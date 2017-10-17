Жителям Краснодара запретят держать дома некоторых животных

Россиянам хотят запретить держать в квартирах и частных домах диких животных.

Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы, пишет Privet-Rostov.ru.

В настоящее время он находится в высокой степени принятия, об этом накануне сообщила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева.