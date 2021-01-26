Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ìîøåííè÷åñòâî – «Êîò, äà íå òîò»
Áàðè Êàðèìîâè÷ Àëèáàñîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîïàäàåò â ðàçëè÷íûå íåâåðîÿòíûå èñòîðèè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñòàíîâèòñÿ äîñòîÿíèåì øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè. Ñðåäè ýòèõ èñòîðèé îñîáîãî âíèìàíèÿ, íà ìîé âçãëÿä, çàñëóæèâàåò ñëó÷àé ñ êîòîì. Ìû äðóçüÿ ñ Áàðè, è ó íàñ î÷åíü ìíîãî îáùåãî â ïîíèìàíèè òîãî, ÷òî îçíà÷àþò íàøè ïðèâÿçàííîñòè è ïðåäïî÷òåíèÿ.
ß ïðåäïî÷èòàþ îáùåíèå â áîëüøîé øóìíîé ñåìüå, ãäå äåòè è âíóêè, èãðû è óðîêè. Áàðè î÷åíü ïðèâÿçàí ê ñâîåìó ýêçîòè÷åñêîìó êîòó, ñ êîòîðûì ìîæíî îáùàòüñÿ êàê ñ äðóãîì, êîòîðûé êðîìå åäû è ëàñêè íè÷åãî íå ïðîñèò.
ß ïîíèìàþ ýòó ïðèâÿçàííîñòü Áàðè. Ìû ïî-íàñòîÿùåìó ïîäðóæèëèñü â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, ìíîãî âìåñòå ïóòåøåñòâîâàëè ïî ýòîé ñòðàíå. È çäåñü ìíå îòðûëñÿ ýòîò ðàíèìûé è óäèâèòåëüíî äîáðûé ÷åëîâåê. Â äðóæåñêîì îáùåíèè ñ íèì ìíå îòêðûëîñü, ÷òî çàñòàâèëî Áàðè Àëèáàñîâà, ïðèâûêøåãî ê êëèìàòó ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè, ðåøèòüñÿ ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ. ß íå ñïðàøèâàë åãî îá ýòîì, à ñàì îí íå êàñàëñÿ ýòîé òåìû, íî äóìàþ, ÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà êðîåòñÿ â åãî ìå÷òå.
Òàê, â ÷àñòíîñòè, îí ïèñàë: «Ìû ñ ñûíîì áîëüøèå äðóçüÿ, è åäèíñòâåííîå, î ÷åì æàëåþ, ÷òî íå âèäåë, êàê îí ðîñ, íå èãðàë ñ íèì, íå ÷èòàë ñêàçîê, íå ïåë êîëûáåëüíûõ. Íî ñ âíóêàìè — òîðæåñòâåííî êëÿíóñü! — âñ¸ ýòî íåïðåìåííî íàâåðñòàþ…». Ìîãó òîëüêî ïðåäïîëàãàòü, íî, âîçìîæíî íà âûáîð Áàðè, ïîâëèÿë ìîé ïðèìåð, òà àòìîñôåðà ðàäîñòíîãî äåòñòâà, êîòîðàÿ öàðèò â ìîåé ñåìüå, íî, âîçìîæíî, Áàðè èñêàë çäåñü óåäèíåíèÿ. Ïåðñèäñêèé çàëèâ, ïàëüìû è ëþáèìûé êîò ×ó÷à.
ß, Èñìàãèë Øàíãàðååâ, ìîøåííè÷åñòâî ñ êîòîì Àëèáàñîâà ñ÷èòàþ äîâîëüíî æåñòîêèì ïðåñòóïëåíèåì, ñëîâíî ñîâåðøåííûì, ÷òîáû äîáèòü òÿæåëî áîëüíîãî ÷åëîâåêà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íà Áàðè Êàðèìîâè÷à ñðàçó îáðóøèëîñü íåñêîëüêî íàïàñòåé, ñðåäè êîòîðûõ áûëà ãîñïèòàëèçàöèÿ â Èíñòèòóò èìåíè Ñêëèôîñîâñêîãî 4 èþíÿ èç-çà îòðàâëåíèÿ ñðåäñòâîì äëÿ î÷èñòêè òðóá «Êðîò». Êàê ýòî ìîãëî ñëó÷èòñÿ, ÿ, ÷åëîâåê õîðîøî çíàþùèé Áàðè Êàðèìîâè÷à, ïðåäñòàâëÿþ ñåáå ñ òðóäîì, â ÷àñòíîñòè, ìíå òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî îí ìîã ñïóòàòü õèìèêàò äëÿ ÷èñòêè òðóá ïðèíÿâ åãî çà ôðóêòîâûé ñîê.
