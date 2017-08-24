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Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенники

Вчера, 12:36

Очередная жертва мошенников, попавшись на удочку, предупреждает россиян, пишет Privet-Rostov.ru.

 

 

Девушка сообщила, что ей поступил звонок от лица оператора сотовой компании. Голос в трубке рассказал о проходящей в настоящее время акции. Якобы абонентам возвращают денежные средства за услуги, которые предусматривает тариф, но их не использовали.

Для получения компенсации у пострадавшей попросили данные банковской карты. Наивная россиянка сообщила мошенникам всю необходимую информацию, в результате чего лишилась 25 000 рублей, сообщает Privet-Rostov.ru.



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