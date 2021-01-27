Исмагил Шангареев: мошенничество и бриллианты Галины Брежневой
«При всей критике в его адрес, при Брежневе частная собственность начинает играть совершенно другую роль.Деньги становятся едва ли не главным мерилом успеха» - делает вывод доктор исторических наук Виктор Деннингхаус.
Постепенная эволюция сознания масс в сторону потребления происходит при Брежневе диктуя новые нормы жизни, формируя реальный класс советской буржуазии с ее ценностями и стилем жизни. История Галины Брежневой становится не только понятной, но и, отчасти закономерной, в условиях, когда бриллианты приобретали в Советском Союзе новый смысл, позволяя не только красоваться ими на мероприятиях различного уровня, но, и зарабатывать не малые деньги.
В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество, как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). В данном случае, мы имеем дело с трагедией человека, который стал гипертрофированным отражением советской реальности времен, так называемого, «застоя», когда мошенничество могло легко превратиться из банального преступления в образ жизни.
Конечно социальная реальность советского времени давала такую возможность далеко не всем, только избранным, узкому кругу советской буржуазии, к которому по праву родства принадлежала Галина Брежнева. Поначалу она была обычной девушкой, отрытой, доброй, романтичной, влюбчивой. Ее тянуло к людям искусства, раздражало, как многих молодых людей, двуличие старшего поколения. Но в какой-то момент ее жизни процесс морального и физического (из редкой красавицы, она быстро превратилась в обрюзгшую неопределенного возраста женщину) разложения был запущен и бриллианты сыграли здесь свою роковую роль.
Пока бриллианты были для Галины Брежневой только предметом роскоши она была далека от мошенничества и от преступной среды, которая формируется в процессе совпадения криминальных интересов. Но как только она перешла грань, отделяющую обычного владельца тех или иных ювелирных изделий до их коллекционера, закон для нее стал не писан. Маниакальная страсть к бриллиантам пришла к ней вслед за многими разочарованиями в жизни, заполнив сознание желанием обладания тем или иным предметом ювелирного искусства. Известен случай, когда Галина Брежнева выступила заказчиком ограбления (что, естественно, не было доказано). Речь идет об уникальной броши XVIII века ввиде лилии, изготовленной дляЛюдовика XV и привезенную известным советским писателем графом Алексеем Толстым из Франции.
На одном из приемов в посольстве Румынии, Галина Брежнева увидела эту брошь на платье вдовы писателя Людмилы Толстой. Буквально через несколько дней было совершенно ограбление квартиры писателя и брошь была похищена. Делом занимались лучшие сыщики страны, но брошь так никогда и не была найдена, хотя исполнителей ограбления задержали.
Патологическая страсть Галины Брежневой к бриллиантам создавала вокруг нее поле притяжения. Так, в частности, нездоровый интерес кбриллиантам испытывали жена министра внутренних дел Светлана Щелокова иактриса Театра Вахтангова Лариса Пашкова, супруга руководителя Союзгосцирка Анатолия Колеватова.
Представляется вполне закономерным, что коллекционирование переросло в мошенничество на государственной основе. Как это было? Раз внесколько лет вСССР поднимали цены наювелирные украшения. Мероприятие готовилось заранее вобстановке строгой секретности, нодочь генсека всегда знала опредстоящей переоценке. Мошенница со своей напарницей Щелоковой занесколько дней доподнятия цен скупали ювелирку, ачерез неделю перепродавали весь товар уже поновым ценам. При всем при этом Галина часто расплачивалась неденьгами, адолговыми расписками, которые сготовностью принимали ивгосударственных магазинах, инаподпольной бриллиантовой бирже. После смерти Брежнева оказалось, что его дочь наделала долгов нанемыслимые всоветское время 800 тысяч рублей.
