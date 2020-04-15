Регистрация
Важные темы
» » Встречи на берегу Персидского Залива: Мария Шукшина


Встречи на берегу Персидского Залива: Мария Шукшина

15-04-2020, 16:05


 

Встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.


Мария Шукшина — одна из самых ярких и талантливых киноактрис, заслуженная артистка Российской Федерации, популярная в народе телеведущая. Самой судьбой ей было предначертано посвятить свою жизнь кинематографу. Зрители увидели Марию на экране, когда ей едва исполнился год в киноальманахе «Странные люди», который снял ее отец Василий Макарович Шукшин. Буквально через 3 года обе дочери Василия Шукшина снялись в его картине «Печки-лавочки».

 

 

Картинки по запросу


Василий Макарович Шукшин и его дочь Маша.


 

Для меня очень важно, что спустя много лет после того, как она еще в детстве рассталась с отцом, Василий Макарович незримо присутствует рядом с ней, и она сверяет свою жизнь с ним во всех ее творческих и социальных проявлениях. Масштаб личности Шукшина, его особая философия любви к Родине – это специальный предмет исследований, но здесь скажу, что не знаю более глубокого определения состояния души человека, живущего в дали от родных мест, чем в его словах о Родине.


Василий Макарович писал: «Родина... Что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас на всю жизнь, то радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь еще увидим. А живет в нас от всей родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь...».


Много лет я не сидел на бревне «у крыльца» и каждое слово Шукшина мне близко и понятно.


Когда Маша (Мария Васильевна просила называть ее Машей) приехала ко мне в гости, у меня было такое ощущение, что мы знакомы сто лет. Её простота, непринужденность в общении покоряли сердца всех, кто был рядом.


 

Картинки по запросу


Исмагил Шангареев с сыном Исхаком и Мария Шукшина


 

Какие бывают звезды? – Конечно, разные, но Маша звезда особая. Настолько настоящая, насколько настоящим был ее отец, оставивший свой яркий след в русской литературе.


Она привезла мне в подарок iPhone и его вручение стало целым спектаклем, который я Вам рекомендую посмотреть в приложении к этой статье. Мы общались, придумывали гастрономические мероприятия в духе приморских мест, где морепродукты продаются чуть ли не с рыбацких лодок.


 

Картинки по запросу


Исмагил Шангареев и Мария Шукшина на рыбном базаре «выбирают акулу на ужин».


 

Надо сказать, что посещение рыбных рынков на берегу Персидского залива – настоящий праздник для истинных поклонников «морской кухни», в число которых, как я имел возможность убедится, входит Мария Шукшина. Надеюсь, что наш поход на рыбный рынок останется ярким воспоминанием для Маши, которая нашла здесь не мало сюжетов для «съемки на память».

 

Традиционно рыба, представленная здесь, является лучшей, так как куплена буквально несколько часов назад у причала (в основном вутренние часы здесь можно стать свидетелем рыбного аукциона, который мало где встречается), и поэтому каждый поклонник рыбных блюд непременно должен хоть раз вжизни оказаться вэтом месте.


Одной из легенд ОАЭ уже много лет является созданный мной, как культурологический проект, ресторан «Казань», где Марию Шукшину ждал особый сюрприз – прием в ее честь. Хорошо сказал замечательный артист российской эстрады Карен Аванесян: «…, глубоко символично, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза».


В этом доме под названием «Казань» на берегу Персидского залива нередко проходят национальные праздники татар и встречи с людьми, которые для татарской диаспоры в ОАЭ являются знаковыми, связующими невидимыми нитями культурно-информационных энергий с Родиной.


Мария Васильевна в видеообращении к татарам ОАЭ сама пригласила их на творческую встречу в ресторане, хотя нет, лучше сказать, в доме «Казань».


 

Картинки по запросу


Мария Шукшина и Исмагил Шангареев приглашают татар ОАЭ на творческую встречу в ресторане «Казань».


 

Сказать, что встреча Марии Шукшиной с татарами ОАЭ прошла замечательно – значит ничего не сказать. Это было культурное событие в самом широком смысле этого понятия. Мария Васильевна – это нечто такое, что Эрнест Хемингуэй определил, как «праздник, который всегда с тобой». Татарская диаспора ОАЭ – люди разных судеб, образования, социальных и культурных предпочтений в этот вечер стали гостями Марии Шукшиной, сплотившись по неведомым законом культурного единства на уровне открытости и сердечной доброты.


 

Картинки по запросу


Мария Шукшина и Исмагил Шангареев в окружении представителей татарской диаспоры ОАЭ.


 

Если говорить о деталях, которые порой несут больше информативности о событиях, чем любые даже самые глубокие обобщения, то, я бы на этом празднике души выделил торт с надписью: «Машеньке с любовью от татар ОАЭ».


 

Машеньке с любовью от татар ОАЭ


Именной торт Марии Шукшиной от татар ОАЭ.


 

Народное признание – редкий дар, его не купишь ни за какие деньги, оно не достается по блату, подобно высоким постам. Это, если хотите, проявление правды жизни.


Я попросил Машеньку торжественно разрезать торт, чтобы каждому досталось по кусочку этого «праздника Души».


 

Исмагил Шангареев дает внучке торт


Праздник души.


 

«Надо, чтоб в рассказе было все понятно, и даже больше» - говорил Василий Шукшин. Я постарался в этой статье рассказать о Маше, чтобы получилось немного «больше» рассказа о ее приезде в ОАЭ.


 

Видеосюжеты встреч с Марией Шукшиной на Берегу Персидского залива:


https://www.youtube.com/watch?v=PEZGloK5W2M

https://www.youtube.com/watch?v=g0IhmEy_COE

https://www.youtube.com/watch?v=dpmJ4ZJ-HVc


 

Исмагил Шангареев. Стамбул, 2020 г.




Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Встречи на берегу Персидского Залива: Елена Проклова

Встречи на берегу Персидского Залива: Елена Проклова

Общество
Встречи на берегу Персидского залива: Иман Валерия Порохова, Исмагил Шангареев и Зиновий Коган

Встречи на берегу Персидского залива: Иман Валерия Порохова, Исмагил

Общество
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: Мой гость - Элвин Грей

Татарские встречи на берегу Персидского Залива: Мой гость - Элвин Грей

Общество
Татарские встречи на берегу Персидского залива: Чулпан Кашанова

Татарские встречи на берегу Персидского залива: Чулпан Кашанова

Общество
Встречи на берегу Персидского залива: Дмитрий Певцов

Встречи на берегу Персидского залива: Дмитрий Певцов

Общество
Встречи на берегу Персидского Залива: Александр Михайлов

Встречи на берегу Персидского Залива: Александр Михайлов

Общество
Встречи на берегу Персидского Залива: Мария Порошина и Ярослав Бойко

Встречи на берегу Персидского Залива: Мария Порошина и Ярослав Бойко

Общество
Исмагил Шангареев. Встречи на берегу Персидского Залива: Леонид Кулагин

Исмагил Шангареев. Встречи на берегу Персидского Залива: Леонид

Общество
Исмаил Шангареев. Встречи на берегу Персидского Залива: Карен Аванесян

Исмаил Шангареев. Встречи на берегу Персидского Залива: Карен Аванесян

Общество
Актуальные диалоги из цикла «Уроки Ибн Сины»

Актуальные диалоги из цикла «Уроки Ибн Сины»

Общество
Исмаил Шангареев. Татарские встречи на берегу Персидского залива: «Куда приводят мечты»

Исмаил Шангареев. Татарские встречи на берегу Персидского залива:

Общество
Исмаил Шангареев. Татарские встречи на берегу Персидского залива: ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Исмаил Шангареев. Татарские встречи на берегу Персидского залива:

Общество
Исмаил Шангареев.Татарские встречи на берегу Персидского залива

Исмаил Шангареев.Татарские встречи на берегу Персидского залива

Город
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: интеграторы социальной реальности

Татарские встречи на берегу Персидского Залива: интеграторы

Общество
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: «Дороги, которые мы выбирпаем»

Татарские встречи на берегу Персидского Залива: «Дороги, которые мы

Общество
Исмаил Шангареев. Диалог братских народов

Исмаил Шангареев. Диалог братских народов

Общество
Татарча диктант — 2019: в Объединенных Арабских Эмиратах и Швеции

Татарча диктант — 2019: в Объединенных Арабских Эмиратах и Швеции

Общество
Исмагил Шангареев. Огнедержатель

Исмагил Шангареев. Огнедержатель

Общество
Исмагил Шангареев. ПРОЩАНИЕАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ: ИМАН ВАЛЕРИЕЙ ПОРОХОВОЙ

Исмагил Шангареев. ПРОЩАНИЕАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ: ИМАН ВАЛЕРИЕЙ ПОРОХОВОЙ

Общество
Исмагил Шангареев: успех на рынке недвижимости в ОАЭ – отзывы и рекомендации

Исмагил Шангареев: успех на рынке недвижимости в ОАЭ – отзывы и

Общество
Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарии

Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарии

Общество
Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – важнейшее событие в татарском мире

Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – важнейшее событие в татарском

Общество
Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и награды

Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и награды

Общество
Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – знаковое событие Татарского мира

Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – знаковое событие Татарского

Общество
Исмагил Шангареев отвечает на вопросы

Исмагил Шангареев отвечает на вопросы

Общество
Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции политиков Татарстана

Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции

Общество
Исмагил Шангареев. Выбор Рената Ибрагимова: Почему творческие люди стремятся купить недвижимость в ОАЭ

Исмагил Шангареев. Выбор Рената Ибрагимова: Почему творческие люди

Общество
Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭ

Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭ

Общество
Исмагил Шангареев. Минеральные воды Рас аль-Хаймы: отдых достойный лучших российских традиций

Исмагил Шангареев. Минеральные воды Рас аль-Хаймы: отдых достойный

Общество
Исмагил Шангареев. В поисках внутренней свободы: Бари Алибасов стал владельцем недвижимости в ОАЭ

Исмагил Шангареев. В поисках внутренней свободы: Бари Алибасов стал

Город
Формула успеха Исмагила Шангареева

Формула успеха Исмагила Шангареева

Общество
Исмагил Шангареев. Царица Савская выбрала Рас аль-Хайму

Исмагил Шангареев. Царица Савская выбрала Рас аль-Хайму

Общество
Исмагил Шангареев. Семейный бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах

Исмагил Шангареев. Семейный бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах

Общество
Исмагил Шангареев. Служу России

Исмагил Шангареев. Служу России

Общество
Исмагил Шангареев. Человек Амфибия в ОАЭ

Исмагил Шангареев. Человек Амфибия в ОАЭ

Общество
Исмагил Шангареев. Светлая память

Исмагил Шангареев. Светлая память

Общество
Исмагил Шангареев. Элитная недвижимость в ОАЭ – лучшее вложение капитала

Исмагил Шангареев. Элитная недвижимость в ОАЭ – лучшее вложение

Общество
Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ СЧАСТЬЯ ДЛЯ ВСЕХ

Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: СТРАТЕГИЯ

Город
Исмагил Шангареев Образование: ключевой приоритет развития ОАЭ

Исмагил Шангареев Образование: ключевой приоритет развития ОАЭ

Город
В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщина

В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщина

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+