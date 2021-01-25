Регистрация
Важные темы
» » Исмагил Шангареев: мошенничество на выборах в США и штурм Капитолия


Исмагил Шангареев: мошенничество на выборах в США и штурм Капитолия

25-01-2021, 09:48

Протестующие сторонники Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал Сената – фото, видео. Читайте на UKR.NET


 

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал события в Вашингтоне и штурм Капитолия проявлением "лжи на высоком уровне", по сути мошенничеством на высоком уровне.


И если до штурма Капитолия с мошенничеством на выборах боролись республиканцы, то после штурма Капитолия, стало ясно, что и они готовы идти на любое самое дикое нарушение всех демократических норм, вплоть до введения военного положения.


 

Кто бы что ни говорил о пристрастности американской прессы, вполне правдоподобной выглядит версия, высказанная в Washington Post о том, что, возможно, полиция Капитолия изначально получила установку действовать мягко, чтобы пострадавших в ходе столкновений не рассматривали, как мучеников. Но главное - не это. Высказывается предположение, что все было рассчитано так, что у Трампа могли бы появиться формальные основания для того, чтобы задействовать Закон о восстании, который позволяет пока еще действующему президенту США ввести военное положение и, по сути, отменить результаты выборов в США.

Однако, все-таки надо признать, что США не та страна, где можно легко манипулировать политической ситуацией. Слишком многоуровневой и системной является там власть на местах, делающая принятие решений, результатом совпадения мнений многих функционалов управления. Даже в кризисный момент, эта власть не позволяет реализовать единоличные решения от имени государства. Американская демократия дала в этом году сбой отдельных элементов, но система осталась прежней.

 

В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). В данном случае, мы имеем дело с увлекательным триллером в лучших голливудских традициях, где главный герой Дональд Трамп из жертвы мошенничества на выборах в США, едва не превратился в зачинщика кровавого мятежа, направив своих сторонников на штурм Капитолия.


 

Как такое могло произойти? Ошибка Трампа в недооценке политической системы собственной страны, не умении выстроить прямые и обратные связи со всем американским обществом, а не только с республиканцами. Джордж Вашингтон особо подчеркивал ту простую истину, что «Нужно всегда считаться с настроениями народа».

Изобличая мошенничество со стороны демократов в процессе выборов, Трамп не смог мобилизовать ни спецслужбы, ни СМИ, которые в той или иной степени продемонстрировали свою поддержку Байдену. И здесь опять уместно вспомнить слова Джорджа Вашингтона: «Людям свойственно с неохотой подчиняться тем, кого они считают незаслуженно поставленными начальниками над собой».

 

По сути он превратился в американский аналог экс-президента Украины Петра Порошенко, который шел на выборы не понимая, что большинство избирателей будут голосовать за кого угодно, лишь бы не за него.


Такие ситуации возникают, когда политический лидер не хочет считаться с реальностью, особенно в момент ее трансформации прежде всего, в связи с глобальной пандемией. Новая реальность всегда бывает более жесткой по отношению к тем правителям, которые сознательно или по недомыслию не учитывали элементарные требования безопасности, не смогли оценить весь масштаб биосоциальных угроз.


Первая речь Трампа после выборов ознаменовала начало войны

45-й Президент США – Дональд Трамп

И вполне закономерно, что демократы уже представили проект импичмента Трампу за сознательное и целенаправленное «разжигание мятежа», что привело к беспорядкам и «беспределу в Капитолии», а в прокуратуре округа Колумбия не исключил, что в рамках расследования беспорядков в Вашингтоне могут быть предъявлены обвинения самому Трампу.


Решительно на действия Трампа отреагировали социальные сети. Так в частности, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

 


Так уходит в историю 45-й Президент соединенных штатов Дональд Трамп — первый президент, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Сказалось ли последнее обстоятельство на результатах его правления? Думаю, да. Помните, как у Ивана Андреевича Крылова: Беда, кольпирогиначнет печь сапожник, Асапогитачатьпирожник».

 

 

Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».

 

 




Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Исмагил Шангареев: мошенничество на шоу «Голос» и этика работы с талантливыми детьми

Исмагил Шангареев: мошенничество на шоу «Голос» и этика работы с

Общество
Исмагил Шангареев. Исторические корни государствообразующего народа РФ

Исмагил Шангареев. Исторические корни государствообразующего народа РФ

Общество
Федерализм как подход к формированию в Российской Федерации упреждающих действий для мобилизации всех органов власти в борьбе с коронавирусом COVID-19

Федерализм как подход к формированию в Российской Федерации

Общество
Встречи на берегу Персидского залива: Иман Валерия Порохова, Исмагил Шангареев и Зиновий Коган

Встречи на берегу Персидского залива: Иман Валерия Порохова, Исмагил

Общество
Оглядываясь назад: Договор о разграничении полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан

