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Исмагил Шангареев: мошенничество в духе «Спи скорей, твоя подушка нужна другому» или как великую Татьяну Доронину лишили ее театра

27-01-2021, 10:25

Суд не удовлетворил иск актеров к МХАТ имени Горького — Рамблер/финансы


 

Однажды Сталин приехал наспектакль в Художественный театр. Его встретил лично Станиславский и, протянув руку, представился:


— Алексеев,— назвал он свою настоящую фамилию.


— Джугашвили,— ответил Сталин, пожал руку инаправился ксвоему креслу.


Почему важно, чтобы в России власть была близка к искусству? –Думаю, потому что искусство в России нуждается в персональной опеке, а порой в сострадании. Не будь этого сострадания, что было бы с Булгаковым? Сколько творческих проектов отстояла Фурцева? Вы скажете оно было избирательным. Да, не спорю, но даже в этой избирательности была надежда для многих талантливых людей. Ставились «спорные» спектакли. Снимались фильмы, которые шли на полку, но ждали своего часа. Писались книги, которых ждали и переписывали от руки.


Сегодня у великой русской актрисы и художественного руководителя МХАТА имени Горького на глазах у всех отобрали театр, которым она буквально жила.


В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество, как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия в семье актера Баталова, например). Случай с Татьяной Дорониной – особый. Театр – это не квадратные метры жилплощади.


По сути то, как ее «ушли» - это особый вид мошенничества, когда большого мастера, легенду превращают в просителя, заставляют кланяться, как в известной песне Шарикова из книги «Собачье сердце».


Актер МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин, вступившийся за великую актрису, отмечал в своем интервью, что те, кто совершает это позорное для российской культуры действо все время повторяют «какониееждут илюбят, хотя насамом деле всесточностью наоборот? Ага, ждут— выбрасывая изеегримерки иконы, снимая портреты иотнимая ународной артистки личный автомобиль! Этоупочетного-топрезидента! Изнаешь, вчемособый цинизм? Онинехотят останавливаться. Аянемогу молчать, когда вижу такую подлость, поэтому идалтебе тоинтервью, закоторое впоследствии получил сначала взыскание, апотом уведомление осокращении».


Мне все это напоминает коммуналку в описании Зощенко, где соседи только и ждут, чтобы нагадить тому, кто интеллигентней, и, как следствие беззащитней. Но при чем тут мошенничество спросите вы? А в том, что у человека отбирают дело его жизни, наплевав на общественное мнение, на мнение артистов, на мнение зрителей. Что это, если не особый вид мошенничества, подразумевающий присвоение себе творческих функций, которые тебе не по плечу. Великий мошенник граф Калиостро настоящие бриллианты подменял стекляшками. Здесь происходит то же самое - Доронину подменяют Боковым.


В высшей степени странно звучит оценка происходящего во МХАТ им. Горького в рассуждениях Михаила Швыдкого, который долгие годы «руководил культурой». По его словам, вРоссии «ненаучились» отправлять назаслуженный отдых мэтров сцены. «Всеждем, когда ониуйдут биологически. Поэтому процесс этот архиболезненный исложный»,— сказал он, добавив, чтовтеатре актеры зарабатывают немного, анапенсии имгрозит бедность. «Поэтому вседержатся затеатр, который имдает если нефинансы, тосилы изначимость. Мнежаль, чтотакпроизошло воМХАТе. СТатьяной Дорониной могли быпоступить более элегантно»,— сказал он.


Более элегантно - это как? Вывесить объявление в стиле Зощенко «Спи скорей, твоя подушка нужна другому». Не хочется шутить, когда речь идет о трагедии человека, которого любят и помнят миллионы поклонников, ценителей редкого таланта «на грани» …Но иначе не высветишь роль Боякова. Известно, что Булгаков не встречался со Сталиным, но после телефонного разговора с ним должность вХудожественном театре получил (Извоспоминаний Е. С. Булгаковой).


Татьяна Васильевна недавно встречалась с Владимиром Путиным, который торжественно вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством I степени».


Президент России Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького...


Заслуженный артист России АлександрТиторенко рассказал «Газете.Ru», о чем в ходе церемонии вручения государственных наград, которая прошла 21 ноября 2019 года в Кремле, говорила основательница МХАТа им. Горького и его нынешний президент Татьяна Доронина с главой государства Владимиром Путиным.


Примечательно, что когда она рассказала президенту суть вопроса, он не без удивления спросил, а кто такой Бояков? В целом по словам Титоренко Владимир Путин отреагировал на разговор очень благожелательно. Сказал: «Во всем будем разбираться».


Однако до сих порей не дают спасти ее театр, и становится все очевидней, что новый вариант МХАТА им. Горького она принять не может. Олег Басилашвили отмечал, что «Татьяна Васильевна неотделима от Художественного театра, и к ее слову всегда надо прислушиваться, сказано ли оно громко или тихо. Она великая актриса, гордость российской сцены, театра и культуры».


Наблюдая сегодня как уходят выдающиеся мастера сцены, нельзя не вспомнить, известную фразу Татьяны Дорониной:

 

"Я требую от жизни того, что требовать нельзя и грех, – справедливости". Она заслужила справедливость и думаю, что не только в виде высокой правительственной награды, но и возможности жить своим театром, который без нее превращается просто в стены.



 

Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».






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