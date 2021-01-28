Исмагил Шангареев: мошенничество и дары Григория Распутина





«Тяжелые переживаю напраслины. Ужас, что пишут, Боже! Дай терпения и загради уста врагам!- писал Григорий Распутин, пожалуй, единственный человек в истории России, чьи деянья остаются загадкой для всех, кто ищет «граммы радия» в «тоннах лжи, которая выдается за историческую правду.»





Каждое время по-своему трактует прошедшее, поскольку оно – время, как вода приобретает форму мыслей, которые сопровождают все новые и новые события. Сегодня Распутин превратился в тренд, который используют в России, и во всем мире, как некую страшилку. Особенно в этом преуспели американские мультипликаторы, наделив Распутину демоническими качествами, которые якобы позволили ему разрушить основы Российской Империи.





В создании современного человека Распутин ассоциируется со злобным мошенником, который путем обмана втерся в доверия к Императору и его семье.

Сегодня никого не интересуют подлинные мысли и поступки этого человека. Зачем? Ведь все о нем уже известно. А ведь он искренне считал, что «Спасение в Боге. Без Бога и шагу не ступишь. А увидишь ты Бога тогда, когда ничего вокруг себя не будешь видеть. Потому и зло, потому и грех, что все заслоняет Бога, и ты Его не видишь».





В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество, как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). В данном случае, мы имеем дело с очень необычной ситуацией, когда мошенничество сопровождается проявлением необычных способностей, которые проявляются в виде особого магнетизма и способности прогнозировать, видеть черты будущего. И вообще мошенничество ли это?





Для того, чтобы ответить на этот вопрос надо пойти от обратного в понимании такого важного политического определения как «распутинщина». Надо перевести разговор в принципиально другу плоскость, когда для страны важен не сам Распутин, его настоящий характер, подлинная биография и истинные мотивы поведения, а важна «распутинщина», то есть то, какое влияние оказало его появление и его реальная или мнимая деятельность на престиж государства, монархии, династии и церкви!А удар по престижу Империи «распутинщиной» был нанесен чудовищный!





Но и этого мало. Надо идти дальше, продвигаясь среди толпы самых разных людей, связанных с деятельностьюРаспутина, прямо в рабочий кабинет НиколаяII. После докладов министров, царь вел прием граждан! Да, вы не ослышались – привычный в современном мире прием граждан, который ведут сегодня скорее депутаты и сенаторы, но никак не главы государств. Представления на прием от граждан бывали коллективные и индивидуальные. Так в своем дневнике НиколайIIотмечает: «После докладов принял 21-го человека», «До завтрака принял 56 человек, военных и моряков в Ротонде». Однако, не будем далее вдаваться в детали рабочих будней последнего российского Императора.Посмотрим на результаты этой работы (Подробнее см. Исмагил Шангареев. Расстрел царской семьи «Преступление и наказание» https://www.allufa.ru/news/obshchestvo/ismagil-shangareev-rasstrel-tsarskoy-semi-prestuplenie-i-nakazanie/; Исмаил Шангареев: Октябрьские события 1917 года: информация к размышлению https://smotri.kg/exclusive/7862-ismail-shangareev-oktyabrskie-sobytiya-1917-goda-informaciya-k-razmyshleniyu.html).





Россия начала ХХ века – страна, к которой во всех сферах науки и техники было применимо только одно слово – абсолютный лидер: первая подводная лодка, первый автомобиль, первый самолёт, первый трамвай, первая электростанция и много других изобретений, анализу появлений которых можно посвятить целую энциклопедию. Бесстыдная ложь о «лампочке Ильича» и знаменитый лозунг: «Социализм-это советская власть плюс электрификация всей страны» - не более чем пропагандистский трюк.





Один из самых ярких министров царского правительства Сергей Юльевич Витте, оценивая денежную реформу писал: «Россия металлическим золотым обращением обязана исключительно Императору Николаю II». И вот, что еще должны знать те, кто сегодня в недоумении, почему мы обращаемся к этой трагической для России дате – расстрелу царской семьи: объём золотого запаса был крупнейшим в мире! Достаточно посмотреть на эти цифры, чтобы понять, что человек ежедневно идущий на работу в своем скромном полковничьем мундире сделал для нашей страны:





· 1917 год – 1 311 тонн,

· 1991 год – 290 тонн.





Теперь давайте подумаем, мог ли кто- либо повлиять на процесс восхождения Российский Империи на самую вершину мировой геополитики. Ответ – да, но это никак не Распутин. Историческое масштабирование событий позволяет сделать только один вывод: Распутин стал одним из катализаторов сил распада, но не его причиной. И с этих позиций надо рассматривать его роль, и как народного целителя, реально помогающему тяжело больному царевичу, и как мошенника, ловко пользующегося своим исключительным положением при дворе.









Мог ли он предвидеть грядущие грозные события, когда писал: «Рассея-то хорошая, тока люди в ней стали уж больно плохи. Благодать исчезла. Веры нет… Дальше хуже будет, не дай Бог дожить до этого». Но подобные прогнозы в то время делали многие философы, писатели и поэты. Распутин был подле трона, к нему прислушивались, но в силу любви к шарлатанству, мошенничеству, поиску какой-то выгоды он не акцентировал свои предсказания на главном - на грядущей катастрофе.





Социальная реальность для Распутина была хаосом, который был порожден как глубочайшими внутренними противоречиями его мистического крестьянского ума, так и окружающим миром придворных интриг, лжи и коррупции, где раскрылся его редкий талант шарлатана и мошенника. Он искренне писал: «И комната, в которой ты сидишь, и дело, какое ты делаешь, и люди, какими окружен, - все это заслоняет от тебя Бога, потому что ты живешь не по-Божьему, и думаешь не по-Божьему». Этот сильный цельный человек не смог преодалеть то, что заслоняло от него Бога, не смог стать для царской семьи опорой в надвигающейся катастрофе управляемого народного бунта. Напротив, своим метанием, желанием влиять на события до конца, не понимая их суть, он стал одним из катализаторов гибели семьи и Российской Империи.





Одно этот роковой человек знал точно «Покуда я жив, будет жить и династия» - пророчески писал он. Эдвард Радзинский : В ночь с 16 на 17 декабря убьют Распутина. В ночь с 16 на 17 июля (по новому стилю) погибнет Царская Семья. Так что убийство любимого «царями» мужика было будто репетицией убийства Семьи. И Юсуповская ночь – репетицией Ипатьевской ночи.





Эта связь предсказания, последующих за ним событий, цифр не выглядит случайной, и это еще одна, увы последняя тайна феномена Распутина, незримая нить связующая его с царской семьей, с судьбой Российской Империи. О чем может поведать эта связь? - Сегодня только о том, насколько хрупка социальная реальность, в которой мы живем, как легко она рассыпается на беспощадном ветру Времени.





Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».



