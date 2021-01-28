Исмагил Шангареев: мошенничество или особый дар Вольфа Мессинга





Говорят, однажды Сталин спросил метеорологов:

–Какой процент вероятности ваших предсказаний?

– 40% товарищ Сталин.

–А, вы предсказывайте наоборот тогда будет 60% - пошутил вождь.





Вольф Мессинг стал легендой во многом благодаря Иосифу Сталину, вернее тем свидетельствам, которые сегодня известны (хотя и подвергаются сомнениям), о его предсказаниях прямо или косвенно связанных с вождем народов.





Первая встреча с вождем (как ее описывает сам Мессинг) носила весьма обычный характер.





Приехали — куда не знаю, - писал Мессинг.Входит какой-то человек с усами. Здоровается. Я его узнал сразу. Отвечаю:

— Здравствуйте. А я вас на руках носил...

— Как это на руках? — удивился Сталин.

— Первого мая... На демонстрации...

Ироничный ум Мессинга мог взбесить Сталина, но все тогда обошлось.





В своей серии статей «Исмагил Шангареев: мошенничество, как зеркало социальной реальности», я выбираю сюжеты, в которых трагедия присутствует во всей ее шекспировской полноте (трагедия семьи Алексея Баталова, например). В данном случае, мы имеем дело с очень необычной ситуацией, когда мошенничество становится предметом проявления необычных способностей, которые проявляются в виде гипноза и способности прогнозировать или, если хотите, видеть будущее.И вообще мошенничество ли это.





В отдельных случаях безусловно да, когда это было в случае с обманом железнодорожного кондуктора, которого Мессинг заставил принять обычную бумажку за билет. Однако в тех случаях, когда Мессинг проходил проверку, которую ему устроил Сталин (по другим данным Берия), действия Мессинга скорее можно отнести к демонстрации особого вида гипноза.





Примером такой проверки по свидетельству самого Мессинга, было задание получить 100 000 рублей в Госбанке по чистой бумажке.Вот как это было: «Я подошёл к кассиру, сунул ему вырванный из школьной тетради листок. Раскрыл чемодан, поставил у окошечка на барьер. Пожилой кассир посмотрел на бумажку. Раскрыл кассу. Отсчитал сто тысяч...Закрыв чемодан, я отошёл к середине зала. Подошли свидетели, которые должны были подписать акт о проведённом опыте».





Другое подобное задание состояло в том, чтобы пройти без пропуска в тщательно охраняемый кабинет высокопоставленного лица (по разным данным Сталина или Берии). Вот как пишет об этом сам Мессинг:

«Примерно в те же времена довелось мне беседовать с одним очень высокопоставленным человеком. После разговора он, наверное, в шутку, сказал:





— Ну, товарищ Мессинг, сможете ли вы выйти отсюда, если я не подпишу вам пропуск?

Дух озорства заиграл в моей душе:

— Без этой-то бумажки? Возьмите еёна память!..

— Нет, подождите. Вас не смутит, если я ещёдополнительно предупрежу охрану.

— Сколько угодно!





Когда я через пару минут вышел на улицу и посмотрел на окно кабинета на третьем этаже, в котором только что состоялся этот разговор, я увидел в нём фигуру моего недавнего собеседника. Дух озорства ещёне уснул, и я помахал ему рукой».





Рассказы об этих весьма своеобразных "психологических опытах" широко разошлись по Москве. Кто легендировал Мессинга – судьба или он сам? То, что он был под постоянным наблюдением, говорят многие факты, но сами события, о которых рассказывал Мессинг остаются как бы за кадром и визуализируются в книгах и фильмах скорее, как легенды, нежели факты его необычной биографии.





Надо сказать, что сам он с юмором относился к историям о нем.В частности, есть свидетельство, чтоеще до побега в СССР Мессинг гастролируя по Европе получил возможность, продемонстрировать свой редкий дар двум светилами науки: Зигмунду Фрейду иАльберту Эйнштейну.









Согласно легенде, вдоме уЭйнштейна Мессинг демонстрировал ученому ипсихиатру свои способности. Фрейд силой мысли попросил уМессинга вырвать три волоса изусов Эйнштейна. Мессинг нашел пинцет, подошел кЭйнштейну ипопросил:





- Можноли забрать изваших усов три волоса? Этого очень хочет мистер Фрейд!





Все замечательно в этой истории, но главное то, какой ироничный ум отличал Вольфа Мессинга, насколько он был человеком, открытым для любой критики. Критики, но не обвинений в мошенничестве. А вот факт, который имеет документальное подтверждение. Случилось это в самый разгар войны, в 1943 году, когда Мессинг выступал в Новосибирске на сцену пришла записка: «Когда кончится война?». Едва Вольф Мессинг прочел эти строки, он уверенно назвал дату, и потрясенный зал услышал 8 мая.





Социальная реальность для Мессинга была открытой книгой и этот последний, приведенный нами, случай, когда он точно назвал дату окончания Второй мировой войны, говорит о том, что легендируя свою жизнь он опирался только на факты. Все, кто сегодня высказывают сомнения в правдивости его рассказов, и даже обвиняют в мошенничестве, не более, чем поверхностные комментаторы событий, суть которых определял человек, чьи способности несомненно являются редким феноменом в области психологии и удивительных способностей человеческого мозга предвидеть события будущего.









Цикл статей - «Исмагил Шангареев: мошенничество как зеркало социальной реальности».











