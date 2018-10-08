В Азовском море корабль «Дон» пошел на таран военного корабля Украины. Видео
Российские корабли вытеснили из акватории Азовского моря украинское судно.
Два бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» вторглись в российские воды, нарушив правила пересечения границы, об этом сообщает пресс-служба погранслужба РФ. На перехват им выдвинулись пограничные катера, пограничный сторожевой корабль «Дон», катера типа «Мангуст» и малый противолодочный корабль «Суздалец». Судна быстро вытеснили нарушителей обратно за морскую границу.
Пограничному кораблю в ходе операции пришлось взять на таран украинский буксир, об этом сообщили в штабе ВМС Украины. Как утверждают украинцы, в результате грубого тарана были повреждены главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерные ограждения, а также был потерян спасательный плотик.
Оказавшись за пределами территориальных вод России украинские судна взяли курс на Мариуполь.
Российские пограничники отметили, что в данном районе действует разрешительный порядок движения. При этом заявку на проход украинские суда не подавали, а значит не были включены в график прохода. В свою очередь Киев утверждает, что заявка подавалась, сообщает «Дон-24».
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