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Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь можно купить, не выходя из дома. Рынок автозапчастей динамично развивается, появляются новые ресурсы, предоставляющие широкий выбор
Главное
ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке
Происшествия
Омский педофил задержан на Кубани
Криминал
Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины
Инфраструктура
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и
Город
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
Транспорт
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Транспорт
Новости за сегодня
Главное
Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
20-01-2017, 12:28Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь
Происшествия
ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке
19-01-2017, 00:39На перекрестке столкнулись три автомобиля.
Криминал
Омский педофил задержан на Кубани
19-01-2017, 00:38Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Инфраструктура
Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины
18-01-2017, 23:58Машинам скорой помощи могут разрешить таранить автомобили, которые мешают проезду
Город
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями
18-01-2017, 23:54Россиян ожидает рост реальных зарплат, безработица останется на уровне 2016 года, а в некоторых
Транспорт
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
18-01-2017, 23:45Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр,
Транспорт
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
18-01-2017, 23:41Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам
Главное
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео
18-01-2017, 23:38Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.
Криминал
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи
16-01-2017, 00:06Правоохранители устанавливают личность погибшей.
Инфраструктура
Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре
16-01-2017, 00:05Женщина, возможно, причастна и к другим преступлениям.
Происшествия
Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед
16-01-2017, 00:04Несчастный случай произошел в Тимашевском районе.
Криминал
Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае
16-01-2017, 00:03Кровавая драма разыгралась в частом доме в станице Отрадной.
Видео
На 500 рублей увеличится пенсия в России
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости
Отслужившим в армии будут платить больше
Новости за неделю
Главное
Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
20-01-2017, 12:28Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь
Главное
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео
18-01-2017, 23:38Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.
Главное
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов
15-01-2017, 23:45С 1 февраля 2017 года граждане России смогут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)
Главное
Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в президенты
11-01-2017, 11:14На выборах президента РФ в 2018 году конкуренцию Владимиру Путину хочет составить
Город
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями
18-01-2017, 23:54Россиян ожидает рост реальных зарплат, безработица останется на уровне 2016 года, а в некоторых
Город
Медведев снова рассказал про «денег нет»
15-01-2017, 23:5813 января, во время вручения премий в области СМИ за минувший 2016 год, приуроченных ко Дню российской печати,
Город
ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»
11-01-2017, 14:52Как сообщается в материалах суда, заявление о признании должника банкротом поступило в арбитражный суд края 9 января.
Город
В РФ могут запретить продажу травматического оружия
11-01-2017, 11:39Эксперты Нацгвардии готовят предложения для изменений в законодательстве, касающемся оборота гражданского оружия.
События
Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег
15-01-2017, 23:54Сеть взорвал новый флешмоб с красочными фотографиями с острова Бали.
События
Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017
11-01-2017, 11:36На музыкальный конкурс Евровидение в Киев в этом году Первый канал собирается отправить 32-летнего певца
Происшествия
ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке
19-01-2017, 00:39На перекрестке столкнулись три автомобиля.
Происшествия
Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед
16-01-2017, 00:04Несчастный случай произошел в Тимашевском районе.
Происшествия
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей
15-01-2017, 23:51В Донской столице произошел очередной случай шокирующей жестокости, сообщает Privet-Rostov.ru.
Происшествия
Упал лифт в доме на улице Бытха в Сочи
11-01-2017, 14:47В кабине подъемного устройства находились двое детей.
Криминал
Омский педофил задержан на Кубани
19-01-2017, 00:38Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Криминал
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи
16-01-2017, 00:06Правоохранители устанавливают личность погибшей.
Криминал
Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае
16-01-2017, 00:03Кровавая драма разыгралась в частом доме в станице Отрадной.
Криминал
Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса
15-01-2017, 23:4911 января, депутаты Госдумы одобрили поправки в законодательство, переводящие побои в отношении родственников в разряд
Здоровье
В России курильщикам планируют увеличить рабочий день
11-01-2017, 11:33Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков
Здоровье
На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
11-12-2016, 23:50В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.
Здоровье
Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
23-11-2016, 15:56В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.
Здоровье
Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
7-11-2016, 11:14В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.
Транспорт
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
18-01-2017, 23:45Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр,
Транспорт
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
18-01-2017, 23:41Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам
Транспорт
На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
16-01-2017, 00:02С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.
Транспорт
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
9-01-2017, 15:31Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.
Спорт
Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
14-12-2016, 16:00Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
Спорт
Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
22-08-2016, 11:51Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио
Спорт
ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
17-08-2016, 13:32Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
Спорт
Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
15-08-2016, 12:05Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.
Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины
Инфраструктура
Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в
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