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Встречи на берегу Персидского Залива: Владимир Коренев

15-04-2020, 16:14

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Исмагил Шангареев и Владимир Коренев


 

Встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страницмоей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, нокаждый из них оставил в моей жизнисвой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.


Владимир Коренев – звезда кинематографа мирового значения. На московской пресс-конференции по фильму «Однажды… в Голливуде»культовый американский режиссер Квентин Тарантинопризнался, что его любимым советским фильмом является фантастическая мелодрама «Человек-амфибия».

«Я обожал его», — добавил режиссер.


Полностью с ним согласен.


 

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Исмагил Шангареев и Владимир Коренев – более 50 лет спустя после выхода фильма «Человек Амфибия»


 

Одно из самых ярких впечатлений моего детства – Ихтиандр из фильма «Человек Амфибия» (1961). Этот образ был настолько ярким, настолько непохожим на все, что мы в советских 60-х годах были им буквально очарованы. Порой, детские мечты не покидают нас всю жизнь, а иногда они сбываются.


Так случилось, что спустя почти 60 лет я смог пожать руку Ихтиандру, принимать его у себя в доме, видеть в его глазах тот же поразительный свет, который когда-то запал мне в сердце. Мы общались несколько дней, и я открыл для себя удивительно глубокого человека, в котором тот далекий образ Ихтиандра, органично сливался с личностью актера Владимира Коренева. (Подробнее см.http://www.24rus.ru/news/society/163381.html)


Нередко встреча с актером, создавшим тот или иной яркий образ заканчивается разочарованием, прежде всего, из-за несопоставимого масштаба личности героя и того, кто его играет. С Владимиром Кореневым, напротив, кажется, что Ихтиандр, это он сам в молодости, что герою до актера надо еще расти, набираться жизненного опыта.


Мы много беседовали на берегу Персидского залива.


 

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Владимир Коренев в гостях у Исмагила Шангареева.


 

У нас оказалось много общих интересов и предпочтений. Владимир Коренев прекрасно читал фрагменты из пушкинских подражаний Корану, удивительно тонко передавая все самые тонкие нюансы этого произведения. Хотел бы в этой связи отметить, что многие авторы пытались комментировать «Подражания Корану», сличать с подлинником, найти те или иные особенности филологической подачи текста. Думаю, этого делать нельзя. Пушкин — явление настолько уникальное, что подходить к его духовным исканиям с позиции какого-либо анализа — дело неблагодарное. «Парадоксов друг» — он оставил нам духовное наследие, о котором хорошо сказал Достоевский, отмечая, что «появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом». И, безусловно, «Подражания Корану» — одна из самых интересных загадок его светоносного творчества.

 

(Подробнее см:https://www.tatpressa.ru/news/32512.html)


Внутренняя свобода духа – вот, пожалуй, главное, что поразило меня во Владимире Кореневе.


 

Картинки по запросу


Разговор с дельфинами.


 

Именно внутренняя свобода, как я теперь понимаю, дала образу Ихтиандра такую притягательную силу в стране тотальной несвободы.


 

Видео: Встречи на берегу Персидского залива с Владимиром Кореневым.


 

https://www.youtube.com/watch?v=HMILhBzOIJ8

https://www.youtube.com/watch?v=zS_M_s8JeDg

https://www.youtube.com/watch?v=btkLDFsIpnk

https://www.youtube.com/watch?v=zmmTlsgZVAw

https://www.youtube.com/watch?v=QTEQRzrkbwk

https://www.youtube.com/watch?v=Q7kXGuc5MxE

https://www.youtube.com/watch?v=_Nl-Eq7X9Os


 

Для меня было большой радостью показать Владимиру Кореневу фантастический мир Дубая, где оживают самые сказочные сюжеты. Ему было все интересно и надземное метро, и поющие фонтаны, и дома, словно сошедшие с полотен Сальвадора Дали.


 

Картинки по запросу


Рыбалка: клюет большая рыба.


 

 

Но больше всего его интересовали люди и море.


Мы ловили рыбу, и я был очень счастлив, что вопреки времени, вопреки пространству, моя мечта сбылась таким неожиданным образом.

Рядом со мной стоял Ихтиандр.


 

Исмагил Шангареев, Брюссель, 2020 г.


 



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