Ìíîãèå æóðíàëèñòû ïîçâîëÿþò ñåáå ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ýòî áûëà èíñöåíèðîâêà. Õî÷ó, íà ïðàâàõ ÷åëîâåêà äîñòàòî÷íî õîðîøî çíàþùåãî Àëèáàñîâà, çàÿâèòü, ÷òî ýòî àáñîëþòíî àáñóðäíîå ïðåäïîëîæåíèå, ðàññ÷èòàííîå íà òî, ÷òî, ÷åì íåâåðîÿòíåé áóäåò ëîæü, òåì ñêîðåå â íåå ïîâåðÿò.
Äóìàþ, äåëî áûëî òàê. Áàðè, äåéñòâèòåëüíî ðàññëàáèëñÿ. Ñ òâîð÷åñêèìè ëþäüìè òàêîå áûâàåò. Óøåë â ñåáÿ, ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà ðåøåíèè êîíêðåòíîé òâîð÷åñêîé çàäà÷è, è íå ñòàë çàìîðà÷èâàòüñÿ, ÷òîáû ïðî÷èòàòü, ÷òî çà ôðóêòîâûé ñîê íàõîäèòñÿ ïîä ðóêîé. Çàõîòåë ïèòü è âûïèë «ñîê». À âîò êòî ïîñòàâèë ýòîò «ñîê» ïîä ðóêó ìàýñòðî – âîïðîñ, êîòîðûé ìîæåò ìíîãîå ïðîÿñíèòü íàñ÷åò îêðóæåíèÿ èçâåñòíîãî ìóçûêàëüíîãî ïðîäþñåðà.
Êàê áû òàì íè áûëî, íî, êàê ïåðâîå çâåíî â öåïî÷êå, òÿæåëîå îòðàâëåíèå Àëèáàñîâà ñîâïàëî ñ ïðîïàæåé åãî ëþáîãî êîòà ×ó÷è, êîòîðîå çàìåòèëè ïîñëå ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ÷òî ïðîøëà â êâàðòèðå ìàýñòðî â Ìåðçëÿêîâñêîì ïåðåóëêå 11 èþíÿ.
Õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî êîò Áàðè Êàðèìîâè÷à íå ñîâñåì îáû÷íûé äîìàøíèé ïèòîìåö, à êîò ïîðîäû êàíàäñêèé ñôèíêñ, ñòîÿùèé ïîä ìèëëèîí ðóáëåé, è åãî ïðîïàæà ñîïîñòàâèìà ñ óãîíîì ñðàâíèòåëüíî íåäîðîãîãî àâòîìîáèëÿ.
Çíàÿ íàñêîëüêî êîò äîðîã Àëèáàñîâó, îêðóæåíèå ìàýñòðî ðåøèëî íàéòè åãî âî ÷òîáû òî íè ñòàëî, òàê ñêàçàòü «ìû çà öåíîé íå ïîñòîèì».
Ñïóñòÿ äâà äíÿ ïîñëå ïðîïàæè êîòà Áàðè Àëèáàñîâà, áëèçêèå àðòèñòà ïîïàëè â ëàïû ìîøåííèêà. «Âîñïîëüçîâàâøèñü òåì, ÷òî ñûíà Áàðè Êàðèìîâè÷à íå áûëî â Ìîñêâå, àôåðèñò ïîëó÷èë 800 òûñÿ÷ ðóáëåé, íî âìåñòî ×ó÷è, êàê âûÿñíèëîñü ïîçæå, ïðèíåñ ñîâåðøåííî äðóãîãî ëûñîãî êîòà», — ñîîáùèë Business FM ïèàð-äèðåêòîð Áàðè Àëèáàñîâà è ãðóïïû «Íà-Íà» Âàäèì Ãîðæàíêèí.
