. Однако, в этом случае государство должно будет его выкупить.

Что касается граждан, то их могут привлекать к обороне, борьбе с пожарами и эпидемиями, разборе завалов и прочих работах.

В период военного положения запрещены любые митинги, демонстрации и забастовки. Отменяются выборы и референдумы. Вводится комендантский час, силовики проверяют документы у всех подряд, досматривают машины и самих граждан. Любого подозрительного человека могут задержать на 30 суток. Вводится полный запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатки и ядов. Аптеки и магазины по продаже алкоголя переводятся на особый режим работы. Государство берёт под контроль СМИ, типографии и вычислительные центры.

Запрещается пользоваться рациями, вводится тотальная прослушка всех телефонных разговоров, читается вся личная корреспонденция.

Выезд за пределы России запрещается либо ограничивается.



- Любопытно, что во время действия военного положения в каком-либо регионе власти могут как угодно распоряжаться чужим бизнесом ина всей остальной территории страны. Например, если в Псковской области военное положение, то кастрюльного магната из Челябинска могут заставить наладить выпуск боевых дроидов, а затем вообще отнять завод в пользу государства,- сообщает varlamov.ru.

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Источник:Privet-Rostov.ru