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О новом вирусе, крадущем деньги через телефонные звонки, предупреждают жителей Краснодара

20-03-2018, 16:48

Вирус можно «подцепить» через сторонние приложения и соцсети.


О новом вирусе, крадущем деньги через телефонные звонки, предупреждают жителей Краснодара


Вирусное программное обеспечение FaceBank способно перехватывать звонки и переводить из на мошенников. Самыми интересными звонками для мошенников становятся звонки жертв в банки, прослушав сообщение злоумышленники могут запросить всю необходимую информацию осчетах пользователей ииспользовать её в собственных целях.

 

 

- Вирус способен проникать всмартфон наAndroid ианализировать все данные, которые хранятся вбанковских приложениях. Может также совершать вних любые банковские операции, -сообщаетLenta.ru.

 

Самой опасной особенностью вируса является то, что он способен работать и когда телефон выключен.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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