Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам от авиакомпаний вырастут в разы и будут в отдельных случаях достигать нескольких миллионов рублей.
Об этом чиновник сообщил ТАСС 16 января.
По его словам, это произойдет после принятия Госдумой закона о присоединении России к Монреальской конвенции об унификации правил воздушных перевозок. Документ может быть одобрен депутатами в весеннюю сессию нижней палаты парламента, прогнозирует Аристов.
«Увеличивается размер компенсации за те или иные последствия неправильной перевозки, будь то самые трагичные случаи с гибелью авиапассажиров, будь то утеря или недовоз багажа, или те или иные не вовремя совершенные авиарейсы», — добавил он.
Аристов рассказал, что в законопроекте выплаты путешественникам и их родственникам привязываются к специальным правам заимствования (СПЗ). Это искусственное платежное средство, курс которого формируется на основе корзины четырех валют — доллара, евро, иены и фунта стерлингов.
Если упомянутый законопроект примут, то компенсации родственникам жертв авиакатастроф могут вырасти с зафиксированных сейчас в законодательстве 2 миллионов рублей до 100 тысяч СПЗ. На момент написания заметки курс СПЗ составил 80,31 рубля. Таким образом, семьи погибших авиапассажиров смогут рассчитывать на выплату более восьми миллионов рублей.
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