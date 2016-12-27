В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год

Сергей Поздняков из Санкт-Петербурга выложил оцифрованный им советский диафильм-предсказание начала 1960-х в одной из соцсетей.

Шедевр был создан в далёком 1960 году, и интересно, что авторам удалось предсказать появление некоторых из современных технологий, но большинство идей из диафильма и сегодня остаются фантастикой.