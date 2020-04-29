Исмагил Шангареев. Исторические корни государствообразующего народа РФ





Исмагил Шангареев





"Государствообразующий народ" – новация, внесенная президентом РФ Владимиром Путиным и одобренная Государственной Думой. По сути это «поправка» к Конституции РФ, которая являетсяосновным закономобщества и государства.





Можно сколько угодно спорить о необходимости этой новации и ее возможных последствий. Мне видится, что понятие «государствообразующий народ» ничего нового в политическое поле России не вносит. Скорее, напротив, подчеркивает уже практически реализованную задачу строительства унитарных основ государства, ранее задуманного как федеративное. Хорошо это или нет, в условиях глобальных политических и экономических потрясений – предмет специальных исследований.





В этой статье, я хотел бы остановиться на исторических корнях «государственно образующего народа». В последние годы стала особенно часто упоминаться норманская теория происхождения «государствообразующего народа» России.





Теория эта, отчасти опирается на классический норманизм, который заключается в встраивании исторических фактов о приходе норманнов на восточнославянскую территорию, влиянии их на местную культуру, основании ими Русского государства и правящей княжеской династии. Другой, более гибкой, но от этого не менее прочной опорой норманской теории служит современный научный норманизм, согласно положениям которого норманны не являлись единственными или главными создателями Киевской Руси, но в достаточно значительной степени влияли (уже одним своим присутствием) на экономические и этнокультурные процессы, способствуя формированиюсистемообразующей княжеской династии.





Не вдаваясь в детали влияния скандинавов на формирование «государствообразующего народа» современной России, позволю себе сделать несколько ремарок, которые проливают свет на особенности этногенеза в период, предшествующий формированию Киевской Руси.





Для начала давайте попробуем разобраться в том, кто такие скандинавы. Ничего не хочу утверждать. Только ссылки на скандинавские саги, в которых содержится огромный фактический материал. Так в «Саге oб Инглингax», говорится: «Cтpaнa в Aзии к вocтoкy oт Taнaквиcля (Дона) нaзывaeтcя Cтpaнoй Acoв, или Жилищeм Acoв, a cтoлицa cтpaны нaзывaлacь Acгapд. Пpaвитeлeм тaм был тoт, ктo звaлcя Oдинoм. Taм былo бoльшoe кaпищe. Пo дpeвнeмy oбычaю в нeм былo двeнaдцaть вepxoвныx жpeцoв. Oни дoлжны были coвepшaть жepтвoпpинoшeния и cyдить нapoд». Исландские саги сохранили древние легенды о происхождении скандинавских богов от тюрков – ассов, которые переселились из Великой Скифии в северные земли Европы..





Первый исландский историк Ари Мудрый (Ари Торгильссон, 1068-1148 гг.) прямо называл основателя династии Инглингов - Ингви "конунгом Тюрков". Далее реальность легко обретает черты мифа и Ингви становится скандинавским богом плодородия Фрейром.





Вильгельм Томсен (1842 – 1927) — датский лингвист и историк, первым прочитав на каменных стеллах слова "Тенри" и "Тюрк", подтвердил, тем самым, свидетельства скандинавских саг.









Вильгельм Людвиг Петер Томсен — датский лингвист и историк, профессор, иностранный член-корреспондент Российской Академии наук.





Вторая ремарка. Скандинавы пришли на земли, заселенные славянами. Но! На этих землях славяне жили вместе с тюрками (торками). Об этом ясно говорит и топонимика: Торчиново городище, село Торское — Харьковщина, урочище Торч, Торчин, река Торчанка (приток Уши), село Торчица на реке Торчице, село Торчевский степак, река Торча, Торчицкое взгорье (Киевщина), город Торчин на Волыни, село Торчицы — в Черной Руси, город Торчин, город Торков (в Подолии), в Галицкой земле — Торки (Пермыш. повет), Торки (Сокальский повет), Торчиновичи (Самборский повет), город Торческ в Поросье в истории военных столкновений князей удельного периода играет роль центра, к которому тянулись другие торкские поселения. Торки жили не только в тех городах, которые сохраняют их имя в своих названиях. Они вероятно составляли значительный элемент в смешанном населении многих южнорусских городов и поселений (подробнее см. Исмагил Шангареев Илья Муромец: этноисторическая морфология сказки http://www.newstatar.ru/archives/24234)





В этой связи, выглядит вполне правдоподобно, что Илья Муромец мог родится в торкском (тюркском) селе Карачарово («Кара чар» на большинстве тюркских языков означает «чёрный яр»). Об этнической принадлежности былинного русского героя к тюркскому этносу (пусть отчасти) свидетельствуют и скандинавские саги, записанные в Норвегии примерно в 1250 году. Это «Вилькина-сага» или «Тидрек-сага» из северного свода повествований о Дитрихе Бернском. Согласно этим письменным источникам у правителя Руси Гертнита было два сына от законной супруги - Озантрикс и Вальдемар, а третий сын от наложницы — Илиас.





Один из самых ярких представителей Серебряного века русской поэзии Велимир Хлебников говорил о продуктивности «материкового мышления» в оценке российской истории, которая по сути своей - есть история переплетения судеб различных этносов.





Как хорошо сказал выдающийся немецкий теоретик историографии Марк Блок: «… история — это обширный и разнообразный опыт человечества, встреча людей в веках. Неоценимы выгоды для жизни и для науки, если встреча эта будет — братской».





Исмагил Шангареев, Копенгаген, 2020 г.



