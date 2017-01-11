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Важные темы
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Правоохранители устанавливают личность погибшей.  
Криминал
 Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре

Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в

Инфраструктура
 Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед

Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед

Происшествия
 Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае

Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае

Криминал
 На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

Транспорт
 Медведев снова рассказал про «денег нет»

Медведев снова рассказал про «денег нет»

Город
 Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Происшествия
Новости за сегодня
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи
Криминал

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Сегодня, 00:06
Правоохранители устанавливают личность погибшей.  
Читать далее
Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре
Инфраструктура

Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре

Сегодня, 00:05
Женщина, возможно, причастна и к другим преступлениям.  
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Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед
Происшествия

Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед

Сегодня, 00:04
Несчастный случай произошел в Тимашевском районе.  
Читать далее
Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае
Криминал

Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае

Сегодня, 00:03
Кровавая драма разыгралась в частом доме в станице Отрадной.  
Читать далее
На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
Транспорт

На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

Сегодня, 00:02
С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.   
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Медведев снова рассказал про «денег нет»
Город

Медведев снова рассказал про «денег нет»

Вчера, 23:58
13 января, во время вручения премий в области СМИ за минувший 2016 год, приуроченных ко Дню российской печати,
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Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег
События

Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег

Вчера, 23:54
Сеть взорвал новый флешмоб с красочными фотографиями с острова Бали.  
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Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей
Происшествия

Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Вчера, 23:51
В Донской столице произошел очередной случай шокирующей жестокости, сообщает Privet-Rostov.ru.  
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Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса
Криминал

Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса

Вчера, 23:49
11 января, депутаты Госдумы одобрили поправки в законодательство, переводящие побои в отношении родственников в разряд
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Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов
Главное

Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

Вчера, 23:45
С 1 февраля 2017 года граждане России смогут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)   
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ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»
Город

ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»

11-01-2017, 14:52
Как сообщается в материалах суда, заявление о признании должника банкротом поступило в арбитражный суд края 9 января.
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Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения
Криминал

Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

11-01-2017, 14:50
Трагедия произошла вечером 9 января в частном доме в Славянске-на-Кубани.  
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Видео
Отслужившим в армии будут платить больше

Отслужившим в армии будут платить больше
У россиян будут забирать единственное жильё

У россиян будут забирать единственное жильё
Минобороны опровергло сообщения о причинах крушения Ту-154

Минобороны опровергло сообщения о причинах крушения Ту-154
Новости за неделю
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов
Главное

Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

Вчера, 23:45
С 1 февраля 2017 года граждане России смогут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)   
Читать далее
Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в президенты
Главное

Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в президенты

11-01-2017, 11:14
На выборах президента РФ в 2018 году конкуренцию Владимиру Путину хочет составить
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Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Главное

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

9-01-2017, 14:27
Увеличится пенсионный возраст  
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«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море
Главное

«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

27-12-2016, 21:42
СМИ стали известны последние слова пилотов, управлявших Ту-154, перед тем как он рухнул в море.  
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Медведев снова рассказал про «денег нет»
Город

Медведев снова рассказал про «денег нет»

Вчера, 23:58
13 января, во время вручения премий в области СМИ за минувший 2016 год, приуроченных ко Дню российской печати,
Читать далее
ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»
Город

ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»

11-01-2017, 14:52
Как сообщается в материалах суда, заявление о признании должника банкротом поступило в арбитражный суд края 9 января.
Читать далее
В РФ могут запретить продажу травматического оружия
Город

В РФ могут запретить продажу травматического оружия

11-01-2017, 11:39
Эксперты Нацгвардии готовят предложения для изменений в законодательстве, касающемся оборота гражданского оружия.  
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Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше
Город

Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

9-01-2017, 14:36
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире.   
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Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег
События

Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег

Вчера, 23:54
Сеть взорвал новый флешмоб с красочными фотографиями с острова Бали.  
Читать далее
Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017
События

Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017

11-01-2017, 11:36
На музыкальный конкурс Евровидение в Киев в этом году Первый канал собирается отправить 32-летнего певца
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Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед
Происшествия

Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед

Сегодня, 00:04
Несчастный случай произошел в Тимашевском районе.  
Читать далее
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей
Происшествия

Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Вчера, 23:51
В Донской столице произошел очередной случай шокирующей жестокости, сообщает Privet-Rostov.ru.  
Читать далее
Упал лифт в доме на улице Бытха в Сочи
Происшествия

Упал лифт в доме на улице Бытха в Сочи

11-01-2017, 14:47
В кабине подъемного устройства находились двое детей.    
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В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора
Происшествия

В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

9-01-2017, 15:32
Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.  
Читать далее
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи
Криминал

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Сегодня, 00:06
Правоохранители устанавливают личность погибшей.  
Читать далее
Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае
Криминал

Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае

Сегодня, 00:03
Кровавая драма разыгралась в частом доме в станице Отрадной.  
Читать далее
Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса
Криминал

Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса

Вчера, 23:49
11 января, депутаты Госдумы одобрили поправки в законодательство, переводящие побои в отношении родственников в разряд
Читать далее
Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения
Криминал

Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

11-01-2017, 14:50
Трагедия произошла вечером 9 января в частном доме в Славянске-на-Кубани.  
Читать далее
В России курильщикам планируют увеличить рабочий день
Здоровье

В России курильщикам планируют увеличить рабочий день

11-01-2017, 11:33
Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков  
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На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
Здоровье

На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца

11-12-2016, 23:50
В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.  
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Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
Здоровье

Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет

23-11-2016, 15:56
В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.   
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Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
Здоровье

Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ

7-11-2016, 11:14
В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.   
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На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
Транспорт

На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

Сегодня, 00:02
С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.   
Читать далее
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
Транспорт

ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

9-01-2017, 15:31
Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.  
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Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
Транспорт

Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами

25-12-2016, 22:25
В связи с общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе, новогодние огни на городских трамваях погаснут.  
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Для автомобилистов придумали очередной штраф
Транспорт

Для автомобилистов придумали очередной штраф

25-12-2016, 21:00
В России для водителей придумали очередной штраф.  
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Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
Спорт

Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи

14-12-2016, 16:00
Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
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Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
Спорт

Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов

22-08-2016, 11:51
Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио  
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ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
Спорт

ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото

17-08-2016, 13:32
Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
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Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
Спорт

Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио

15-08-2016, 12:05
Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.  
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Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре

Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в

Инфраструктура
 AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

Инфраструктура
 Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Инфраструктура
 Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Инфраструктура
 Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре

Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре

Инфраструктура
 В России изменится схема расчёта оплаты за отопление

В России изменится схема расчёта оплаты за отопление

Инфраструктура
ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

Сочи
 Последствия урагана в Сочи

Последствия урагана в Сочи

Сочи
 Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

Сочи
 В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

Сочи
 Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

Сочи
 Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

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