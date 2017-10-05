В России хотят запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии

Госдума в ближайшие месяцы может принять закон об ответственном отношении к животным, который предполагает запрет деятельности контактных зоопарков, об сообщают РИА Новости.

«Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев», – заявила глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

По словам депутата, в новом законе будет предусмотрен запрет на содержание в домашних условиях диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков и притравочных станций, пишет Privet-Rostov.ru