Рядом с границей Украины и Ростовской области спутник зафиксировал «танковую орду»

«Орду» обнаружил спутник.





На снимках Google Earth, которые были сделаны две недели назад, в приграничной зоне вблизи Каменска-Шахтинского отчетливо просматриваются несколько сотен танков, пишет Defence Blog.

По подсчетам экспертов, техника базируется в 18 км от границы с Украиной. Помимо танков здесь же стоят и военные грузовики.

Напомним, что в ноябре на Украине было введено военное положение, сообщает Lenta.ru.

Фото: Defence Blog

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Источник:Privet-Rostov.ru