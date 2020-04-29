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Дубайские встречи. Жан-Клод Ван Дамм

29-04-2020, 12:58

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Жан-Клод Ван Дамм


 

Жан-Клод Ван Дамм удивил меня своей открытостью и простотой. Его всемирная слава, редкая популярность во всех уголках земного шара не повлияли на его отношение к людям. Его искренность и душевность выдают в нем глубокого и по-настоящему интеллигентного человека.


 

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Исмагил Шангареев и Жан-Клод Ван Дамм.


 

Возможно, что тем, у кого Жан-Клод Ван Дамм ассоциируется с его брутальными героями из боевиков будет трудно принять истинный образ этого удивительного человека.


С ранней юности он предпочитал слушать классическую музыку, его любимым композитором был Людвиг Ван Бетховен, и 5 лет своей жизни он посвятил классическому балету. Одним из его популярных высказываний является: «Если вы можете пережить тренировку балета, вы можете пережить тренировку в любом другом виде спорта».


Ван Дамм в совершенстве владеет четырьмя языками: английским, нидерландский, французским и немецким.


Даже недолгое общение с Ван Даммом дает возможность сделать вывод, что широкая образованность и культура ума, и есть секрет его особого обаяния и большого успеха в кинематографе. Созданным им на экране героям – веришь.


У меня много знакомых спортсменов, и нередко приходится слышать один и тот же вопрос: реально ли Ван Дамм владеет боевыми искусствами или он просто талантливо имитирует бой?


Давайте обратимся к фактам. Жан-Клод Ван Дамм начал заниматься карате с 10-ти летнего возраста. С 1976 по 1980 годы актер провел 48 поединков в полуконтактных матчах, одержав 44 победы и потерпев 4 поражения. Ван Дамм занял второе место на турнире Challenge Coupe des Espoirs Karate (1-е испытание).


26 декабря 1979 года Ван Дамм выиграл чемпионат Европы по каратэ на турнире La Coupe Francois Persoons.


Прибавьте к этому общий рекорд Ван Дамма: 18 побед в кикбоксинге, причем все 18 побед нокаутом. В полуконтактных боях 44 победы и 4 поражения.

Не случайно такой легендарный мастер единоборств как Федор Емельяненко высоко оценил Жана-Клода Ван Дамма не столько как выдающегося актера, сколько как легендарного мастера боевых искусств.


В свое время Ван Дамм, как продюсер предложил Федору Емельяненко сняться в продолжении кинобоевика «Кровавый спорт-2» и даже выразил желание позаниматься вместе со старооскольцем на тренировках.


К сожалению этот кинопроект пока не состоялся, но, думаю, есть надежда, что Ван Дамм вновь вернется к этой и идее и предложит роль своему другу Федору Емельяненко.


Вряд ли будет преувеличением сказать, что люди моего поколения были потрясены дебютом Ван Дамма в фильме «Кровавый спорт» (1988). Созданный им в этом фильме герой, послужил прообразом для персонажа Джонни Кейджа в компьютерной игре Mortal Kombat. Но главное, (как он не раз говорил в своих интервью), что принципы и вера в справедливость созданного им на экране героя, стали для самого актера определяющим ориентиром в жизни.


 

Жан-Клод Ван Дамм: «Я достиг всего благодаря каратэ и его ...


Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Кровавый спорт».


 

Для меня встреча с Ван Даммом была, прежде всего, встречей с юностью, в которой кроме советской реальности, был параллельный мир зарубежного кинематографа, где Жан-Клод Ван Дамм занимал особое место, потому его героям мы искренне верили, и стремились на них походить.

 


Исмагил Шангареев. Стокгольм, 2020 г.




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