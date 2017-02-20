Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак и перегрызшего свиней
Гигантский зверь забрел во двор одного из частных домовладений, где устроил настоящую бойню, сообщает Privet-Rostov.ru
Сначала он разорвал на части шесть собак. Одним из жертв матерого волка даже стал пес породы алабай. После этого хищник проник в свинарник, где перегрыз всех свиней.
В завершении всего, зверь утащил почти 100-килограммового теленка.
Хозяева подворья увидели последствия присутствия страшного зверя и сразу сообщили охотникам. Началась погоня на снегоходах, в ходе которой огромного зверя настигли и застрелили.
В социальных сетях уже появились фотографии от охотников. На них видно, что размер волка ужасает: зверь больше человека, который пытается держать его на руках.
Охотники уже рассказали, что волк пришёл сюда с северных районов. Сейчас там часто находят останки загрызенных животных.
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