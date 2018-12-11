Рядом с границей Украины и Ростовской области спутник зафиксировал «танковую орду»
«Орду» обнаружил спутник.
На снимках Google Earth, которые были сделаны две недели назад, в приграничной зоне вблизи Каменска-Шахтинского отчетливо просматриваются несколько сотен танков, пишет Defence Blog.
По подсчетам экспертов, техника базируется в 18 км от границы с Украиной. Помимо танков здесь же стоят и военные грузовики.
Напомним, что в ноябре на Украине было введено военное положение, сообщает Lenta.ru.
Фото: Defence Blog
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