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Эпизод карантина 1830 года: «Направляющий свет» А.С. Пушкина

29-04-2020, 13:25

Болдинская осень самоизоляции: как жил и что делал Пушкин во время ...


 

Наш привычный мир рушится с каждым днем, наступает период самоизоляции стран, городов, районов, людей. Социумы, еще вчера наполненные многообразием коммуникационных связей, сжимаются как шагреневая кожа. Разрыв привычных социальных связей постепенно приводит к состоянию массового депрессивного психоза, наступает «сон разума», который рождает страхи, панику, перерастающую порой в агрессию.


В памяти невольно всплывают знаменитые пушкинские строки:


Царица грозная, Чума

Теперь идет на нас сама

И льстится жатвою богатой;

И к нам в окошко день и ночь

Стучит могильною лопатой...

Что делать нам? и чем помочь?


Коронавирус можно без преувеличения назвать чумой XXI века, которая ставит перед человечеством новые вопросы, обозначив Вызовы, на которые у мирового сообщества пока не нашлось эффективных Ответов.


Одно можно сказать с уверенностью, что, как и в далекие времена бушующих по миру эпидемий, в годы, когда сам Александр Сергеевич находился на холерном карантине, все решали поведенческие стандарты, которые я бы назвал адаптивными, имею ввиду не приспособление, а противостояние.

История – это не только даты, факты, но, прежде всего, опыт.


Опыт Пушкина на холерном карантине 1830 года – это одна из самых ярких страниц его творчества. К сведению тех читателей, кто не в курсе, смертность отхолеры составляла почти ½ — посравнению сэтим, коронавирус выглядит словно банальный сезонный грипп.


В строках, написанных под влиянием карантина 1830 года звучит призыв к самоизоляции, как единственный верный ответ любой эпидемии:


Как от проказницы Зимы,

Запремся также от Чумы!


Далее из Пушкинского опыта интересно его в отношение к хандре, которая неизбежно сопровождает любой карантин. Так, он писал своему другу Петру Плетневу: «…Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу… Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы…»


Все замечательно в этом отрывке, и философское отношение к бытию, его метаморфозам, и легкий юмор, и радость от того, что грядут новые поколения, и все продолжается, и растут дети, и все мы «будем когда-нибудь и веселы».


Впрочем, Пушкин позволяет себе веселиться, не ожидая лучших времен. Вэпиграмме «Румяный критик мой, насмешник толстопузый» онпишет:


«Что ж ты нахмурился? — Нельзя ли блажь оставить!

И песенкою нас веселой позабавить? —

Куда же ты? — В Москву, чтоб графских именин

Мне здесь не прогулять.

— Постой, а карантин!

Ведь в нашей стороне индейская зараза.

Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа…


Однако, безусловно главным, в карантинном опыте Пушкина является его внутренний порыв, в которым проявляется торжество истинного гения над исторической данностью:


Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья -

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.


 

В период болдинского карантина 1830 года Пушкин закончит роман в стихах «Евгений Онегин», напишет 32стихотворения, цикл рассказов «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие трагедии», «Сказку опопе иработнике его Балде». Мир обогатится шедеврами его творчества, которые могут служить примером того, как надо черпать в себе, в своей душе силы противостоять психологическому давлению карантинной хандры.

 

«Парадоксов друг» - он оставил нам духовное наследие, о котором хорошо сказал Достоевский, отмечая, что «появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом».


 

Исмагил Шангареев: Отзывы и напутствия коллег по Евразийской ...


 

В эти трагические для всего мира дни, «направляющий свет» Пушкина – это обращение к своей душе, к ее самым светлым сторонам. Если мы найдем в себе силы понять это, то вместо паники, озлобленности, страха вокруг нас будут любовь и сострадание.


 

Исмагил Шангареев. Стокгольм, 2020 г.




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