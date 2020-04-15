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Встречи на берегу Персидского Залива: Елена Проклова

15-04-2020, 15:57

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«А я ничего не беру с собой на рыбалку, тогда рыба ловится лучше» - писала Елена Проклова.

 

 

Заслуженная артистка России Елена Проклова пришла в кино еще в детстве, обладая редкой притягательностью, которая складывалась из природного таланта и цельности натуры, мягкой силы, которая ее отличает. В 11 лет эта девочка, играющаяя роли своих сверстников, живущих в мягком ареале детства, стала мастером спорта. Она превзошла своих героинь уникальным трудолюбием и самоотверженным трудом, и, в этом, как мне кажется, кроется секрет ее неповторимости.


Можно сколь угодно долго приводить аргументы ее страстных поклонников и, наоборот, недоброжелателей, но очевидно одно: Елена Проклова – яркое явление российского кинематографа в его лучших проявлениях в прошлом, и настоящем.


Знаменитый «знаток» Нурали Латыпов, встретившись с Прокловой у меня дома в эмирате Шарджа, со свойственной ему прямотой сказал, что вырос на ее ролях, на любви к этой необыкновенно яркой девочке, позже девушке и, наконец, женщине. Нельзя не согласиться с Нурали Латыповым и в том, что Проклова стабильно неповторима во всех своих ролях, среди которых практически не было слабых.


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Нурали Латыпов, Исмагил Шангареев, Елена Проклова и Тагир Камалов


 

В свою очередь, Елена была рада видеть живую легенду телепередачи «Что? Где? Когда?», собиравшую в далеких 80-х годах многомиллионную аудиторию телезрителей.


Думаю не будет преувеличением сказать, что Нурали Латыпов в то время был звездой, «затоком» номер один, интеллектуальное преимущество которого, создавало главную интригу телепередачи. Елена была рада, что через столько лет может общаться с Нурали в домашней обстановке, слушать его рассказы о далеких 90-х годах, когда он работал военным корреспондентом, участвовал в создании исторического Договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан.


Все дни прибывания Елены Прокловой в ОАЭ мы много путешествовали. Мне хотелось показать ей особый мир эмиратов. С нами были мои дети и внуки, глазами которых многие вещи казались особенно яркими. В первую очередь, это был почти ручной жираф, которого мы навестили в одном из зоопарков. В этой связи, невольно вспомнились строчки Николая Гумилева: «Послушай: далеко, далеко, на Озере Чад изысканный бродит жираф».


Но, были еще попугаи, пингвины и рыбалка прямо с берега. Елена опытная рыбачка, можно сказать, специалист по выживанию. Достаточно сказать, что актриса участвовала в «Последнем герое 3» и популярном реалити-шоу «Остаться в живых», действие которого разворачивалось на необитаемом острове.


Находясь в исламском мире, я не мог не показать Елене некоторые особенности арабской культы и, в частности, традиционной культуры питания.

 

Пророк Мухаммад  говорил, что «Тому, кто каждым утром будет съедать по семь фиников (сорта) ‘аджва, в этот день не повредят ни яд, ни колдовство» (из сборника [преданий] хадис имама аль-Бухари). Сегодня ни для кого не секрет, что финики способствуют усвояемости углеводов, регулируют уровень глюкозы в крови, а пектин и пищевые волокна, входящие в составфиников, снижают риск некоторых раковых заболеваний и благотворно влияют на пищеварительную систему.

 

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Исмагил Шангареев и Елена Проклова на рынке фиников в эмирате Шарджа.


 

Мы ели с Еленой финики прямо на рынке, особенно финики в шоколаде, запивая настоящим арабским кофе. Елена была потрясена бесконечным разнообразием фиников.


«Их везут сюда со всего Ближнего Востока» - заметил я. «А это, что в банках? - спросила она, и я рассказал ей еще и про финиковый мед. Наш финиковый пир записан на видео, ссылки на которое вы найдете в конце статьи, как и наше с Еленой посещение Мечети шейха Зайда.

Однако, о посещении Мечети шейха Зайда хотелось бы сказать особо. Это подлинный шедевр современной мусульманской архитектуры, который поражает и по сути, и по форме.


Это одна из шести самых больших мечетей в мире, названная в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна- основателя и первогопрезидента Объединенных Арабских Эмиратов.


 

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Исмагил Шангареев, Исхак Шангареев и Елена Проклова вовремя посещение Мечети шейха Зайда (эмират Абу-Даби).


 

После посещения Мечети шейха Зайда, люди обычно чувствует себя в светлом, приподнятом настроении. Выйдя из мечети Елена сказала: «Ты знаешь, мне кажется это чудо света. Это еще одно чудо света - рукотворное волшебство. Правда… Здесь во всем этом такая любовь к Богу, такое почтение. Меня переполняет слезами потому, что здесь все наполнено любовью».


Много раз я писал в своих воспоминаниях о встречах на берегу Персидского залива о том, что для моих гостей в ОАЭ, все дороги ведут в ресторан «Казань», который по словам замечательного российского артиста эстрады Карена Аванесяна давно стал неким прообразом «общего дома» для всех кто приезжает в ОАЭ из России и других стран СНГ.


Обычно, я начинаю знакомство с человеком, приглашая его в ресторан «Казань». С Еленой Прокловой получилось так, что мы здесь устроили прощальный ужин. Но предварительно посетили рыбный рынок, где Елена сама выбрала сорта наиболее экзотических рыб. За ужином мы вспоминали дни, проведенные на берегу Персидского залива, как старые добрые друзья.


Елена пожелала мне и моей супруге продолжить традицию (у нас на то время было 11 детей), расширения семьи за счет новых ее членов. И я не стал возражать. Сегодня у нас 12 детей и это - невыразимо большое счастье.


 

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Исмагил Шангареев и Елена Проклова в ресторане «Казань» (эмират Шарджа).


 

Видеосюжеты встреч Елены Прокловой на берегу Персидского залива:


https://www.youtube.com/watch?v=nFz5eZHxqfY

https://www.youtube.com/watch?v=Q66zCIQ--Q4

https://www.youtube.com/watch?v=ru-T5aDhdtM

https://www.youtube.com/watch?v=f0k6ZRash-c

https://www.youtube.com/watch?v=IlwnQvqNOYs

https://www.youtube.com/watch?v=lIDasb6cNWc

https://www.youtube.com/watch?v=1duA1W4RY_s

https://www.youtube.com/watch?v=ANbH2VipdLc

https://www.youtube.com/watch?v=-2RCAAgUqkw

https://www.youtube.com/watch?v=Frkofxj6sOo

https://www.youtube.com/watch?v=sbYhuwPd2N8

https://www.youtube.com/watch?v=yOMQ6waRXeY

https://www.youtube.com/watch?v=9pVtOkO3sDg

https://www.youtube.com/watch?v=sqW9ddmdqbI

https://www.youtube.com/watch?v=wa4D5t6qi6s


 

Картинки по запросу


 

Дубай – мир похожий на сказку.


Встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.


Исмагил Шангареев, Бирмингем, 2020 г.




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