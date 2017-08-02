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В WhatsApp началась фишинговая атака с хищением личных средств

Вчера, 12:10

Пользователей WhatsApp предупредили о новой фишинговой атаке, передает один из разработчиков антивирусного ПО.

 

 

Эксперты рассказали, что потенциальная жертва получает по электронной почте письмо якобы от лица WhatsApp. В нем сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен, а чтобы «продлить подписку», пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию.

Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы, пишет Privet-Rostov.ru



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