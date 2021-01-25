Исмагил Шангареев: мошенничество на выборах в США и штурм Капитолия





Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал события в Вашингтоне и штурм Капитолия проявлением "лжи на высоком уровне", по сути мошенничеством на высоком уровне.





И если до штурма Капитолия с мошенничеством на выборах боролись республиканцы, то после штурма Капитолия, стало ясно, что и они готовы идти на любое самое дикое нарушение всех демократических норм, вплоть до введения военного положения.





Кто бы что ни говорил о пристрастности американской прессы, вполне правдоподобной выглядит версия, высказанная в Washington Post о том, что, возможно, полиция Капитолия изначально получила установку действовать мягко, чтобы пострадавших в ходе столкновений не рассматривали, как мучеников. Но главное - не это. Высказывается предположение, что все было рассчитано так, что у Трампа могли бы появиться формальные основания для того, чтобы задействовать Закон о восстании, который позволяет пока еще действующему президенту США ввести военное положение и, по сути, отменить результаты выборов в США.





Однако, все-таки надо признать, что США не та страна, где можно легко манипулировать политической ситуацией. Слишком многоуровневой и системной является там власть на местах, делающая принятие решений, результатом совпадения мнений многих функционалов управления. Даже в кризисный момент, эта власть не позволяет реализовать единоличные решения от имени государства. Американская демократия дала в этом году сбой отдельных элементов, но система осталась прежней.





В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). В данном случае, мы имеем дело с увлекательным триллером в лучших голливудских традициях, где главный герой Дональд Трамп из жертвы мошенничества на выборах в США, едва не превратился в зачинщика кровавого мятежа, направив своих сторонников на штурм Капитолия.





Как такое могло произойти? Ошибка Трампа в недооценке политической системы собственной страны, не умении выстроить прямые и обратные связи со всем американским обществом, а не только с республиканцами. Джордж Вашингтон особо подчеркивал ту простую истину, что «Нужно всегда считаться с настроениями народа».





Изобличая мошенничество со стороны демократов в процессе выборов, Трамп не смог мобилизовать ни спецслужбы, ни СМИ, которые в той или иной степени продемонстрировали свою поддержку Байдену. И здесь опять уместно вспомнить слова Джорджа Вашингтона: «Людям свойственно с неохотой подчиняться тем, кого они считают незаслуженно поставленными начальниками над собой».





По сути он превратился в американский аналог экс-президента Украины Петра Порошенко, который шел на выборы не понимая, что большинство избирателей будут голосовать за кого угодно, лишь бы не за него.





Такие ситуации возникают, когда политический лидер не хочет считаться с реальностью, особенно в момент ее трансформации прежде всего, в связи с глобальной пандемией. Новая реальность всегда бывает более жесткой по отношению к тем правителям, которые сознательно или по недомыслию не учитывали элементарные требования безопасности, не смогли оценить весь масштаб биосоциальных угроз.





45-й Президент США – Дональд Трамп

И вполне закономерно, что демократы уже представили проект импичмента Трампу за сознательное и целенаправленное «разжигание мятежа», что привело к беспорядкам и «беспределу в Капитолии», а в прокуратуре округа Колумбия не исключил, что в рамках расследования беспорядков в Вашингтоне могут быть предъявлены обвинения самому Трампу.





Решительно на действия Трампа отреагировали социальные сети. Так в частности, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».





Так уходит в историю 45-й Президент соединенных штатов Дональд Трамп — первый президент, не занимавший до въезда в Так уходит в историю 45-й Президент соединенных штатов Дональд Трамп — первый президент, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Сказалось ли последнее обстоятельство на результатах его правления? Думаю, да. Помните, как у Ивана Андреевича Крылова: Беда, кольпирогиначнет печь сапожник, Асапогитачатьпирожник».





Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».



