Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенники
Очередная жертва мошенников, попавшись на удочку, предупреждает россиян, пишет Privet-Rostov.ru.
Девушка сообщила, что ей поступил звонок от лица оператора сотовой компании. Голос в трубке рассказал о проходящей в настоящее время акции. Якобы абонентам возвращают денежные средства за услуги, которые предусматривает тариф, но их не использовали.
Для получения компенсации у пострадавшей попросили данные банковской карты. Наивная россиянка сообщила мошенникам всю необходимую информацию, в результате чего лишилась 25 000 рублей, сообщает Privet-Rostov.ru.
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