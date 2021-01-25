Исмагил Шангареев: мошенничество на шоу «Голос» и этика работы с талантливыми детьми





Федор Достоевский утверждал: «…От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного …, замученного ребенка».





Есть такое шоу «Голос дети», на котором выступала дочь известной певицы Алсу, с которой меня связывают теплые воспоминания о ее визите в ОАЭ, где мы встретились в День Победы 9 мая. Помнится, что тогда Алсу очень искренне сказала: «Грустно, что этого поколения уже практически нет с нами, а наши дети услышат эти истории уже от нас. Мы, молодое поколение обязаны продлевать и чтить эту память, быть благодарными».





Алсу поразила меня своей простотой и человечностью, в ней была какая-то особая теплота, душевность, поэтому, я не мог не написать о «слезинке» ее удивительно талантливой дочери Микеллы.





В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). В данном случае, мы имеем дело с ситуацией, когда из благих побуждений (истина в подсчете голосов) устроители шоу «Голос. Дети» ранили душу ребенка, я уже не говорю о том, что пережила Алсу.

По итогам голосования в финале шоу "Голос. Дети", дочь Алсу Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов, за девочку проголосовали 145,4 тысячи человек, в том числе с помощью 109 тысячSMS-сообщений и 36,4 тысячи звонков.





Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» определенной категории зрителей и многим музыкальным деятелям, показалась незаслуженной. Поползли грязные слухи о том, что Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей вследствие мошенничества, к которому мог быть причастен отец девочки — состоятельный бизнесмен.





Все как в песне Владимира Высоцкого:





И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам!



Несмотря на то, что 10-летняя Микелла выбыла из проекта, Алсу со свойственной ей искренностью, вопреки всем наветам «добрых людей», поздравила свою дочь: «Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка!Твой голос и уникальность сами докажут все за тебя, и очень скоро меня будут называть «мамой Микеллы», в этом я не сомневаюсь!Я буду самой гордой мамой».





Кстати говоря, являющаяся оператором шоу "Голос. Дети" компания "СМС Сервисы" исключила возможность проведения хакерской атаки в момент голосования. В компании заявили, что все звонки и сообщения, полученные в рамках передачи 26 апреля, были обработаны в строгом соответствии с правилами, установленными организаторами шоу, а каждый абонентский номер был зафиксирован в технических логах программно-аппаратного комплекса. Я не пытаюсь какого-то оправдать, публикуя эти данные. Я просто хочу спросить многих, а надо ли оправдывать, когда на одних весах вероятный технический сбой (пусть кем-то спровоцированный) и судьба талантливого ребенка?





Алсу как мать «опальной» Микеллы Абрамовой в интервью администрации "Серебряный дождь", высказала свою точку зрения по поводу скандала на вокальном шоу «Голос. Дети», отметив тот факт, что участники проекта были "втянуты в какие-то игры". Прямо скажу ответ весьма расплывчатый, я бы как отец ребенка, которому нанесли очень серьезную психологическую травму, сказал прямо, что никто не хочет «за деревьями видеть леса», а, именно, понять, что данное шоу не мерило неких истин, но площадка на которой маленький человек получает признание как творческая личность.





Вместо, ворот ведущих к мечте, люди выстроили для Микеллы Абрамовой из благих побуждений – стену. Если бы Микелла была не достойна как исполнитель, можно было как-то оправдать тех, кто как бы ратует за справедливость. Но ведь это не так!





Достаточно обратится к мнению Светланы Лободы, которая так прокомментировала выступление своей подопечной: «Микелла — это фирменная девочка, которая может петь абсолютно все. Она любит джаз, рок-н-ролл, читает рэп». Наставница Микеллы напомнила малышке о том, что ее всегда будут сравнивать со знаменитой и успешной мамой. Такая же судьба, по мнению Лободы, ожидает многих детей, чьи родители уже состоялись на эстраде. И в этом она права.





С Алсу в Дубае на Празднике Дня Победы 9 мая

Никогда не забуду ее первый сингл «Зимний сон», наполненный юношеской мечтательностью и снегом. На берегу Персидского залива, мне часто снился снег, такой же далекий и чистый как наша юность и первая любовь.