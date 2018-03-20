О новом вирусе, крадущем деньги через телефонные звонки, предупреждают жителей Краснодара

Вирус можно «подцепить» через сторонние приложения и соцсети.





Вирусное программное обеспечение FaceBank способно перехватывать звонки и переводить из на мошенников. Самыми интересными звонками для мошенников становятся звонки жертв в банки, прослушав сообщение злоумышленники могут запросить всю необходимую информацию осчетах пользователей ииспользовать её в собственных целях.

- Вирус способен проникать всмартфон наAndroid ианализировать все данные, которые хранятся вбанковских приложениях. Может также совершать вних любые банковские операции, -сообщаетLenta.ru.

Самой опасной особенностью вируса является то, что он способен работать и когда телефон выключен.

Источник:Privet-Rostov.ru