Регистрация
Важные темы
» » Исмагил Шангареев: мошенничество и спекуляции вокруг исторической правды о природе Татаро-монгольского ига на Руси


Исмагил Шангареев: мошенничество и спекуляции вокруг исторической правды о природе Татаро-монгольского ига на Руси

27-01-2021, 10:41

Кому из русских князей помогала Золотая Орда — Рамблер/субботний


 

«Что скажет история?» — спрашивал Бернард Шоу. И сам же отвечал на свой вопрос: «История, сэр, солжет, каквсегда».


Мошенничество в истории, стремление выдать желаемое за действительное в угоду тем или иным политическим, национальным и прочим интересам, - древний и хорошо испытанный инструмент манипулированием сознанием народных масс во всех уголках мира.


В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). Однако, не только отдельные люди, но целые народы во всех уголках планеты с завидным постоянством, от поколения к поколению становится жертвами манипуляций, где наука, политика, культурные предпочтения рисуют историческую реальность исходя из интересов современности. Мошенничество ли это? – Безусловно, ведь на лицо обман, который преследует совершенно конкретную цель. Порой результатом этого обмана становится подавление политической воли, порой война, как это было совсем не давно между Азербайджаном и Арменией.


В этой статье, я предлагаю еще раз обратиться к теме Татаро-монгольского ига с позиций того «а был ли мальчик?» А было ли иго? Сегодня это уже не риторический вопрос как еще несколько лет назад. Российская историография сделала значительный шаг вперед к исторической правде, в результате чего, при подготовке научно-методических оснований школьных учебников по«Истории России» и «Отечественной истории» изних удалось изъять понятие «иго».

 

Надо понимать, что эта не уступка во имя укрепления «скреп», нет. Это результат проявления новых тенденций в науке, когда слово держит его величество - компьютер. Так, математический анализ рукописей показал, что не было никакого нашествия с территории современной Монголии! А были характерные для той эпохи войны, которые охватывали территорию славянских княжеств и Волжской Булгарии.


Как это было, наглядно показывают многочисленные изображения битвы русских полков с «полчищами» татаро-монголов. Найдите, как сейчас модно спрашивать, хотя бы одно отличие. Согласно моей гипотезе речь идет о внутреннем конфликте в пределах государства Тартария, который привел к тому, что восточная часть Тартарии оказалась в длительном противостоянии с западной частью. Восточная часть, естественно, состояла преимущественно из тюркских народов.


Битва русских войск с татаро-монгольскими


Картины битв русских полков с татаро-монгольскими


(Подробнее см. https://snegir.org/post/fakty-protiv-mifa-o-tataro-mongolskom-ige/)


В целом, как наглядно показывают дошедшие до нас изображения, это был единый тюрко-славянский суперэтнос, имеющий абсолютно схожую систему военного устройства. На картинах вы можете видеть (если угадаете кто есть, кто?), тех самых татар, которые так пугали европейских мыслителей. Вспомните, как искренне восхищался Монтескье тому, что «Когда татарский хан кончает обед, глашатай объявляет, что теперь все государи мира могут, если им угодно, садиться за стол» потому, что он «считает всех земных королей своими рабами».


Все так, но как всегда мы недооцениваем емкость слова, которое в разные эпохи имеет разное наполнение и даже звучание. Тартары и татары слились в истории как абсолютные аналоги, а ведь эти слова обозначают совершенно различные этнические группы, а точнее тюрко-славянский суперэтнос поистине Евразийского масштаба и конкретный этнос, давший название землям Великого Булгара – Республика Татарстан (Татарская АССР). Не случайно, татарские ученые уже много лет активно дискуссируют на тему: «Кто мы – булгары или татары?».


В связи, с развенчиваньем исторического мошенничества с татаро-монгольским игом для нас, однако, важен другой вопрос: кто такие тартары?


Не так давно Владимир Путин напомнил известную поговорку: «У нас, знаете, говорят: "Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится".


И без того, возмущенные этой поговоркой отдельные «отечественные ученые» подняли крик, что мол все это выдумки. А все почему? Да потому, что в их понимании татары – это этнос, в то время, как поговорка, восходящая к исторической памяти народа, имеет ввиду суперэтнос – тартар.


Источников, несущих в себе свидетельства исторической правды - немало, но самым ярким и честным исследованием, на мой взгляд, является книга выдающегося поэта и ученого Олжаса Сулейменова «Аз и Я».


https://img.yakaboo.ua/media/catalog/product/1/8/184612_98092711.jpg


Особенно важным, представляется заключение Сулейменова о том, что: «Язык сохраняет летопись мира, не отразившуюся в письменности. Показания языка неожиданны. Он свидетельствует, что с дохристианских времен славяне мирно общались с тюрками. Вместе пасли скот и пахали землю, ткали ковры, шили одежду, торговали друг с другом, воевали против общих врагов, писали одними буквами, пели и играли на одних инструментах. Верили в одно. Только во времена мира и дружбы могли войти в славянские языки такие слова тюркские, как — пшено (пшеница, сено), ткань, письмо, бумага, буква, карандаш, слово, язык, уют, явь, сон, друг, товарищ…».


В этих свидетельствах не надо искать попытки выделить тюркскую доминанту в истории России, но нельзя не отметить имеющую место тенденцию формирования суперэтноса Тартарии, как отрытой биосоциальной системы объединения народов, где тюркам принадлежала значительная роль интегратора культурно-исторического пространства Евразии от Киева до берегов Тихого океана. Никакого ига на этой территории не могло существовать в принципе.


Мошенничество в истории связанное с Игом началось в начале XVIII века, когда Петр I основал Российскую Академию наук, что само по себе было знаменательным событием. Прискорбно другое - на историческом отделении Академии наук трудились практически только немецкие историки, которые усердно выполняли социальный заказ по искажению российской истории. Были правда трое русских академиков, и, в том числе, М.В. Ломоносов, которого буквально травили за его исследования по истории отечества. После смерти Ломоносова его архивы бесследно исчезли. Так, России навязывалась история, которая должна была ее сделать неким сырьевым придатком Запада, дикой окраиной, которая нуждалась в западном наставнике, а точнее хозяине.


В этой связи, нельзя не согласится с выводом Назифа Мириханова: «Термин «иго» появился вообще только в XVIII веке. До того славяне даже не подозревали, что живут под гнетом, под ярмом неких завоевателей».


Историческая правда - это и есть, те подлинные скрепы российской государственности, которые не зависят от сиюминутной политической конъюнктуры, которые формировались веками и, в значительной мере, определяют развитие российского федерализма в XXI веке.

 


 

Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».


 




Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Исмагил Шангареев: мошенничество в духе «Спи скорей, твоя подушка нужна другому» или как великую Татьяну Доронину лишили ее театра

Исмагил Шангареев: мошенничество в духе «Спи скорей, твоя подушка

Общество
Исмагил Шангареев: мошенничество и бриллианты Галины Брежневой

Исмагил Шангареев: мошенничество и бриллианты Галины Брежневой

Общество
Исмагил Шангареев: мошенничество – «Кот, да не тот»

Исмагил Шангареев: мошенничество – «Кот, да не тот»

Общество
Исмагил Шангареев: мошенничество на выборах в США и штурм Капитолия

Исмагил Шангареев: мошенничество на выборах в США и штурм Капитолия

Общество
Исмагил Шангареев: мошенничество на шоу «Голос» и этика работы с талантливыми детьми

Исмагил Шангареев: мошенничество на шоу «Голос» и этика работы с

Общество
Исмагил Шангареев. Исторические корни государствообразующего народа РФ

Исмагил Шангареев. Исторические корни государствообразующего народа РФ

Общество
Федерализм как подход к формированию в Российской Федерации упреждающих действий для мобилизации всех органов власти в борьбе с коронавирусом COVID-19

