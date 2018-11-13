Отказаться от туалетной бумаги посоветовали врачи жителям Краснодара
Вместо бумаги врачи предлагают пользоваться влажными салфетками или мыться в биде.
Врачи нашли сразу несколько причин, по которым людям следует отказаться от туалетной бумаги, об этом сообщает МедикФорум.
Во – первых, бумага не до конца удаляет следы продуктов жизнедеятельности организма споверхности кожи, что может спровоцировать раздражение, что в свою очередь может вызвать инфекцию мочеполовых путей.
Во–вторых, трение сухой туалетной бумагой может спровоцировать появление анальных трещин и вызвать геморрой.
В–третьих, сорта бумаги с ароматизаторами могут содержать химические добавки. Врачи не исключают того факта, что они способны провоцировать развитие онкологических заболеваний.
Читайте также:
Дефицит медицинских изделий прогнозируют в России
Эксперимент по выживанию депутата на 3500 руб. в месяц дал первые плоды
Убивший 37 девочек российский маньяк из МВД скончался на Украине
Источник:Privet-Rostov.ru
Жителям Краснодара будут компенсировать неиспользованные отпуска:Общество
Прилетит откуда не ждали: Жителей Краснодара начнут массовоГлавное
Из-за врачебной ошибки 12-летний россиянин стал инвалидомЗдоровье
Жителей Краснодара обяжут платить новый налогГород
Дополнительные выходные позволят устраивать жителям КраснодараСобытия
Жители Краснодара нашли способ обойти пенсионную реформуГлавное
Как можно забеременеть даже, не занимаясь сексом рассказали ученыеЗдоровье
Ученые выяснили главную причину эпидемии рака в миреЗдоровье
Учёные нашли в теле человека новый «орган»Здоровье
В РПЦ предлагают поднять цены на алкогольИнфраструктура
Девятилетней пациентке врачи районной больницы оказали некачественнуюПроисшествия
Ученые придумали способ прогнозирования преждевременной смертиСобытия
Составлен список бесполезных лекарств, которыми лечатся россиянеГлавное
Врачи предупредили о тяжёлой эпидемии гриппаГлавное
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часовЗдоровье
Беременная кошка сама пришла в ветклинику на родыСобытия
Злоупотребление алкоголем назвали непосредственной причиной ракаЗдоровье
Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажаПроисшествия
Россияне могут отказаться от навязанной страховкиОбщество
МВД ищет авторов поддельного разрешения на ввоз отходов из ЛиванаИнфраструктура
В Сочи спасатели вытащили из реки пьяного мужчину (фото+видео)Сочи
Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупомГлавное
Рак будут лечить с помощью вируса герпесаЗдоровье
Врачебная ошибка: женщина погибла, 2 месяца нося умершего ребёнкаПроисшествия
Врачи научились предсказывать смерть здоровых людейЗдоровье
Бекон, бургеры и сосиски включат в список канцерогенов наравне сЗдоровье
Сознание после смерти продолжает жить — ученыеГород
Полицейский из Горячего Ключа, убивший 12-летнюю девочку, можетКриминал
В ожидании аварии. В России водителей запишут в доноры органовТранспорт
Врачи "Скорой" бьют тревогу и просят защиты у государстваКриминал
Почему потенциальных маньяков не изолируют от россиян (фото)Криминал
Участник ДТП, в котором сгорело два грузовика, скончался от ожогов вПроисшествия
Опыт на крысах показал опасность пива и диванаГород
Сбербанк предрек обвал рубляГлавное
В теле 92-летней бабушки нашли 50-летний плод ребенкаСобытия
Врачи выгнали 78-летнего дедушку из больницы: он скончался в отделеПроисшествия
В Госдуме предложили запретить мелкий шрифт в договорахГород
Расширят список болезней, с которыми досрочно выпустят из тюрьмыКриминал
Детских врачей в России хотят ликвидироватьПроисшествия
Электроника подорожает ещё больше из-за постановления правительстваГород