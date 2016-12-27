Важные темы
- В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора
- ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
- Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине
- Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре
- Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке свадьбы
В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора
Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.
Происшествия
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
Транспорт
Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине
Криминал
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре
Криминал
Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря
Происшествия
AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию
Инфраструктура
Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше
Город
Новости за сегодня
Происшествия
В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора
Сегодня, 15:32Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.
Транспорт
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
Сегодня, 15:31Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.
Криминал
Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине
Сегодня, 15:30Погибший переживал из-за разрыва с женой.
Криминал
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре
Сегодня, 15:30Бахтиер Давлетов объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве 46- и 54-летнего мужчин.
Происшествия
Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке
Сегодня, 14:44В Краснодарском крае произошла шокирующая история. В ледяном пробури едва не замерз мужчина, спасший свою
Инфраструктура
AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию
Сегодня, 14:38Некоторые россияне, заказавшие товар у китайского ритейлера Алиэкспресс, могут столкнуться с задержкой при
Город
Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше
Сегодня, 14:36Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире.
События
В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год
Сегодня, 14:32Сергей Поздняков из Санкт-Петербурга выложил оцифрованный им советский диафильм-предсказание начала 1960-х в
Главное
Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Сегодня, 14:27Увеличится пенсионный возраст
Происшествия
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
27-12-2016, 22:00Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.
Криминал
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
27-12-2016, 21:59Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.
Криминал
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
27-12-2016, 21:58Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.
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Для россиян придумали новые штрафы
Миллионы россиян отключат от WhatsApp
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».
Новости за неделю
Главное
Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Сегодня, 14:27Увеличится пенсионный возраст
Главное
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море
27-12-2016, 21:42СМИ стали известны последние слова пилотов, управлявших Ту-154, перед тем как он рухнул в море.
Главное
Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
25-12-2016, 19:03По федеральным СМИ версию теракта не рассматривают, а она вполне может быть. Достаточно вспомнить недавний расстрел
Главное
17-летний россиянин сам себя кастрировал
21-12-2016, 13:28В Пензенской области произошло чрезвычайное происшествие. 17-летний подросток сам себя оскопил
Город
Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше
Сегодня, 14:36Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире.
Город
СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей
25-12-2016, 21:03Стоимость пачки сигарет может значительно вырасти в 2017 году
Город
В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое
21-12-2016, 13:40В США сообщили о факте испытаний Россией нового вида оружия — гигантской торпеды
Город
Живодёр в прямом эфире убил кота
18-12-2016, 20:08Пользователи Сети пытаются найти человека, который показал в прямом эфире убийство кота.
События
В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год
Сегодня, 14:32Сергей Поздняков из Санкт-Петербурга выложил оцифрованный им советский диафильм-предсказание начала 1960-х в
События
Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи
27-12-2016, 21:53Очевидцем катастрофы Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент аварии находился на
Происшествия
В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора
Сегодня, 15:32Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.
Происшествия
Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке
Сегодня, 14:44В Краснодарском крае произошла шокирующая история. В ледяном пробури едва не замерз мужчина, спасший свою
Происшествия
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
27-12-2016, 22:00Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.
Происшествия
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской
27-12-2016, 21:57Девушка выжила, но получила серьезную травму позвоночника.
Криминал
Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине
Сегодня, 15:30Погибший переживал из-за разрыва с женой.
Криминал
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре
Сегодня, 15:30Бахтиер Давлетов объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве 46- и 54-летнего мужчин.
Криминал
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
27-12-2016, 21:59Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.
Криминал
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
27-12-2016, 21:58Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.
Здоровье
На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
11-12-2016, 23:50В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.
Здоровье
Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
23-11-2016, 15:56В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.
Здоровье
Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
7-11-2016, 11:14В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.
Здоровье
С нового года болеть станет крайне невыгодно
2-11-2016, 12:54С 1 января 2017 года болеть в рабочее время окажется крайне невыгодно.
Транспорт
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
Сегодня, 15:31Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.
Транспорт
Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
25-12-2016, 22:25В связи с общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе, новогодние огни на городских трамваях погаснут.
Транспорт
Для автомобилистов придумали очередной штраф
25-12-2016, 21:00В России для водителей придумали очередной штраф.
Транспорт
Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара
21-12-2016, 14:16Лайнер в результате инцидента серьезных повреждений не получил.
Спорт
Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
14-12-2016, 16:00Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
Спорт
Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
22-08-2016, 11:51Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио
Спорт
ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
17-08-2016, 13:32Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
Спорт
Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
15-08-2016, 12:05Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.
AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию
Инфраструктура
Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю
Инфраструктура
Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей
Инфраструктура
Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре
Инфраструктура
В России изменится схема расчёта оплаты за отопление
Инфраструктура
Легковушка провалилась в яму в Краснодаре
Инфраструктура
Последствия урагана в Сочи
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Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя
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В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты
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Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней
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Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче
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В Сочи на ходу загорелся автобус
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