Из-за врачебной ошибки 12-летний россиянин стал инвалидом
Из-за врачебной ошибки 12-летний житель Ростовской области стал инвалидом.
Сейчас ему требуется помощь зарубежных врачей. Помочь ребенку согласились врачи из Испании. На данный момент 12-летний Ярослав Падык из Азова прикован к кровати. Мальчик уже прошел несколько курсов реабилитации, которые дали небольшое улучшение, но вернуться к полноценному образу жизни он пока не может. Лечение в Испании стоит 4,7 миллиона рублей. У родителей Ярослава таких денег нет.
Два года назад, в 2016 году, у Ярослава воспалились лимфоузлы. Врачи решили незамедлительно провести операцию, при этом отговорили родителей от диагностики. На операции что-то пошло не так и мальчик потерял способность двигаться.
- Ребенка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Укололи адреналин, провели массаж сердца. К жизни его вернули, но произошел отек мозга из-за кислородного голодания, упал уровень сахара, наступила гипогликемия. Ребенок впал в кому, - рассказала мама Ярослава.
Из Азова ребенка перевели в больницу Ростова. Мальчик вышел из комы, стал моргать и немного работать кистью. Ребенка признали инвалидом, однако родители не намерены сдаваться.
В Испании врачи могут пересадить ему мышцы, связки и нервные окончания, чтобы он начал самостоятельно шевелить руками. Мама Ярослава сообщает, что испанский нейрохирург, известный во всем мире, готов им помочь. Его прежние пациенты и их родители отмечают, что он творит чудеса. Операцию по восстановлению подвижности рук уже одобрили.
На операцию требуется почти 5 миллионов рублей. На данный момент семья из Ростовской области смогла собрать лишь 1/6 суммы. В клинике готовы ждать еще 1 месяц. Помочь Ярославу обрести надежду на восстановление может каждый.
Для этого можно перевести деньги на карточку его мамы — 2202 2003 3968 1775.
Телефон Елены Пыдык — 8-961-403-30-95.
Все подробности можно прочитать в постах по хештегу: #ЯрославПыдык
Трое новорожденных малышей умерли за одну неделю на глазах у материГлавное
Россиянка требует с врачей компенсацию за то, что ее дочь сталаПроисшествия
Шок: 3-летнего похищенного мальчика хотели выдать за обваренногоГлавное
До алкогольной комы старшеклассники споили 12-летнего мальчикаОбщество
За информацию о серийном маньяке обещают 1,5 миллиона рублейКриминал
Женщина собирала деньги на лечение уже мертвого ребенкаКриминал
Малыша в одних ползунках забыли на морозеПроисшествия
Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малышаСобытия
Россиянин бросился в горящий дом, чтобы спасти кошку и собакуОбщество
Врачи предупредили о тяжёлой эпидемии гриппаГлавное
Солдат-срочник из Лабинска стал инвалидом после службы в НовороссийскеПроисшествия
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидностьОбщество
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почкуОбщество
Россиянин имитировал свои похороны, чтобы не отдавать долг 2,5Главное
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часовЗдоровье
Шок: арматура прошла через голову малыша вплоть до центральной частиИнфраструктура
Женщина весом в 272 кг родила 18-килограммового ребёнкаЗдоровье
Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарскомТранспорт
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажуКриминал
В московской клинике прошла операция по разделению сиамских близнецовЗдоровье
Из мозга 3 -летней девочки извлекли кисть для рисованияПроисшествия
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёлОбщество
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видеоПроисшествия
Двухгодовый мальчик может лишиться зрения и даже жизни из-за болезниОбщество
Россиянин избил и выбросил из окна маленького сынаКриминал
В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенокПроисшествия
Российский школьник выиграл месяц жизни с порнозвездойГлавное
Малыш подавившись макорониной умер на руках у врачейГлавное
Школьник упал с 9 этажа и сам вернулся домойГород
Пациентка умерла после пластической операцииПроисшествия
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сынаКриминал
Кубанские врачи пересадили легкие курильщику с 20-летним стажемЗдоровье
Врачебная ошибка: женщина погибла, 2 месяца нося умершего ребёнкаПроисшествия
Ребенок ходит по откосу окна на 8-м этаже. Шокирующее видеоПроисшествия
Полицейскому, спасавшему в наводнении в Крымске людей, нужны деньгиГород
Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянииПроисшествия
16-летнему краснодарцу Владу Ищенко нужна помощьЗдоровье
В теле 92-летней бабушки нашли 50-летний плод ребенкаСобытия
Кубанские врачи спасли ребенка, которого почти насквозь проткнулПроисшествия