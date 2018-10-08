Регистрация
Важные темы
» » Из-за врачебной ошибки 12-летний россиянин стал инвалидом


Из-за врачебной ошибки 12-летний россиянин стал инвалидом

Вчера, 12:31

Из-за врачебной ошибки 12-летний житель Ростовской области стал инвалидом.

 

Врачи в Азове сделали 12-летнего мальчика инвалидом

 

Сейчас ему требуется помощь зарубежных врачей. Помочь ребенку согласились врачи из Испании. На данный момент 12-летний Ярослав Падык из Азова прикован к кровати. Мальчик уже прошел несколько курсов реабилитации, которые дали небольшое улучшение, но вернуться к полноценному образу жизни он пока не может. Лечение в Испании стоит 4,7 миллиона рублей. У родителей Ярослава таких денег нет.

 

Два года назад, в 2016 году, у Ярослава воспалились лимфоузлы. Врачи решили незамедлительно провести операцию, при этом отговорили родителей от диагностики. На операции что-то пошло не так и мальчик потерял способность двигаться.

 

Врачи в Азове сделали 12-летнего мальчика инвалидом

 

- Ребенка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Укололи адреналин, провели массаж сердца. К жизни его вернули, но произошел отек мозга из-за кислородного голодания, упал уровень сахара, наступила гипогликемия. Ребенок впал в кому, - рассказала мама Ярослава.

 

 

Из Азова ребенка перевели в больницу Ростова. Мальчик вышел из комы, стал моргать и немного работать кистью. Ребенка признали инвалидом, однако родители не намерены сдаваться.

 

 

В Испании врачи могут пересадить ему мышцы, связки и нервные окончания, чтобы он начал самостоятельно шевелить руками. Мама Ярослава сообщает, что испанский нейрохирург, известный во всем мире, готов им помочь. Его прежние пациенты и их родители отмечают, что он творит чудеса. Операцию по восстановлению подвижности рук уже одобрили.

 

На операцию требуется почти 5 миллионов рублей. На данный момент семья из Ростовской области смогла собрать лишь 1/6 суммы. В клинике готовы ждать еще 1 месяц. Помочь Ярославу обрести надежду на восстановление может каждый.

 

Для этого можно перевести деньги на карточку его мамы — 2202 2003 3968 1775.

 

Телефон Елены Пыдык — 8-961-403-30-95.

 

Все подробности можно прочитать в постах по хештегу: #ЯрославПыдык

 

Фото: https://www.instagram.com/yaroslav_pydyk_podderzhka/



Прочитали - 39
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Трое новорожденных малышей умерли за одну неделю на глазах у матери

Трое новорожденных малышей умерли за одну неделю на глазах у матери

Главное
Россиянка требует с врачей компенсацию за то, что ее дочь стала «овощем»

Россиянка требует с врачей компенсацию за то, что ее дочь стала

Происшествия
Шок: 3-летнего похищенного мальчика хотели выдать за обваренного кипятком, погибшего приемного сына. Видео

Шок: 3-летнего похищенного мальчика хотели выдать за обваренного

Главное
До алкогольной комы старшеклассники споили 12-летнего мальчика

До алкогольной комы старшеклассники споили 12-летнего мальчика

Общество
За информацию о серийном маньяке обещают 1,5 миллиона рублей

За информацию о серийном маньяке обещают 1,5 миллиона рублей

Криминал
Женщина собирала деньги на лечение уже мертвого ребенка

Женщина собирала деньги на лечение уже мертвого ребенка

Криминал
Малыша в одних ползунках забыли на морозе

Малыша в одних ползунках забыли на морозе

Происшествия
Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша

Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша

События
Россиянин бросился в горящий дом, чтобы спасти кошку и собаку

Россиянин бросился в горящий дом, чтобы спасти кошку и собаку

Общество
Врачи предупредили о тяжёлой эпидемии гриппа

Врачи предупредили о тяжёлой эпидемии гриппа

Главное
Солдат-срочник из Лабинска стал инвалидом после службы в Новороссийске

Солдат-срочник из Лабинска стал инвалидом после службы в Новороссийске

Происшествия
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидность ребенка

Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидность

Общество
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Главное
Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почку

Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почку

Общество
Россиянин имитировал свои похороны, чтобы не отдавать долг 2,5 миллиона рублей

Россиянин имитировал свои похороны, чтобы не отдавать долг 2,5

Главное
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часов

Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часов

Здоровье
Шок: арматура прошла через голову малыша вплоть до центральной части мозга

Шок: арматура прошла через голову малыша вплоть до центральной части

Инфраструктура
Женщина весом в 272 кг родила 18-килограммового ребёнка

Женщина весом в 272 кг родила 18-килограммового ребёнка

Здоровье
Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарском троллейбусе

Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарском

Транспорт
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Криминал
В московской клинике прошла операция по разделению сиамских близнецов

В московской клинике прошла операция по разделению сиамских близнецов

Здоровье
Из мозга 3 -летней девочки извлекли кисть для рисования

Из мозга 3 -летней девочки извлекли кисть для рисования

Происшествия
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёл

Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёл

Общество
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видео

Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видео

Происшествия
Двухгодовый мальчик может лишиться зрения и даже жизни из-за болезни

Двухгодовый мальчик может лишиться зрения и даже жизни из-за болезни

Общество
Россиянин избил и выбросил из окна маленького сына

Россиянин избил и выбросил из окна маленького сына

Криминал
В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенок

В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенок

Происшествия
Российский школьник выиграл месяц жизни с порнозвездой

Российский школьник выиграл месяц жизни с порнозвездой

Главное
Малыш подавившись макорониной умер на руках у врачей

Малыш подавившись макорониной умер на руках у врачей

Главное
Школьник упал с 9 этажа и сам вернулся домой

Школьник упал с 9 этажа и сам вернулся домой

Город
Пациентка умерла после пластической операции

Пациентка умерла после пластической операции

Происшествия
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сына

Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сына

Криминал
Кубанские врачи пересадили легкие курильщику с 20-летним стажем

Кубанские врачи пересадили легкие курильщику с 20-летним стажем

Здоровье
Врачебная ошибка: женщина погибла, 2 месяца нося умершего ребёнка (фото)

Врачебная ошибка: женщина погибла, 2 месяца нося умершего ребёнка

Происшествия
Ребенок ходит по откосу окна на 8-м этаже. Шокирующее видео

Ребенок ходит по откосу окна на 8-м этаже. Шокирующее видео

Происшествия
Полицейскому, спасавшему в наводнении в Крымске людей, нужны деньги на лечение

Полицейскому, спасавшему в наводнении в Крымске людей, нужны деньги

Город
Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянии

Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянии

Происшествия
16-летнему краснодарцу Владу Ищенко нужна помощь

16-летнему краснодарцу Владу Ищенко нужна помощь

Здоровье
В теле 92-летней бабушки нашли 50-летний плод ребенка

В теле 92-летней бабушки нашли 50-летний плод ребенка

События
Кубанские врачи спасли ребенка, которого почти насквозь проткнул металлический штырь

Кубанские врачи спасли ребенка, которого почти насквозь проткнул

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+