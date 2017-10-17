Жителям Краснодара запретят держать дома некоторых животных
Россиянам хотят запретить держать в квартирах и частных домах диких животных.
Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы, пишет Privet-Rostov.ru.
В настоящее время он находится в высокой степени принятия, об этом накануне сообщила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева.
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