Â ïðîöåññå ðàçáîðà ïîëåòîâ ñ ìîøåííè÷åñòâîì, Àëèáàñîâ-ìëàäøèé óòî÷íèë, ÷òî çàáèðàëà æèâîòíîå ïîìîùíèöà ïðîäþñåðà, ïîýòîìó ïîäìåíó çàìåòèëè íå ñðàçó.
Òî êàê ìîøåííèê ñîâåðøèë îáìåí «êîò-äåíüãè» ïîðàæàåò îñîáûì öèíèçìîì. Ïîëó÷èâ äåíüãè è îòäàâ êîòà, îí ïîæåëàë ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ Áàðè Àëèáàñîâó, ïðîÿâèë òàê ñêàçàòü ñî÷óâñòâèå.
Ñî ñëîâ Âàäèìà Ãîðæàíêèíà: «Êîãäà æå ÷åðåç ïîë÷àñà ïðèåõàë ïîìîùíèê Áàðè Êàðèìîâè÷à Ñåðãåé Ìîöàðü, õîðîøî çíàþùèé ×ó÷ó, òî îêàçàëîñü, ÷òî ýòî íå òî æèâîòíîå, õîòÿ è òîé æå ïîðîäû».
Â ñâîåé ñåðèè ñòàòåé «Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ìîøåííè÷åñòâîêàê çåðêàëî ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè», ÿ âûáèðàþ ñþæåòû, â êîòîðûõ òðàãåäèÿ ïðèñóòñòâóåò âî âñåé åå øåêñïèðîâñêîé ïîëíîòå (òðàãåäèÿ ñåìüè Àëåêñåÿ Áàòàëîâà, íàïðèìåð). Îäíàêî çäåñü, â ñëó÷àå ñ êîòîì ìîåãî õîðîøåãî çíàêîìîãî, ìîæíî íàáëþäàòü âñå ÷åðòû òðàãèêîìåäèè, íî, ê ñ÷àñòüþ, ñ õîðîøèì êîíöîì. Êîòà ×ó÷ó âñå-òàêè íàøëè.
Âñïîìèíàþ, êàê Áàðè Êàðèìîâè÷ ñâîáîäíî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ó ìåíÿ â ãîñòÿõ â ýìèðàòå Øàðäæà, ãäå òàê ëåãêî îòäàâàòüñÿ ïðèðîäå, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò òåáÿ â ñâîè òåïëûå, ïîëíûå ìîðñêèõ âåòðîâ îáúÿòüÿ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ìîé ãëàâíûé ïðèíöèï - òîëüêî ââåðõ, òîëüêî ê ìå÷òå!
Áàðè îñîáåííî ïî÷óâñòâîâàë ýòî, êîãäà ìû âçáèðàëèñü íà ïåñ÷àíûé áàðõàí, çàáûâ ïðî âîçðàñò, ñëîâíî äåòè, ðàäóÿñü êàæäîìó øàãó ïî ãîðÿ÷åìó îò ñîëíöà ïåñêó, èíîãäà ñëåãêà ñêàòûâàëèñü âíèç, íî óïîðíî øëè ââåðõ. Âñå êàê â äåòñòâå, êîãäà íå áûëî òîé ñîöèàëüíîé ëæè, êîòîðàÿ íàïîëíÿåò ýòîò ìèð ìîøåííè÷åñòâîì, öèíèçìîì è æåñòîêîñòüþ.
Êîò âåðíóëñÿ äîìîé, è, ÿ èñêðåííå ðàäóþñü âìåñòå ñ Áàðè, ÷òî åãî ëþáèìûé ïèòîìåö îïÿòü ñ íèì.
Èç ñåðèè ñòàòåé - «Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ìîøåííè÷åñòâî êàê çåðêàëî ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ìîøåííè÷åñòâî íà âûáîðàõ â ÑØÀ è øòóðì ÊàïèòîëèÿÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ìîøåííè÷åñòâî íà øîó «Ãîëîñ» è ýòèêà ðàáîòû ñÎáùåñòâî
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà. Àðñëàí ÑèáãàòóëëèíÎáùåñòâî
Äóáàéñêèå âñòðå÷è. Æàí-Êëîä Âàí ÄàììÎáùåñòâî
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Âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: Ìàðèÿ Ïîðîøèíà è ßðîñëàâ ÁîéêîÎáùåñòâî
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Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: èíòåãðàòîðûÎáùåñòâî
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Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòüÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝÎáùåñòâî
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