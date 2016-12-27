Важные темы
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.
Происшествия
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
Криминал
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
Криминал
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской
Происшествия
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в
Главное
В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка
Криминал
Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
Транспорт
Новости за сегодня
Происшествия
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
27-12-2016, 22:00Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.
Криминал
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
27-12-2016, 21:59Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.
Криминал
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
27-12-2016, 21:58Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.
Происшествия
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской
27-12-2016, 21:57Девушка выжила, но получила серьезную травму позвоночника.
События
Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи
27-12-2016, 21:53Очевидцем катастрофы Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент аварии находился на
События
Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на
27-12-2016, 21:49Россияне крайне негативно отнеслись к кощунственным высказываниям писателя и журналиста Божены Рынски
Главное
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море
27-12-2016, 21:42СМИ стали известны последние слова пилотов, управлявших Ту-154, перед тем как он рухнул в море.
Криминал
В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка
25-12-2016, 22:26Школьника госпитализировали и прооперировали.
Транспорт
Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
25-12-2016, 22:25В связи с общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе, новогодние огни на городских трамваях погаснут.
Происшествия
Ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты на Кубани
25-12-2016, 22:08Пуля попала в грудную клетку девочке, спасти пострадавшую не удалось.
Криминал
Третья мировая война начнется с 12 по 14 января 2017 года — WikiLeaks. Видео
25-12-2016, 21:11WikiLeaks обнародовал очередную большую утечку новой информации
Происшествия
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына
25-12-2016, 21:0818 декабря в Ростове-на-Дону произошел шокирующий инцидент, сообщает Privet-Rostov.ru
Видео
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».
В России появится новый сотовый оператор
Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских
Новости за неделю
Главное
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море
27-12-2016, 21:42СМИ стали известны последние слова пилотов, управлявших Ту-154, перед тем как он рухнул в море.
Главное
Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
25-12-2016, 19:03По федеральным СМИ версию теракта не рассматривают, а она вполне может быть. Достаточно вспомнить недавний расстрел
Главное
17-летний россиянин сам себя кастрировал
21-12-2016, 13:28В Пензенской области произошло чрезвычайное происшествие. 17-летний подросток сам себя оскопил
Главное
Власти хотят сделать платный въезд в города РФ
18-12-2016, 20:03Пока россияне жалуются на платные парковки, законотворцы в Москве приготовили новый сюрприз для всей
Город
СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей
25-12-2016, 21:03Стоимость пачки сигарет может значительно вырасти в 2017 году
Город
В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое
21-12-2016, 13:40В США сообщили о факте испытаний Россией нового вида оружия — гигантской торпеды
Город
Живодёр в прямом эфире убил кота
18-12-2016, 20:08Пользователи Сети пытаются найти человека, который показал в прямом эфире убийство кота.
Город
В Росиии ликвидируют крупнейший банк
18-12-2016, 20:05В начале 2018 года банк ВТБ 24 присоединят в банку ВТБ. Бренд ВТБ 24 будет ликвидирован.
События
Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи
27-12-2016, 21:53Очевидцем катастрофы Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент аварии находился на
События
Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на
27-12-2016, 21:49Россияне крайне негативно отнеслись к кощунственным высказываниям писателя и журналиста Божены Рынски
Происшествия
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
27-12-2016, 22:00Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.
Происшествия
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской
27-12-2016, 21:57Девушка выжила, но получила серьезную травму позвоночника.
Происшествия
Ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты на Кубани
25-12-2016, 22:08Пуля попала в грудную клетку девочке, спасти пострадавшую не удалось.
Происшествия
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына
25-12-2016, 21:0818 декабря в Ростове-на-Дону произошел шокирующий инцидент, сообщает Privet-Rostov.ru
Криминал
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
27-12-2016, 21:59Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.
Криминал
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
27-12-2016, 21:58Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.
Криминал
В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка
25-12-2016, 22:26Школьника госпитализировали и прооперировали.
Криминал
Третья мировая война начнется с 12 по 14 января 2017 года — WikiLeaks. Видео
25-12-2016, 21:11WikiLeaks обнародовал очередную большую утечку новой информации
Здоровье
На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
11-12-2016, 23:50В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.
Здоровье
Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
23-11-2016, 15:56В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.
Здоровье
Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
7-11-2016, 11:14В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.
Здоровье
С нового года болеть станет крайне невыгодно
2-11-2016, 12:54С 1 января 2017 года болеть в рабочее время окажется крайне невыгодно.
Транспорт
Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
25-12-2016, 22:25В связи с общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе, новогодние огни на городских трамваях погаснут.
Транспорт
Для автомобилистов придумали очередной штраф
25-12-2016, 21:00В России для водителей придумали очередной штраф.
Транспорт
Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара
21-12-2016, 14:16Лайнер в результате инцидента серьезных повреждений не получил.
Транспорт
В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской
21-12-2016, 14:14С 24 декабря на участке от улицы Мира до улицы Комсомольской будет организовано двустороннее движение.
Спорт
Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
14-12-2016, 16:00Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
Спорт
Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
22-08-2016, 11:51Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио
Спорт
ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
17-08-2016, 13:32Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
Спорт
Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
15-08-2016, 12:05Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.
Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю
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Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей
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Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре
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В России изменится схема расчёта оплаты за отопление
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На российских дорогах может появиться новый тип разметки
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Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя
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В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты
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