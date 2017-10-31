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Миллионы россиян могут остаться без работы

31-10-2017, 14:25

Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую и творческую работу. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же людей могут оказаться невостребованными.


К такому выводу пришли авторы исследования «Россия 2025: от кадров к талантам», проведенном The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures, об этом сообщает «Роcсийская газета».

Авторы исследования объясняют возможный разрыв на рынке труда несколькими причинами, пишет Privet-Rostov.ru.

В том числе, особенностями системы образования, готовящей преимущественно работников для выполнения типовых задач. Другая причина — низкий престиж профессий, требующих сложного обучения. Сыграла в этом роль и существующая система оплаты труда.

К примеру, в России разница в оплате труда водителя и врача — всего 20 процентов, в то время как в Германии — 174 процента, в США — 261 процент, в Бразилии — 172 процента.



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