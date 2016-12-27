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Важные темы
В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.  
Происшествия
 ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

Транспорт
 Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине

Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине

Криминал
 Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Криминал
 Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке свадьбы

Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря

Происшествия
 AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

Инфраструктура
 Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

Город
Новости за сегодня
В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора
Происшествия

В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

Сегодня, 15:32
Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.  
Читать далее
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
Транспорт

ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

Сегодня, 15:31
Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.  
Читать далее
Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине
Криминал

Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине

Сегодня, 15:30
Погибший переживал из-за разрыва с женой.  
Читать далее
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре
Криминал

Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Сегодня, 15:30
Бахтиер Давлетов объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве 46- и 54-летнего мужчин.  
Читать далее
Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке свадьбы
Происшествия

Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке

Сегодня, 14:44
В Краснодарском крае произошла шокирующая история. В ледяном пробури едва не замерз мужчина, спасший свою
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AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию
Инфраструктура

AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

Сегодня, 14:38
Некоторые россияне, заказавшие товар у китайского ритейлера Алиэкспресс, могут столкнуться с задержкой при
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Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше
Город

Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

Сегодня, 14:36
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире.   
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В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год
События

В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год

Сегодня, 14:32
Сергей Поздняков из Санкт-Петербурга выложил оцифрованный им советский диафильм-предсказание начала 1960-х  в
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Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Главное

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Сегодня, 14:27
Увеличится пенсионный возраст  
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Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
Происшествия

Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

27-12-2016, 22:00
Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.  
Читать далее
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
Криминал

Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

27-12-2016, 21:59
Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.  
Читать далее
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
Криминал

В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

27-12-2016, 21:58
Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.  
Читать далее
Видео
Для россиян придумали новые штрафы

Для россиян придумали новые штрафы
Миллионы россиян отключат от WhatsApp

Миллионы россиян отключат от WhatsApp
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь». Видео

Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».
Новости за неделю
Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Главное

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Сегодня, 14:27
Увеличится пенсионный возраст  
Читать далее
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море
Главное

«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

27-12-2016, 21:42
СМИ стали известны последние слова пилотов, управлявших Ту-154, перед тем как он рухнул в море.  
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Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
Главное

Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

25-12-2016, 19:03
По федеральным СМИ версию теракта не рассматривают, а она вполне может быть. Достаточно вспомнить недавний расстрел
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17-летний россиянин сам себя кастрировал
Главное

17-летний россиянин сам себя кастрировал

21-12-2016, 13:28
В Пензенской области произошло чрезвычайное происшествие. 17-летний подросток сам себя оскопил  
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Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше
Город

Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

Сегодня, 14:36
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире.   
Читать далее
СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей
Город

СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

25-12-2016, 21:03
Стоимость пачки сигарет может значительно вырасти в 2017 году
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В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое
Город

В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое

21-12-2016, 13:40
В США сообщили о факте испытаний Россией нового вида оружия — гигантской торпеды
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Живодёр в прямом эфире убил кота
Город

Живодёр в прямом эфире убил кота

18-12-2016, 20:08
Пользователи Сети пытаются найти человека, который показал в прямом эфире убийство кота.  
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В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год
События

В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 год

Сегодня, 14:32
Сергей Поздняков из Санкт-Петербурга выложил оцифрованный им советский диафильм-предсказание начала 1960-х  в
Читать далее
Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи
События

Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи

27-12-2016, 21:53
Очевидцем катастрофы Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент аварии находился на
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В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора
Происшествия

В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

Сегодня, 15:32
Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.  
Читать далее
Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке свадьбы
Происшествия

Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке

Сегодня, 14:44
В Краснодарском крае произошла шокирующая история. В ледяном пробури едва не замерз мужчина, спасший свою
Читать далее
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
Происшествия

Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

27-12-2016, 22:00
Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.  
Читать далее
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской
Происшествия

Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

27-12-2016, 21:57
Девушка выжила, но получила серьезную травму позвоночника.    
Читать далее
Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине
Криминал

Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине

Сегодня, 15:30
Погибший переживал из-за разрыва с женой.  
Читать далее
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре
Криминал

Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Сегодня, 15:30
Бахтиер Давлетов объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве 46- и 54-летнего мужчин.  
Читать далее
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
Криминал

Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

27-12-2016, 21:59
Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.  
Читать далее
В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже
Криминал

В Сочи нашли изуродованного дельфина на пляже

27-12-2016, 21:58
Тушку несчастного мелокопитающего выбросило на берег в районе Курортного городка.  
Читать далее
На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
Здоровье

На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца

11-12-2016, 23:50
В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.  
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Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
Здоровье

Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет

23-11-2016, 15:56
В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.   
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Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
Здоровье

Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ

7-11-2016, 11:14
В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.   
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С нового года болеть станет крайне невыгодно
Здоровье

С нового года болеть станет крайне невыгодно

2-11-2016, 12:54
С 1 января 2017 года болеть в рабочее время окажется крайне невыгодно.   
Читать далее
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
Транспорт

ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

Сегодня, 15:31
Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.  
Читать далее
Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
Транспорт

Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами

25-12-2016, 22:25
В связи с общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе, новогодние огни на городских трамваях погаснут.  
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Для автомобилистов придумали очередной штраф
Транспорт

Для автомобилистов придумали очередной штраф

25-12-2016, 21:00
В России для водителей придумали очередной штраф.  
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Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара
Транспорт

Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара

21-12-2016, 14:16
Лайнер в результате инцидента серьезных повреждений не получил.  
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Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
Спорт

Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи

14-12-2016, 16:00
Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
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Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
Спорт

Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов

22-08-2016, 11:51
Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио  
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ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
Спорт

ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото

17-08-2016, 13:32
Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
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Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
Спорт

Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио

15-08-2016, 12:05
Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.  
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AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

Инфраструктура
 Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Инфраструктура
 Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Инфраструктура
 Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре

Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре

Инфраструктура
 В России изменится схема расчёта оплаты за отопление

В России изменится схема расчёта оплаты за отопление

Инфраструктура
 Легковушка провалилась в яму в Краснодаре

Легковушка провалилась в яму в Краснодаре

Инфраструктура
Последствия урагана в Сочи

Последствия урагана в Сочи

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 Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

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 В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

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 Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

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 Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

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 В Сочи на ходу загорелся автобус

В Сочи на ходу загорелся автобус

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