Исмагил Шангареев: мошенничество на выборах в США и штурм Капитолия
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал события в Вашингтоне и штурм Капитолия проявлением "лжи на высоком уровне", по сути мошенничеством на высоком уровне.
И если до штурма Капитолия с мошенничеством на выборах боролись республиканцы, то после штурма Капитолия, стало ясно, что и они готовы идти на любое самое дикое нарушение всех демократических норм, вплоть до введения военного положения.
В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). В данном случае, мы имеем дело с увлекательным триллером в лучших голливудских традициях, где главный герой Дональд Трамп из жертвы мошенничества на выборах в США, едва не превратился в зачинщика кровавого мятежа, направив своих сторонников на штурм Капитолия.
По сути он превратился в американский аналог экс-президента Украины Петра Порошенко, который шел на выборы не понимая, что большинство избирателей будут голосовать за кого угодно, лишь бы не за него.
Такие ситуации возникают, когда политический лидер не хочет считаться с реальностью, особенно в момент ее трансформации прежде всего, в связи с глобальной пандемией. Новая реальность всегда бывает более жесткой по отношению к тем правителям, которые сознательно или по недомыслию не учитывали элементарные требования безопасности, не смогли оценить весь масштаб биосоциальных угроз.
45-й Президент США – Дональд Трамп
И вполне закономерно, что демократы уже представили проект импичмента Трампу за сознательное и целенаправленное «разжигание мятежа», что привело к беспорядкам и «беспределу в Капитолии», а в прокуратуре округа Колумбия не исключил, что в рамках расследования беспорядков в Вашингтоне могут быть предъявлены обвинения самому Трампу.
Решительно на действия Трампа отреагировали социальные сети. Так в частности, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».
Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».
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