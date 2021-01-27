Исмагил Шангареев: мошенничество и спекуляции вокруг исторической правды о природе Татаро-монгольского ига на Руси





«Что скажет история?» — спрашивал Бернард Шоу. И сам же отвечал на свой вопрос: «История, сэр, солжет, каквсегда».





Мошенничество в истории, стремление выдать желаемое за действительное в угоду тем или иным политическим, национальным и прочим интересам, - древний и хорошо испытанный инструмент манипулированием сознанием народных масс во всех уголках мира.





В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). Однако, не только отдельные люди, но целые народы во всех уголках планеты с завидным постоянством, от поколения к поколению становится жертвами манипуляций, где наука, политика, культурные предпочтения рисуют историческую реальность исходя из интересов современности. Мошенничество ли это? – Безусловно, ведь на лицо обман, который преследует совершенно конкретную цель. Порой результатом этого обмана становится подавление политической воли, порой война, как это было совсем не давно между Азербайджаном и Арменией.





В этой статье, я предлагаю еще раз обратиться к теме Татаро-монгольского ига с позиций того «а был ли мальчик?» А было ли иго? Сегодня это уже не риторический вопрос как еще несколько лет назад. Российская историография сделала значительный шаг вперед к исторической правде, в результате чего, при подготовке научно-методических оснований школьных учебников по«Истории России» и «Отечественной истории» изних удалось изъять понятие «иго».

Надо понимать, что эта не уступка во имя укрепления «скреп», нет. Это результат проявления новых тенденций в науке, когда слово держит его величество - компьютер. Так, математический анализ рукописей показал, что не было никакого нашествия с территории современной Монголии! А были характерные для той эпохи войны, которые охватывали территорию славянских княжеств и Волжской Булгарии.





Как это было, наглядно показывают многочисленные изображения битвы русских полков с «полчищами» татаро-монголов. Найдите, как сейчас модно спрашивать, хотя бы одно отличие. Согласно моей гипотезе речь идет о внутреннем конфликте в пределах государства Тартария, который привел к тому, что восточная часть Тартарии оказалась в длительном противостоянии с западной частью. Восточная часть, естественно, состояла преимущественно из тюркских народов.









Картины битв русских полков с татаро-монгольскими





(Подробнее см. https://snegir.org/post/fakty-protiv-mifa-o-tataro-mongolskom-ige/)





В целом, как наглядно показывают дошедшие до нас изображения, это был единый тюрко-славянский суперэтнос, имеющий абсолютно схожую систему военного устройства. На картинах вы можете видеть (если угадаете кто есть, кто?), тех самых татар, которые так пугали европейских мыслителей. Вспомните, как искренне восхищался Монтескье тому, что «Когда татарский хан кончает обед, глашатай объявляет, что теперь все государи мира могут, если им угодно, садиться за стол» потому, что он «считает всех земных королей своими рабами».





Все так, но как всегда мы недооцениваем емкость слова, которое в разные эпохи имеет разное наполнение и даже звучание. Тартары и татары слились в истории как абсолютные аналоги, а ведь эти слова обозначают совершенно различные этнические группы, а точнее тюрко-славянский суперэтнос поистине Евразийского масштаба и конкретный этнос, давший название землям Великого Булгара – Республика Татарстан (Татарская АССР). Не случайно, татарские ученые уже много лет активно дискуссируют на тему: «Кто мы – булгары или татары?».





В связи, с развенчиваньем исторического мошенничества с татаро-монгольским игом для нас, однако, важен другой вопрос: кто такие тартары?





Не так давно Владимир Путин напомнил известную поговорку: «У нас, знаете, говорят: "Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится".





И без того, возмущенные этой поговоркой отдельные «отечественные ученые» подняли крик, что мол все это выдумки. А все почему? Да потому, что в их понимании татары – это этнос, в то время, как поговорка, восходящая к исторической памяти народа, имеет ввиду суперэтнос – тартар.





Источников, несущих в себе свидетельства исторической правды - немало, но самым ярким и честным исследованием, на мой взгляд, является книга выдающегося поэта и ученого Олжаса Сулейменова «Аз и Я».









Особенно важным, представляется заключение Сулейменова о том, что: «Язык сохраняет летопись мира, не отразившуюся в письменности. Показания языка неожиданны. Он свидетельствует, что с дохристианских времен славяне мирно общались с тюрками. Вместе пасли скот и пахали землю, ткали ковры, шили одежду, торговали друг с другом, воевали против общих врагов, писали одними буквами, пели и играли на одних инструментах. Верили в одно. Только во времена мира и дружбы могли войти в славянские языки такие слова тюркские, как — пшено (пшеница, сено), ткань, письмо, бумага, буква, карандаш, слово, язык, уют, явь, сон, друг, товарищ…».





В этих свидетельствах не надо искать попытки выделить тюркскую доминанту в истории России, но нельзя не отметить имеющую место тенденцию формирования суперэтноса Тартарии, как отрытой биосоциальной системы объединения народов, где тюркам принадлежала значительная роль интегратора культурно-исторического пространства Евразии от Киева до берегов Тихого океана. Никакого ига на этой территории не могло существовать в принципе.





Мошенничество в истории связанное с Игом началось в начале XVIII века, когда Петр I основал Российскую Академию наук, что само по себе было знаменательным событием. Прискорбно другое - на историческом отделении Академии наук трудились практически только немецкие историки, которые усердно выполняли социальный заказ по искажению российской истории. Были правда трое русских академиков, и, в том числе, М.В. Ломоносов, которого буквально травили за его исследования по истории отечества. После смерти Ломоносова его архивы бесследно исчезли. Так, России навязывалась история, которая должна была ее сделать неким сырьевым придатком Запада, дикой окраиной, которая нуждалась в западном наставнике, а точнее хозяине.





В этой связи, нельзя не согласится с выводом Назифа Мириханова: «Термин «иго» появился вообще только в XVIII веке. До того славяне даже не подозревали, что живут под гнетом, под ярмом неких завоевателей».





Историческая правда - это и есть, те подлинные скрепы российской государственности, которые не зависят от сиюминутной политической конъюнктуры, которые формировались веками и, в значительной мере, определяют развитие российского федерализма в XXI веке.





Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».







