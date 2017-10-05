Регистрация
Важные темы
» » В России хотят запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии


В России хотят запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии

Сегодня, 10:53

Госдума в ближайшие месяцы может принять закон об ответственном отношении к животным, который предполагает запрет деятельности контактных зоопарков, об сообщают РИА Новости.


«Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев», – заявила глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

По словам депутата, в новом законе будет предусмотрен запрет на содержание в домашних условиях диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков и притравочных станций, пишет Privet-Rostov.ru



Прочитали - 16
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Жителей Краснодара хотят наказывать за отказ от вакцинации детей

Жителей Краснодара хотят наказывать за отказ от вакцинации детей

Здоровье
Жителей Краснодара обещают избавить от завышенных тарифов ЖКХ

Жителей Краснодара обещают избавить от завышенных тарифов ЖКХ

Город
В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

Транспорт
с 1 сентября в школы Краснодара возвращается «старый» новый предмет

с 1 сентября в школы Краснодара возвращается «старый» новый предмет

События
Путин запретил использовать в России анонимайзеры

Путин запретил использовать в России анонимайзеры

Инфраструктура
Жителей Краснодара хотят принудительно лечить от пьянства

Жителей Краснодара хотят принудительно лечить от пьянства

Здоровье
Россиян ждет очередной запрет на продажу алкоголя

Россиян ждет очередной запрет на продажу алкоголя

Криминал
Самозанятых россиян освободили от регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей

Самозанятых россиян освободили от регистрации в качестве

Инфраструктура
В России объявили о начале масштабной школьной реформы

В России объявили о начале масштабной школьной реформы

Инфраструктура
Очередной запрет подготовили для российских курильщиков

Очередной запрет подготовили для российских курильщиков

Здоровье
О судьбе материнского капитала рассказали в правительстве

О судьбе материнского капитала рассказали в правительстве

Общество
В России хотят отменить новогодние каникулы

В России хотят отменить новогодние каникулы

События
ФАС заподозрила мобильных операторов в одновременном отказе от безлимитных тарифов

ФАС заподозрила мобильных операторов в одновременном отказе от

Общество
Россиянам хотят ограничить число животных в квартирах

Россиянам хотят ограничить число животных в квартирах

Инфраструктура
В РПЦ поддержали запрет работы гипермаркетов в выходные

В РПЦ поддержали запрет работы гипермаркетов в выходные

Город
Покупка квартиры за нал может стать незаконной

Покупка квартиры за нал может стать незаконной

Город
Госдума не стала запрещать продажу сигарет лицам младше 21 года

Госдума не стала запрещать продажу сигарет лицам младше 21 года

Город
Способ обходить запрет звонить должникам по ночам нашли коллекторы

Способ обходить запрет звонить должникам по ночам нашли коллекторы

Общество
Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации ИП

Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации

Общество
В России предложили ввести запрет для детей на соцсети

В России предложили ввести запрет для детей на соцсети

Общество
Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных животных

Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных

События
В России хотят отменить бумажные деньги

В России хотят отменить бумажные деньги

Город
В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГО

В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГО

Транспорт
Часть россиян могут освободить от налогов

Часть россиян могут освободить от налогов

Общество
В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духи

В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духи

Город
В Госдуму внесли проект закона о семейных побоях

В Госдуму внесли проект закона о семейных побоях

Общество
Жителей Кубани обязали регистрировать домашних животных

Жителей Кубани обязали регистрировать домашних животных

Город
В России могут полностью запретить аборты

В России могут полностью запретить аборты

Здоровье
Все авиарейсы в Турцию из России вновь под запретом

Все авиарейсы в Турцию из России вновь под запретом

Транспорт
Для россиян готовят жесткие законы

Для россиян готовят жесткие законы

Главное
В России хотят запретить аренду квартир

В России хотят запретить аренду квартир

Город
Россиян ждет пожизненный запрет на курение

Россиян ждет пожизненный запрет на курение

Город
В России запретят продажу пива в пластиковых бутылках

В России запретят продажу пива в пластиковых бутылках

Криминал
Россияне придумали новый повод не платить по кредитам

Россияне придумали новый повод не платить по кредитам

Город
У Путина предлагают конфисковать имущество

У Путина предлагают конфисковать имущество

Город
Из туапсинского «Аква-Мира» забрали трех дельфинов

Из туапсинского «Аква-Мира» забрали трех дельфинов

Происшествия
Россиян намерены лишить отдыха в Турции и других странах

Россиян намерены лишить отдыха в Турции и других странах

Происшествия
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим

Город
Молодежь предложила запретить курить за рулем

Молодежь предложила запретить курить за рулем

Транспорт
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

---
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+