Регистрация
Важные темы
» » Жителям Краснодара запретят держать дома некоторых животных


Жителям Краснодара запретят держать дома некоторых животных

17-10-2017, 12:45

Россиянам хотят запретить держать в квартирах и частных домах диких животных.


Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы, пишет Privet-Rostov.ru.

В настоящее время он находится в высокой степени принятия, об этом накануне сообщила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева.



Прочитали - 124
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В России хотят запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии

В России хотят запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии

Общество
Жителей Краснодара обещают избавить от завышенных тарифов ЖКХ

Жителей Краснодара обещают избавить от завышенных тарифов ЖКХ

Город
Российским школьникам хотят запретить пользоваться мобильными телефонами

Российским школьникам хотят запретить пользоваться мобильными

Общество
Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенники

Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенники

Криминал
с 1 сентября в школы Краснодара возвращается «старый» новый предмет

с 1 сентября в школы Краснодара возвращается «старый» новый предмет

События
Замороженная кошка и половина собаки были найдены при проникновении в доме живодера

Замороженная кошка и половина собаки были найдены при проникновении в

Криминал
Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянам

Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянам

Общество
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников и их родственников

Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников и

Общество
За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 суток

За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 суток

Инфраструктура
Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Город
Россиянам хотят ограничить число животных в квартирах

Россиянам хотят ограничить число животных в квартирах

Инфраструктура
В России может появиться новый праздничный день

В России может появиться новый праздничный день

Главное
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шум

На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шум

Инфраструктура
Покупка квартиры за нал может стать незаконной

Покупка квартиры за нал может стать незаконной

Город
Депутаты предложили законопроект для продления празднования Пасхи

Депутаты предложили законопроект для продления празднования Пасхи

События
Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации ИП

Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации

Общество
В России хотят поднять призывной возраст

В России хотят поднять призывной возраст

Общество
Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак и перегрызшего свиней

Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак и

Происшествия
Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных животных

Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных

События
В России ужесточат наказание для педофилов

В России ужесточат наказание для педофилов

Криминал
Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса

Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса

Криминал
В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГО

В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГО

Транспорт
Самые смешные агитационные объявления кандидатов в депутаты к выборам в Госдуму

Самые смешные агитационные объявления кандидатов в депутаты к выборам

События
Депутаты предложили запретить в стране выпускные балы

Депутаты предложили запретить в стране выпускные балы

События
Леденящая кровь акция в защиту животных. Видео

Леденящая кровь акция в защиту животных. Видео

Происшествия
С мая в горах Сочи будут жить леопарды

С мая в горах Сочи будут жить леопарды

Сочи
У Путина предлагают конфисковать имущество

У Путина предлагают конфисковать имущество

Город
Депутаты Госдумы одобряют идею государства взять в долг сбережения населения, накопленные в банках

Депутаты Госдумы одобряют идею государства взять в долг сбережения

Город
Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода региона

Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода региона

Транспорт
В России за преступления средней тяжести предлагают отправлять в армию

В России за преступления средней тяжести предлагают отправлять в армию

Город
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим

Город
Депутаты Госдумы обжаловали отмену выборов мэров

Депутаты Госдумы обжаловали отмену выборов мэров

Город
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублем

За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублем

Криминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублем

За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублем

Криминал
В России могут запретить секс до брака

В России могут запретить секс до брака

События
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонт

Жители новых домов не будут делать взносы на капремонт

Инфраструктура
Неликвидная

Неликвидная "вторичка" подешевеет до 50% в 2015 году

Город
Продукты с

Продукты с "волшебными" свойствами запретят в России

Город
Депутаты

Депутаты "перекроют кислород" должникам

Главное
Депутаты смягчили наказание за взятки

Депутаты смягчили наказание за взятки

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+