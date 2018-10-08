Из-за врачебной ошибки 12-летний россиянин стал инвалидом

Из-за врачебной ошибки 12-летний житель Ростовской области стал инвалидом.

Сейчас ему требуется помощь зарубежных врачей. Помочь ребенку согласились врачи из Испании. На данный момент 12-летний Ярослав Падык из Азова прикован к кровати. Мальчик уже прошел несколько курсов реабилитации, которые дали небольшое улучшение, но вернуться к полноценному образу жизни он пока не может. Лечение в Испании стоит 4,7 миллиона рублей. У родителей Ярослава таких денег нет.

Два года назад, в 2016 году, у Ярослава воспалились лимфоузлы. Врачи решили незамедлительно провести операцию, при этом отговорили родителей от диагностики. На операции что-то пошло не так и мальчик потерял способность двигаться.

- Ребенка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Укололи адреналин, провели массаж сердца. К жизни его вернули, но произошел отек мозга из-за кислородного голодания, упал уровень сахара, наступила гипогликемия. Ребенок впал в кому, - рассказала мама Ярослава.

Из Азова ребенка перевели в больницу Ростова. Мальчик вышел из комы, стал моргать и немного работать кистью. Ребенка признали инвалидом, однако родители не намерены сдаваться.

В Испании врачи могут пересадить ему мышцы, связки и нервные окончания, чтобы он начал самостоятельно шевелить руками. Мама Ярослава сообщает, что испанский нейрохирург, известный во всем мире, готов им помочь. Его прежние пациенты и их родители отмечают, что он творит чудеса. Операцию по восстановлению подвижности рук уже одобрили.

На операцию требуется почти 5 миллионов рублей. На данный момент семья из Ростовской области смогла собрать лишь 1/6 суммы. В клинике готовы ждать еще 1 месяц. Помочь Ярославу обрести надежду на восстановление может каждый.

Для этого можно перевести деньги на карточку его мамы — 2202 2003 3968 1775.

Телефон Елены Пыдык — 8-961-403-30-95.

Все подробности можно прочитать в постах по хештегу: #ЯрославПыдык

Фото: https://www.instagram.com/yaroslav_pydyk_podderzhka/