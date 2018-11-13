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Отказаться от туалетной бумаги посоветовали врачи жителям Краснодара

13-11-2018, 12:29

Вместо бумаги врачи предлагают пользоваться влажными салфетками или мыться в биде.

 

Отказаться от туалетной бумаги посоветовали врачи жителям Краснодара


 

Врачи нашли сразу несколько причин, по которым людям следует отказаться от туалетной бумаги, об этом сообщает МедикФорум.

 

Во – первых, бумага не до конца удаляет следы продуктов жизнедеятельности организма споверхности кожи, что может спровоцировать раздражение, что в свою очередь может вызвать инфекцию мочеполовых путей.

 

Во–вторых, трение сухой туалетной бумагой может спровоцировать появление анальных трещин и вызвать геморрой.

 

 

В–третьих, сорта бумаги с ароматизаторами могут содержать химические добавки. Врачи не исключают того факта, что они способны провоцировать развитие онкологических заболеваний.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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