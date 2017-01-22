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Важные темы
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов.     
Криминал
 Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Криминал
 В России ужесточат наказание для педофилов

В России ужесточат наказание для педофилов

Криминал
 В России хотят отменить бумажные деньги

В России хотят отменить бумажные деньги

Город
 Добро пожаловать в Пуховое Королевство!

Добро пожаловать в Пуховое Королевство!

Главное
 На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

Сочи
 Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Транспорт
Новости за сегодня
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе
Криминал

Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Вчера, 12:41
Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов.     
Читать далее
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию
Криминал

Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Вчера, 12:38
В отношении мошенников было заведено уголовное дело.  
Читать далее
В России ужесточат наказание для педофилов
Криминал

В России ужесточат наказание для педофилов

Вчера, 11:36
Российские депутаты займутся разработкой закона об ужесточении наказаний за сексуальные преступления против
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Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша
События

Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша

Вчера, 11:31
Забавное видео, на котором мама наконец-то заснувшего малыша отползает на спине, чтобы не разбудить
Читать далее
В России хотят отменить бумажные деньги
Город

В России хотят отменить бумажные деньги

Вчера, 11:29
Для россиян готовится очередное нововведение. Власти хотят ограничить оборот наличных денег и перейти к электронным
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Добро пожаловать в Пуховое Королевство!
Главное

Добро пожаловать в Пуховое Королевство!

Вчера, 11:27
  Помимо своей красоты, изделия «Пухового Королевства» имеют множество положительных характеристик:
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На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета
Сочи

На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

22-01-2017, 22:22
Во время поисковых работ в Адлерском районе Сочи спасатели нашли немецкий военный самолет времен ВОВ.  
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Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре
События

Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре

22-01-2017, 22:20
Приватный танец стал сюрпризом от подчиненных.    
Читать далее
Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
Транспорт

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

22-01-2017, 22:18
Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.  
Читать далее
К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты
Происшествия

К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и

22-01-2017, 22:18
По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.  
Читать далее
В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома
Происшествия

В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома

22-01-2017, 22:17
Инцидент произошел вчера, 21 января, на улице Восточно-Кругликовской.  
Читать далее
ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе
Происшествия

ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе

22-01-2017, 22:16
Авария произошла на трассе Джубга – Сочи.    
Читать далее
Видео
Россиянка купила кота-экстрасенса за несколько миллионов

Россиянка купила кота-экстрасенса за несколько миллионов
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий

Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий
Ученые назвали страны с наилучшими условиями для жизни в будущем

Ученые назвали страны с наилучшими условиями для жизни в будущем
Новости за неделю
Добро пожаловать в Пуховое Королевство!
Главное

Добро пожаловать в Пуховое Королевство!

Вчера, 11:27
  Помимо своей красоты, изделия «Пухового Королевства» имеют множество положительных характеристик:
Читать далее
Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
Главное

Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю

20-01-2017, 12:28
Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь
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Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео
Главное

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

18-01-2017, 23:38
Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.  
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Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов
Главное

Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

15-01-2017, 23:45
С 1 февраля 2017 года граждане России смогут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)   
Читать далее
В России хотят отменить бумажные деньги
Город

В России хотят отменить бумажные деньги

Вчера, 11:29
Для россиян готовится очередное нововведение. Власти хотят ограничить оборот наличных денег и перейти к электронным
Читать далее
Территорию России хотят поделить по-другому
Город

Территорию России хотят поделить по-другому

22-01-2017, 21:52
Минэкономразвития предлагает провести масштабную территориальную реформу и сделать в стране макрорегионы.
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Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями
Город

Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями

18-01-2017, 23:54
Россиян ожидает рост реальных зарплат, безработица останется на уровне 2016 года, а в некоторых
Читать далее
Медведев снова рассказал про «денег нет»
Город

Медведев снова рассказал про «денег нет»

15-01-2017, 23:58
13 января, во время вручения премий в области СМИ за минувший 2016 год, приуроченных ко Дню российской печати,
Читать далее
Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша
События

Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша

Вчера, 11:31
Забавное видео, на котором мама наконец-то заснувшего малыша отползает на спине, чтобы не разбудить
Читать далее
Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре
События

Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре

22-01-2017, 22:20
Приватный танец стал сюрпризом от подчиненных.    
Читать далее
К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты
Происшествия

К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и

22-01-2017, 22:18
По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.  
Читать далее
В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома
Происшествия

В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома

22-01-2017, 22:17
Инцидент произошел вчера, 21 января, на улице Восточно-Кругликовской.  
Читать далее
ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе
Происшествия

ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе

22-01-2017, 22:16
Авария произошла на трассе Джубга – Сочи.    
Читать далее
ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке
Происшествия

ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

19-01-2017, 00:39
На перекрестке столкнулись три автомобиля.  
Читать далее
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе
Криминал

Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Вчера, 12:41
Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов.     
Читать далее
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию
Криминал

Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Вчера, 12:38
В отношении мошенников было заведено уголовное дело.  
Читать далее
В России ужесточат наказание для педофилов
Криминал

В России ужесточат наказание для педофилов

Вчера, 11:36
Российские депутаты займутся разработкой закона об ужесточении наказаний за сексуальные преступления против
Читать далее
Пользователей предупредили об опасности Windows 7
Криминал

Пользователей предупредили об опасности Windows 7

22-01-2017, 21:59
Пользователи ПК, у которых установлена операционная система Windows 7, рискуют заразить свой компьютер вирусами
Читать далее
В России курильщикам планируют увеличить рабочий день
Здоровье

В России курильщикам планируют увеличить рабочий день

11-01-2017, 11:33
Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков  
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На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
Здоровье

На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца

11-12-2016, 23:50
В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.  
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Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
Здоровье

Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет

23-11-2016, 15:56
В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.   
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Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
Здоровье

Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ

7-11-2016, 11:14
В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.   
Читать далее
Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
Транспорт

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

22-01-2017, 22:18
Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.  
Читать далее
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
Транспорт

Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»

18-01-2017, 23:45
Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр,
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Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Транспорт

Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

18-01-2017, 23:41
Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам
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На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
Транспорт

На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

16-01-2017, 00:02
С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.   
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Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
Спорт

Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи

14-12-2016, 16:00
Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
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Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
Спорт

Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов

22-08-2016, 11:51
Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио  
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ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
Спорт

ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото

17-08-2016, 13:32
Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
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Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
Спорт

Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио

15-08-2016, 12:05
Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.  
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Россиянам разрешат ездить в Армению по внутренним паспортам

Россиянам разрешат ездить в Армению по внутренним паспортам

Инфраструктура
 Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Инфраструктура
 Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре

Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в

Инфраструктура
 AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

Инфраструктура
 Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Инфраструктура
 Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Инфраструктура
На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

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 ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

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 Последствия урагана в Сочи

Последствия урагана в Сочи

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 Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

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 В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

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 Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

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