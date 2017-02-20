СМИ узнали о планах по свержению президента США
В США демократы придумали план по отстранению Трампа от власти. Об этом сообщает RT.
По мнению демократов, главное их оружие — критика всех ошибок Дональда Трампа. Они планируют создать целую команду, которая станет наблюдать за отношениями Трампа с лидерами других государств, а также отслеживать каждый шаг новой администрации.
Детальный план с заголовком «Демократия имеет значение: стратегический план действий» был обнародован после встречи демократов с инвесторами во Флориде. Брок уверен, что разработанная программа позволит привести к импичменту Трампа к 2020 году. Он призывает всех граждан и инвесторов сообща бороться с новым американским президентом.
RT напоминает, что Дэвид Брок известен как один из главных союзников Хиллари Клинтон. В 2010 году он основал так называемый «комитет политических действий» American Bridge, который открыто заявляет своей целью дискредитацию политических оппонентов.
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