Оглядываясь назад: Договор о разграничении полномочий между органами

Общество
Князь Владимир Красное Солнышко и его исторический выбор

Князь Владимир Красное Солнышко и его исторический выбор

Общество
Татарские встречи на берегу Персидского Залива: интеграторы социальной реальности

Татарские встречи на берегу Персидского Залива: интеграторы

Общество
Исмагил Шангареев. Огнедержатель

Исмагил Шангареев. Огнедержатель

Общество
Исмагил Шангареев: успех на рынке недвижимости в ОАЭ – отзывы и рекомендации

Исмагил Шангареев: успех на рынке недвижимости в ОАЭ – отзывы и

Общество
Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарии

Исмагил Шангареев – пассионарность и лидерство: отзывы и комментарии

Общество
Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и награды

Исмагил Шангареев – Служу России: отзывы и награды

Общество
Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – знаковое событие Татарского мира

Исмагил Шангареев: Сабантуй в Турции – знаковое событие Татарского

Общество
Исмагил Шангареев – миротворец: отзывы очевидцев

Исмагил Шангареев – миротворец: отзывы очевидцев

Общество
Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции политиков Татарстана

Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции

Общество
История Успеха. Интервью с Исмагилом Шангареевым о том, как строить свой бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах

История Успеха. Интервью с Исмагилом Шангареевым о том, как строить

Общество
Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭ

Исмагил Шангареев. Латыповские места в ОАЭ

Общество
Исмагил Шангареев. Социальное предпринимательство в ОАЭ

Исмагил Шангареев. Социальное предпринимательство в ОАЭ

Общество
Исмагил Шангареев. Семейный бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах

Исмагил Шангареев. Семейный бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах

Общество
Исмагил Шангареев. Наступательная стратегия в бизнесе: «Мы пойдем другим путем»

Исмагил Шангареев. Наступательная стратегия в бизнесе: «Мы пойдем

Общество
Исмагил Шангареев. Коммандос: Дубайское агентство недвижимости (ДАН)

Исмагил Шангареев. Коммандос: Дубайское агентство недвижимости (ДАН)

Общество
Исмагил Шангареев. Правила игры

Исмагил Шангареев. Правила игры

Общество
Исмагил Шангареев. Служу России

Исмагил Шангареев. Служу России

Общество
Топ – 5 лучших агентств недвижимости в Дубае: реальные основы успеха и надежности

Топ – 5 лучших агентств недвижимости в Дубае: реальные основы успеха

Общество
Исмагил Шангареев. Элитная недвижимость в ОАЭ – лучшее вложение капитала

Исмагил Шангареев. Элитная недвижимость в ОАЭ – лучшее вложение

Общество
Критерии успеха и надежности: Топ-5 агентств недвижимости Дубая

Критерии успеха и надежности: Топ-5 агентств недвижимости Дубая

Город
Исмагил Шангареев. Объединенные Арабские Эмираты: Страна открытая для всех

Исмагил Шангареев. Объединенные Арабские Эмираты: Страна открытая для

Город
Исмагил Шангареев: Зарубежная недвижимость - самая надежная сфера вложения капитала

Исмагил Шангареев: Зарубежная недвижимость - самая надежная сфера

Город
Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ СЧАСТЬЯ ДЛЯ ВСЕХ

Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: СТРАТЕГИЯ

Город
Стало известно, что ждет жителей Краснодара, если Путин введет военное положение

Стало известно, что ждет жителей Краснодара, если Путин введет

Криминал
СМИ узнали о планах по свержению президента США

СМИ узнали о планах по свержению президента США

Криминал
Почему Трампу дали победить

Почему Трампу дали победить

Общество
СМИ: Как минимум 45% голосов за Единую Россию являются подделкой

СМИ: Как минимум 45% голосов за Единую Россию являются подделкой

Город
В Сочи полицейские вымогали с сослуживца 1,3 миллиона рублей

В Сочи полицейские вымогали с сослуживца 1,3 миллиона рублей

Криминал
В Москве жёстко ответили на ультиматум США: Неучам из джунглей нельзя так разговаривать с РФ

В Москве жёстко ответили на ультиматум США: Неучам из джунглей нельзя

Главное
Пентагон создает «терминаторов», чтобы не отстать от России и Китая

Пентагон создает «терминаторов», чтобы не отстать от России и Китая

События
Президент Филиппин назвал Барака Обаму «сукиным сыном»

Президент Филиппин назвал Барака Обаму «сукиным сыном»

Происшествия
В сеть попали откровенные фото супруги известного политика

В сеть попали откровенные фото супруги известного политика

События
Из-за Крыма может начаться Третья мировая война

Из-за Крыма может начаться Третья мировая война

Общество
Глава института РАН предложил разрешить мертвым голосовать на выборах

Глава института РАН предложил разрешить мертвым голосовать на выборах

Происшествия
Порошенко предложил Путину забрать Донбасс

Порошенко предложил Путину забрать Донбасс

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+