В WhatsApp началась фишинговая атака с хищением личных средств

Пользователей WhatsApp предупредили о новой фишинговой атаке, передает один из разработчиков антивирусного ПО.

Эксперты рассказали, что потенциальная жертва получает по электронной почте письмо якобы от лица WhatsApp. В нем сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен, а чтобы «продлить подписку», пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию.

Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы, пишет Privet-Rostov.ru