Гигантский пожар на Юге России тушат 100 спасателей МЧС
Уточненная информация по огромному пожару в Ростовской области, сообщает Privet-Rostov.ru.
В течение дня основные усилия объединенной группировки сил и средств были направлены на недопущение распространения огня, защиту населенных пунктов и тушение лесного пожара.
К работам по тушению пожара привлечено 8 воздушных судов в том числе от МЧС России – 4 (2 вертолета Ми-8 и 2 самолета Бе-200), и 4 воздушных судна от Южного военного округа, которыми произведено 142 сброса (1039 т.). За трое суток совершено 418 сбросов (2600т.).
В настоящий момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Работы ведутся по локализации и ликвидации локальных очагов горения, имеются очаги тления, проводится их дотушивание, сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.
Площадь пройденная пожаром составляет 4870 Га.
В течении дня проведено наращивание группировки за счет сил и средств соседних субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского и Краснодарского краев. А также из г.Саранска «АвиаЛесохрана».
Всего к тушению лесного пожара привлечено 1067 человек личного состава и 218 единиц техники, в том числе от МЧС России 439 человек личного состава и 92 единицы техники, пишет Privet-Rostov.ru.
Произведена опашка населенных пунктов и лесного, расстоянием 1090 км.
Угрозы распространения лесного пожара на населенные пункты нет.
Специалисты Управления Роспотребнадзора выполнили замеры воздуха на наличие примесей угарного газа и окисов азота в районе лесного пожара находящихся на границах населенных пунктов, концентрация находится в допустимой норме.
Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, а также по тушению лесного пожара продолжаются.
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