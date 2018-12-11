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Рядом с границей Украины и Ростовской области спутник зафиксировал «танковую орду»

11-12-2018, 18:25

«Орду» обнаружил спутник.

 

Рядом с границей Украины и Ростовской области спутник зафиксировал «танковую орду»


 

На снимках Google Earth, которые были сделаны две недели назад, в приграничной зоне вблизи Каменска-Шахтинского отчетливо просматриваются несколько сотен танков, пишет Defence Blog.

 

По подсчетам экспертов, техника базируется в 18 км от границы с Украиной. Помимо танков здесь же стоят и военные грузовики.

 

Напомним, что в ноябре на Украине было введено военное положение, сообщает Lenta.ru.

 

Фото: Defence Blog

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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