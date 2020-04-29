Татарские встречи на берегу Персидского Залива. Арслан Сибгатуллин





Арслан Сигбатуллин готовится исполнить гимн РФ на избирательном участке в Дубае вместе с Исмагилом Шангареевым и Генеральным консулом России в ДубаеГочейЛевановичем Буачидзе.





«Как прекрасно, что этот маленький татарский мальчик Арслан, который, может быть, и не все понимает, но так поет! В нем живет тот ген победителя, который необходим каждому человеку, живущему в нашей стране и желающему в ней жить и защищать ее!» - сказал Никита Михалков.





«Ген победителя» - очень точное наблюдение Михаила Сергеевича, характеризующее сущность творческого взлета Арслана, который будучи еще совсем ребенком демонстрирует редкое умение доносить до аудитории свою гражданскую позицию.





Патриотизм и детская искренность – нечто такое, что сегодня является редкостью. Арслан поражает людей разных поколений не только своей музыкальностью, но и недетской убежденностью.





Семья Сигбатуллиных была у меня в гостях в Шардже, где Арслан с присущей ему энергией и свободой общения легко нашел общий язык с моими младшими детьми и внуками. Они вместе не только увлеченно играли, но пели, снимались в клипе, где прозвучала одна из наиболее часто исполняемых Арсланом песен – «Я люблю тебя жизнь». В конце статьи есть сноски на видео, и вы можете посмотреть этот клип, режиссером которого была мама Руслана - Гузель Сигбатуллина.









Арслан Сигбатуллин и младшие дети и внуки Исмагила Шангареева на съемках клипа «Я люблю тебя жизнь».





Меня очень тронули традиционные в татарском (как во всем тюркском) мире подарки, с которыми принято приходить в дом. Это очень древняя традиция и я воспринимаю ее как дань национальной культуре общения, где дар несет в себе не только материальное значение, но нечто связанное с Духом народа (гегелевское определение).





Родители Арслана – Динар и Гузель преподнесли мне макароны из полбы. Это был подарок со смыслом, ведь полба является прародительницей пшеницы и возделывалась еще в Великом Булгаре. Динар очень увлеченно и со знанием дела (его партнеры выращивают полбу), рассказал мне, что полба обладает многими полезными и даже лечебными свойствами.



Действительно, многие диетологи сегодня сходятся во мнении, что нынешний рост заболеваемости, во многом, связан именно с отказом от употребления в пищу таких растений как полба.

Мы говорили о простых вещах, которые делают наш мир лучше, о натуральном мыле без химических добавок, о жизни, которая все более требует от нас вернуться к своим корням, к традиционным видам деятельности.









Арслан Сигбатуллин и его мама и продюсер Гузель Сигбатуллина





И вдруг по среди беседы (это произошло как-то естественно) Гузель запела и для меня открылась тайна успеха Арслана. Ее редкий талант, ее удивительный голос – вот начало того, что сегодня делает Арслана особенным.





Татарская песня лилась как свежий ручеек наполняя души всех, кто ее слушал. И тут мне вспомнились слова, которые сказала Валентина Талызина слушая Арслана: «Мама, какая молодец у него мама».

Видеосюжеты:





https://www.youtube.com/watch?v=TwgpzqYmRVs

https://www.youtube.com/watch?v=WYMt3mKDVIw

https://www.youtube.com/watch?v=cLKCi-Szyp8

https://www.instagram.com/p/BeKq3TelgjA/





Татарские встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, «татарские встречи» (как я их обозначил в заглавии этой статьи), стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства





Эти встречи - живая история общения, когда татарскость, проявлялась как некое родство душ, восходящие к общей истории нашего народа, глубинам национального духа.









Исмагил Шангареев, Стокгольм, 2020 г.