Федерализм как подход к формированию в Российской Федерации

Общество
Татарские встречи на берегу Персидского залива: Роза Сябитова

Татарские встречи на берегу Персидского залива: Роза Сябитова

Общество
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: Мой гость - Элвин Грей

Татарские встречи на берегу Персидского Залива: Мой гость - Элвин Грей

Общество
Татарские встречи на берегу Персидского залива: Чулпан Кашанова

Татарские встречи на берегу Персидского залива: Чулпан Кашанова

Общество
Оглядываясь назад: Договор о разграничении полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан

Оглядываясь назад: Договор о разграничении полномочий между органами

Общество
Князь Владимир Красное Солнышко и его исторический выбор

Князь Владимир Красное Солнышко и его исторический выбор

Общество
Исмаил Шангареев. Татарские встречи на берегу Персидского залива: ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Исмаил Шангареев. Татарские встречи на берегу Персидского залива:

Общество
Исмаил Шангареев.Татарские встречи на берегу Персидского залива

Исмаил Шангареев.Татарские встречи на берегу Персидского залива

Город
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: интеграторы социальной реальности

Татарские встречи на берегу Персидского Залива: интеграторы

Общество
Исмаил Шангареев. Тартария – Евразийский союз народов: миф и реальность

Исмаил Шангареев. Тартария – Евразийский союз народов: миф и

Общество
Исмаил Шангареев. Диалог братских народов

Исмаил Шангареев. Диалог братских народов

Общество
Исмаил Шангареев. Октябрьские события 1917 года: информация к размышлению

Исмаил Шангареев. Октябрьские события 1917 года: информация к

Общество
Исмаил Шангареев. День народного единства: из прошлого в будущее России

Исмаил Шангареев. День народного единства: из прошлого в будущее

Общество
Татарча диктант — 2019: в Объединенных Арабских Эмиратах и Швеции

Татарча диктант — 2019: в Объединенных Арабских Эмиратах и Швеции

Общество
Исмаил Шангареев. Шлем Александра Невского

Исмаил Шангареев. Шлем Александра Невского

Общество
Исмагил Шангареев. Огнедержатель

Исмагил Шангареев. Огнедержатель

Общество
Исмагил Шангареев. Продолжение «черной легенды»

Исмагил Шангареев. Продолжение «черной легенды»

Общество
Исмагил Шангареев – патриот Евразии: отзывы

Исмагил Шангареев – патриот Евразии: отзывы

Общество
Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарии

Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарии

Общество
Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – важнейшее событие в татарском мире

Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – важнейшее событие в татарском

Общество
Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и награды

Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и награды

Общество
Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – знаковое событие Татарского мира

Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – знаковое событие Татарского

Общество
Исмагил Шангареев – миротворец: отзывы очевидцев

Исмагил Шангареев – миротворец: отзывы очевидцев

Общество
Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции политиков Татарстана

Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции

Общество
Исмагил Шангареев: Отзывы и напутствия коллег по Евразийской Академии Телевидения и Радио

Исмагил Шангареев: Отзывы и напутствия коллег по Евразийской Академии

Город
Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭ

Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭ

Общество
Формула успеха Исмагила Шангареева

Формула успеха Исмагила Шангареева

Общество
Ислам Шангареев. Общественно-политические грани диалога РФ и ОАЭ

Ислам Шангареев. Общественно-политические грани диалога РФ и ОАЭ

Общество
Загадки истории Татарского мира: Кавказские татары

Загадки истории Татарского мира: Кавказские татары

Общество
Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Общество
Исмагил Шангареев. Сибирь в контексте истории Татарского мира

Исмагил Шангареев. Сибирь в контексте истории Татарского мира

Главное
Величие Татарского мира: Сибирские татары

Величие Татарского мира: Сибирские татары

Город
Русский язык: пространство тюрко-славянского билингвизма

Русский язык: пространство тюрко-славянского билингвизма

Главное
В новых учебниках истории революций и татаро-монгольского ига нет

В новых учебниках истории революций и татаро-монгольского ига нет

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+