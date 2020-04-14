Встречи на берегу Персидского залива: Иман Валерия Порохова, Исмагил Шангареев и Зиновий Коган





Иман Валерия Порохова и Зиновий Коган





«Я прагматик, и я считаю, что ислам – это, прежде всего, дело. И, когда мы придем на суд к Всевышнему, дела наши будут идти впереди нас. Это самое важное. А дела у Исмагила очень большого значения и высокого наполнения» - сказала Иман Валерия Порохова.





Иман Валерия Порохова – легенда современного исламоведения и мой большой друг Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР), раввинЗиновий Коган приняли участие в ранге почетных гостей на проходивших в ОАЭ - Днях Ассамблеи народов Евразии. Это были дни, наполненные яркими впечатлениями. Дни общения в самом высоком смысле этого слова.





У нас было много встреч, но одна из них была особой. Она состоялась в ресторане «Казань», который является одним из моих культурологических проектов. Суть этого проекта, хорошо раскрыл замечательный артист российской эстрады Карен Аванесян: «Глубоко символично, - сказал он,- что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза».





Именно здесь и Иман Валерия, и Зиновий, сказали, то главное, что определяет смысл моих дел (говоря языком Иман Валерии) - «высокого наполнения».









Иман Валерия Порохова и Исмагил Шангареев.





Общение с Иман Валерией это всегда была работа для ума и сердца. С ней можно было говорить о Коране до бесконечности. Знания, которые она демонстрировала поражали редким академизмом, стремлением строго следовать букве первоисточника, избрав высокий патетический стиль передачи духовных смыслов Священной Книги.

Иман Валерия была живой легендой, человеком к которому тянулись сердца людей со всей России, где потребность в вере в Аллаха неотвратимо растет, начиная с Исламского Возрождения, начавшегося в далеких 90-х годах. Она была одним из самых ярких представителей этого Возрождения духовности и просвещения, и сделала все, чтобы Слово Священной Книги мусульман прозвучало в своей божественной силе и красоте на русском языке. Она несла смыслы Корана людям разных национальностей и культур, и добрая память о ней останется в их сердцах, наполненных Светом ислама (см. подробнее: Исмагил Шангареев. Прощание с легендой: Иман Валерией Пороховой. http://www.cinform.ru/culture/54-news-culture/33592-ismagil-shangareev-proshhanie-s-legendoj-iman-valeriej-poroxovoj.html).









Зиновий Коган и Исмагил Шангареев





Во время беседы в ресторане «Казань», Зиновий Коган очень тонко развил мысль Иман Валерии о том, что означает на деле «высокое наполнение» дел, отметив что именно здесь на берегу Персидского залива была создана «фантастическая по своей значимости книга об исламе» (имеется в виду фундаментальное исследование - Исмагил Шангареев, Нурали Латыпов «Ислам и мир: Восток глазами классиков». Мне понравилось, что он подчеркнул предопределенность таких явлений, как связь литературных произведений с культурой того места, где они возникают.





Зиновий Львович Коган — раввин, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) по связям с государственными, общественными организациями. Он ведет огромную общественную работу являясь членом Экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений Экспертного совета Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.





Не могу не отметить, что Зиновий был приятно удивлен уровню толерантности и религиозной терпимости в ОАЭ. Всегда открытый для межконфессионального диалога он с удовлетворением отметил, что процесс сближения народов, культур и религий активно идет, не смотря на нежелание отдельных политических сил его поддерживать. Я всегда относился с особым уважением к его работе по налаживанию мостов в межрелигиозных отношениях и потому воспринял как закономерность, что Муфтий Равиль Гайнутдин наградил раввина Зиновия Когана медалью «За духовное единение».





Я пригласил Зиновия к себе домой в эмирате Шарджа как старого доброго друга и окруженный моими детьми и внуками, он сам радовался как ребенок, мы пили чай и говорили о перспективах духовного развития России. Недавно я прочитал, что Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввинЗиновий Коганподдержал идею патриархаКирилладобавить в преамбулуКонституции РФупоминание о Боге и предложил свою формулировку – "благослови и сохрани Бог Россию".









Зиновий Коган в гостях у Исмагила Шангареева в эмирате Шарджа.





Видеосюжет встречи Иман Валерии Пороховой и Зиновия Когана с Исмагилом Шангареевым на берегу Персидского залива:





https://www.youtube.com/watch?v=FYVkohFOyyo





https://www.facebook.com/watch/?v=244788896262852





Встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.





Исмагил Шангареев, Страсбург, 2020 г.