Пока Леонид Ильич утверждал абсурдный лозунг о том, что «Экономика должна быть экономной», его дочь Галина Брежнева не знала, и не хотела знать слова «экономия». Она и ее подельники жили на широкую ногу попирая все нормы морали. Все они знали наизусть строчки Лермонтова из школьной советской программы: «…естьиБожий суд,наперсники разврата!Естьгрозныйсуд:онждет;Он недоступен звону злата, и мысли и делаонзнает наперед».
Пришел 1982 год. Умер Брежнев. 17декабря замногочисленные нарушения сняли сдолжности министра внутренних дел Николая Щелокова, ачерез два месяца застрелилась его жена Светлана. Галина Брежнева прожила еще много лет в беспробудном пьянстве и умерла в 1998 году в психиатрической клинике. Альтернатива была умереть под забором.
https://www.instagram.com/p/CJg_O00jr0S/?igshid=1j3vi939by3m
https://vk.com/wall218490208_4244
https://www.facebook.com/100001072871070/posts/3800011020044623/?d=n
https://ok.ru/profile/373843441896/statuses/152636344925160
Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».
Исмагил Шангареев: мошенничество – «Кот, да не тот»Общество
Исмагил Шангареев: мошенничество на выборах в США и штурм КапитолияОбщество
Исмагил Шангареев: мошенничество на шоу «Голос» и этика работы сОбщество
Татарские встречи на берегу Персидского Залива. Арслан СибгатуллинОбщество
Исмагил Шангареев. Исторические корни государствообразующего народа РФОбщество
Дубайские встречи. Жан-Клод Ван ДаммОбщество
Татарские встречи на берегу Персидского залива: Роза СябитоваОбщество
Встречи на берегу Персидского Залива: Владимир КореневОбщество
Встречи на берегу Персидского Залива: Мария ШукшинаОбщество
Встречи на берегу Персидского Залива: Елена ПрокловаОбщество
Встречи на берегу Персидского залива: Иман Валерия Порохова, ИсмагилОбщество
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: Мой гость - Элвин ГрейОбщество
Встречи на берегу Персидского Залива: Александр МихайловОбщество
Исмагил Шангареев. Встречи на берегу Персидского Залива: ЛеонидОбщество
Исмаил Шангареев. Встречи на берегу Персидского Залива: Карен АванесянОбщество
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: интеграторыОбщество
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: «Дороги, которые мыОбщество
Исмаил Шангареев. Октябрьские события 1917 года: информация кОбщество
Татарча диктант — 2019: в Объединенных Арабских Эмиратах и ШвецииОбщество
Исмагил Шангареев. Воспитание ВостокомОбщество
Исмагил Шангареев. ОгнедержательОбщество
Исмагил Шангареев – патриот Евразии: отзывыОбщество
Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарииОбщество
Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и наградыОбщество
Исмагил Шангареев – миротворец: отзывы очевидцевОбщество
Исмагил Шангареев. Выбор Рената Ибрагимова: Почему творческие людиОбщество
Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭОбщество
Исмагил Шангареев. В поисках внутренней свободы: Бари Алибасов сталГород
Исмагил Шангареев. Семейный бизнес в Объединенных Арабских ЭмиратахОбщество
Исмагил Шангареев. Наступательная стратегия в бизнесе: «Мы пойдемОбщество
Исмагил Шангареев. Иман Валерия Порохова в Объединенных АрабскихОбщество
Исмагил Шангареев. Служу РоссииОбщество
Исмагил Шангареев. Человек Амфибия в ОАЭОбщество
Исмагил Шангареев. Светлая памятьОбщество
Критерии успеха и надежности: Топ-5 агентств недвижимости ДубаяГород
Исмагил Шангареев. Объединенные Арабские Эмираты: Страна открытая дляГород
Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫОбщество
Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: СТРАТЕГИЯГород
Выжившая в теракте француженка рассказала, что лежала в луже крови иГлавное
Женщину с ребёнком в инвалидной коляске выгнали из храмаПроисшествия