Важные темы
Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили
Во внесенном в Госдуму законопроекте эта инициатива не предусматривается.
Происшествия
Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам
Криминал
Что изменится в жизни россиян в феврале
Город
Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку
Инфраструктура
Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ
Здоровье
В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины
Инфраструктура
Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане
Происшествия
Новости за сегодня
Происшествия
Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили
1-02-2017, 14:14Во внесенном в Госдуму законопроекте эта инициатива не предусматривается.
Криминал
Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам
1-02-2017, 14:06Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на крупные компании, собирающие информацию
События
На 20% могут подорожать лекарства в России
1-02-2017, 14:04Напомним, ране мы писали о том, что в России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами.
Город
Что изменится в жизни россиян в феврале
1-02-2017, 13:59С февраля 2017 года в России вступают в силу ряд новых законов.
Инфраструктура
Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку
1-02-2017, 13:57Программа поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, может быть продлена еще на три месяца,
Здоровье
Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ
1-02-2017, 13:53В сети продолжают появляться статьи с публикацией наименований лекарств, бесполезных при ОРВИ.
Инфраструктура
В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины
30-01-2017, 13:20В соцсетях данная проблема вызвала широкий общественный резонанс.
Происшествия
Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане
30-01-2017, 13:19Леван Мебония из Горячего Ключа, не задумываясь, бросился спасать мальчика.
Криминал
Грабитель облил продавца бензином и хотел поджечь его, требуя денег
30-01-2017, 13:18Серийный вор был пойман в Приморско-Ахтарске.
Криминал
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре
30-01-2017, 13:17Тело обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.
Инфраструктура
Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи
29-01-2017, 20:56Международная группа генетиков в США впервые создала полноценные химерные зародыши, в которых свиньи
Криминал
Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решение
29-01-2017, 20:54Государственная Дума сегодня начала процедуру отмены антинародного ювенального закона об уголовной ответственности за
Видео
Текущий курс рубля объявлен невозможным
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами
Новости за неделю
Главное
Добро пожаловать в Пуховое Королевство!
25-01-2017, 11:27Помимо своей красоты, изделия «Пухового Королевства» имеют множество положительных характеристик:
Главное
Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
20-01-2017, 12:28Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь
Главное
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео
18-01-2017, 23:38Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.
Главное
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов
15-01-2017, 23:45С 1 февраля 2017 года граждане России смогут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)
Город
Что изменится в жизни россиян в феврале
1-02-2017, 13:59С февраля 2017 года в России вступают в силу ряд новых законов.
Город
Названа единственная причина катастрофы ТУ-154
29-01-2017, 20:44Комиссия по расследованию катастрофы ТУ-154, во время крушения которого погибли 92 человека, озвучила причину
Город
В России хотят отменить бумажные деньги
25-01-2017, 11:29Для россиян готовится очередное нововведение. Власти хотят ограничить оборот наличных денег и перейти к электронным
Город
Территорию России хотят поделить по-другому
22-01-2017, 21:52Минэкономразвития предлагает провести масштабную территориальную реформу и сделать в стране макрорегионы.
События
На 20% могут подорожать лекарства в России
1-02-2017, 14:04Напомним, ране мы писали о том, что в России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами.
События
Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных животных
29-01-2017, 20:47Зоопарки всего мира решили принять участие в «соревновании» на публикацию самого милого и забавного
Происшествия
Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили
1-02-2017, 14:14Во внесенном в Госдуму законопроекте эта инициатива не предусматривается.
Происшествия
Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане
30-01-2017, 13:19Леван Мебония из Горячего Ключа, не задумываясь, бросился спасать мальчика.
Происшествия
К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и
22-01-2017, 22:18По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома
22-01-2017, 22:17Инцидент произошел вчера, 21 января, на улице Восточно-Кругликовской.
Криминал
Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам
1-02-2017, 14:06Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на крупные компании, собирающие информацию
Криминал
Грабитель облил продавца бензином и хотел поджечь его, требуя денег
30-01-2017, 13:18Серийный вор был пойман в Приморско-Ахтарске.
Криминал
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре
30-01-2017, 13:17Тело обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.
Криминал
Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решение
29-01-2017, 20:54Государственная Дума сегодня начала процедуру отмены антинародного ювенального закона об уголовной ответственности за
Здоровье
Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ
1-02-2017, 13:53В сети продолжают появляться статьи с публикацией наименований лекарств, бесполезных при ОРВИ.
Здоровье
Российский религиозный активист призвал крестить детей в утробе матери
29-01-2017, 20:49Известный религиозный активист Дмитрий Цорионов (Энтео), основатель движения «Божья воля», предложил
Здоровье
В России курильщикам планируют увеличить рабочий день
11-01-2017, 11:33Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков
Здоровье
На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
11-12-2016, 23:50В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.
Транспорт
Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
22-01-2017, 22:18Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.
Транспорт
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
18-01-2017, 23:45Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр,
Транспорт
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
18-01-2017, 23:41Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам
Транспорт
На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
16-01-2017, 00:02С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.
Спорт
Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
14-12-2016, 16:00Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
Спорт
Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
22-08-2016, 11:51Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио
Спорт
ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
17-08-2016, 13:32Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
Спорт
Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
15-08-2016, 12:05Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.
Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку
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В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины
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Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи
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Россиянам разрешат ездить в Армению по внутренним паспортам
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Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины
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