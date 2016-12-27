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Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.  
Происшествия
 Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

Криминал
 В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

Криминал
 Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

Происшествия
 «Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в

Главное
 В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка

В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка

Криминал
 Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами

Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами

Транспорт
Новости за сегодня
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
Происшествия

Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

27-12-2016, 22:00
Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.  
Читать далее
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
Криминал

Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

27-12-2016, 21:59
Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.  
Читать далее
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
Криминал

В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

27-12-2016, 21:58
Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.  
Читать далее
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской
Происшествия

Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

27-12-2016, 21:57
Девушка выжила, но получила серьезную травму позвоночника.    
Читать далее
Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи
События

Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи

27-12-2016, 21:53
Очевидцем катастрофы Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент аварии находился на
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Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на рухнувшем в Черное море Ту-154
События

Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на

27-12-2016, 21:49
Россияне крайне негативно отнеслись к кощунственным высказываниям писателя и журналиста Божены Рынски
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«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море
Главное

«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

27-12-2016, 21:42
СМИ стали известны последние слова пилотов, управлявших Ту-154, перед тем как он рухнул в море.  
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В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка
Криминал

В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка

25-12-2016, 22:26
Школьника госпитализировали и прооперировали.  
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Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
Транспорт

Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами

25-12-2016, 22:25
В связи с общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе, новогодние огни на городских трамваях погаснут.  
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Ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты на Кубани
Происшествия

Ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты на Кубани

25-12-2016, 22:08
Пуля попала в грудную клетку девочке, спасти пострадавшую не удалось.  
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Третья мировая война начнется с 12 по 14 января 2017 года — WikiLeaks. Видео
Криминал

Третья мировая война начнется с 12 по 14 января 2017 года — WikiLeaks. Видео

25-12-2016, 21:11
WikiLeaks обнародовал очередную большую утечку новой информации  
Читать далее
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына
Происшествия

Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына

25-12-2016, 21:08
18 декабря в Ростове-на-Дону произошел шокирующий инцидент, сообщает Privet-Rostov.ru  
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Видео
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь». Видео

Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».
В России появится новый сотовый оператор

В России появится новый сотовый оператор
Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских моргах

Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских
Новости за неделю
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море
Главное

«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

27-12-2016, 21:42
СМИ стали известны последние слова пилотов, управлявших Ту-154, перед тем как он рухнул в море.  
Читать далее
Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
Главное

Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

25-12-2016, 19:03
По федеральным СМИ версию теракта не рассматривают, а она вполне может быть. Достаточно вспомнить недавний расстрел
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17-летний россиянин сам себя кастрировал
Главное

17-летний россиянин сам себя кастрировал

21-12-2016, 13:28
В Пензенской области произошло чрезвычайное происшествие. 17-летний подросток сам себя оскопил  
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Власти хотят сделать платный въезд в города РФ
Главное

Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

18-12-2016, 20:03
Пока россияне жалуются на платные парковки, законотворцы в Москве приготовили новый сюрприз для всей
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СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей
Город

СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

25-12-2016, 21:03
Стоимость пачки сигарет может значительно вырасти в 2017 году
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В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое
Город

В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое

21-12-2016, 13:40
В США сообщили о факте испытаний Россией нового вида оружия — гигантской торпеды
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Живодёр в прямом эфире убил кота
Город

Живодёр в прямом эфире убил кота

18-12-2016, 20:08
Пользователи Сети пытаются найти человека, который показал в прямом эфире убийство кота.  
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В Росиии ликвидируют крупнейший банк
Город

В Росиии ликвидируют крупнейший банк

18-12-2016, 20:05
В начале 2018 года банк ВТБ 24 присоединят в банку ВТБ. Бренд ВТБ 24 будет ликвидирован.  
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Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи
События

Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи

27-12-2016, 21:53
Очевидцем катастрофы Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент аварии находился на
Читать далее
Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на рухнувшем в Черное море Ту-154
События

Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на

27-12-2016, 21:49
Россияне крайне негативно отнеслись к кощунственным высказываниям писателя и журналиста Божены Рынски
Читать далее
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
Происшествия

Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

27-12-2016, 22:00
Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.  
Читать далее
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской
Происшествия

Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

27-12-2016, 21:57
Девушка выжила, но получила серьезную травму позвоночника.    
Читать далее
Ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты на Кубани
Происшествия

Ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты на Кубани

25-12-2016, 22:08
Пуля попала в грудную клетку девочке, спасти пострадавшую не удалось.  
Читать далее
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына
Происшествия

Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына

25-12-2016, 21:08
18 декабря в Ростове-на-Дону произошел шокирующий инцидент, сообщает Privet-Rostov.ru  
Читать далее
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
Криминал

Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

27-12-2016, 21:59
Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.  
Читать далее
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
Криминал

В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

27-12-2016, 21:58
Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.  
Читать далее
В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка
Криминал

В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка

25-12-2016, 22:26
Школьника госпитализировали и прооперировали.  
Читать далее
Третья мировая война начнется с 12 по 14 января 2017 года — WikiLeaks. Видео
Криминал

Третья мировая война начнется с 12 по 14 января 2017 года — WikiLeaks. Видео

25-12-2016, 21:11
WikiLeaks обнародовал очередную большую утечку новой информации  
Читать далее
На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
Здоровье

На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца

11-12-2016, 23:50
В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.  
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Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
Здоровье

Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет

23-11-2016, 15:56
В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.   
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Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
Здоровье

Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ

7-11-2016, 11:14
В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.   
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С нового года болеть станет крайне невыгодно
Здоровье

С нового года болеть станет крайне невыгодно

2-11-2016, 12:54
С 1 января 2017 года болеть в рабочее время окажется крайне невыгодно.   
Читать далее
Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
Транспорт

Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами

25-12-2016, 22:25
В связи с общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе, новогодние огни на городских трамваях погаснут.  
Читать далее
Для автомобилистов придумали очередной штраф
Транспорт

Для автомобилистов придумали очередной штраф

25-12-2016, 21:00
В России для водителей придумали очередной штраф.  
Читать далее
Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара
Транспорт

Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара

21-12-2016, 14:16
Лайнер в результате инцидента серьезных повреждений не получил.  
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В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской
Транспорт

В Краснодаре изменится схема движения по улице Красноармейской

21-12-2016, 14:14
С 24 декабря на участке от улицы Мира до улицы Комсомольской будет организовано двустороннее движение.  
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Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
Спорт

Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи

14-12-2016, 16:00
Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
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Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
Спорт

Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов

22-08-2016, 11:51
Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио  
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ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
Спорт

ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото

17-08-2016, 13:32
Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
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Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
Спорт

Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио

15-08-2016, 12:05
Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.  
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Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Инфраструктура
 Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

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 Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре

Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре

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 В России изменится схема расчёта оплаты за отопление

В России изменится схема расчёта оплаты за отопление

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 Легковушка провалилась в яму в Краснодаре

Легковушка провалилась в яму в Краснодаре

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 На российских дорогах может появиться новый тип разметки

На российских дорогах может появиться новый тип разметки

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Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

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В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

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 Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

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 Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

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 В Сочи на ходу загорелся автобус

В Сочи на ходу загорелся автобус

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