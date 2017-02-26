При покупке алкоголя достаточно будет предъявить водительские права
С 31 марта алкоголь в России можно будет покупать по водительским правам.
Водительское удостоверение может быть включено в перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минпромторгом, пишет газета «Коммерсантъ».
Согласно проекту в обновленный перечень документов, которые продавец может потребовать у покупателя алкогольной продукции для подтверждения его совершеннолетия были добавлены водительские права.
Среди других документов, которые можно предъявить для подтверждения возраста при покупке алкоголя числятся следующие: паспорт гражданина РФ и загранпаспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.
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