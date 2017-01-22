Важные темы
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе
Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов.
Криминал
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию
Криминал
В России ужесточат наказание для педофилов
Криминал
В России хотят отменить бумажные деньги
Город
Добро пожаловать в Пуховое Королевство!
Главное
На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета
Сочи
Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
Транспорт
Новости за сегодня
Криминал
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе
Вчера, 12:41Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов.
Криминал
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию
Вчера, 12:38В отношении мошенников было заведено уголовное дело.
Криминал
В России ужесточат наказание для педофилов
Вчера, 11:36Российские депутаты займутся разработкой закона об ужесточении наказаний за сексуальные преступления против
События
Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша
Вчера, 11:31Забавное видео, на котором мама наконец-то заснувшего малыша отползает на спине, чтобы не разбудить
Город
В России хотят отменить бумажные деньги
Вчера, 11:29Для россиян готовится очередное нововведение. Власти хотят ограничить оборот наличных денег и перейти к электронным
Главное
Добро пожаловать в Пуховое Королевство!
Вчера, 11:27Помимо своей красоты, изделия «Пухового Королевства» имеют множество положительных характеристик:
Сочи
На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета
22-01-2017, 22:22Во время поисковых работ в Адлерском районе Сочи спасатели нашли немецкий военный самолет времен ВОВ.
События
Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре
22-01-2017, 22:20Приватный танец стал сюрпризом от подчиненных.
Транспорт
Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
22-01-2017, 22:18Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.
Происшествия
К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и
22-01-2017, 22:18По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома
22-01-2017, 22:17Инцидент произошел вчера, 21 января, на улице Восточно-Кругликовской.
Происшествия
ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе
22-01-2017, 22:16Авария произошла на трассе Джубга – Сочи.
Видео
Россиянка купила кота-экстрасенса за несколько миллионов
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий
Ученые назвали страны с наилучшими условиями для жизни в будущем
Новости за неделю
Главное
Добро пожаловать в Пуховое Королевство!
Вчера, 11:27Помимо своей красоты, изделия «Пухового Королевства» имеют множество положительных характеристик:
Главное
Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
20-01-2017, 12:28Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь
Главное
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео
18-01-2017, 23:38Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.
Главное
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов
15-01-2017, 23:45С 1 февраля 2017 года граждане России смогут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)
Город
В России хотят отменить бумажные деньги
Вчера, 11:29Для россиян готовится очередное нововведение. Власти хотят ограничить оборот наличных денег и перейти к электронным
Город
Территорию России хотят поделить по-другому
22-01-2017, 21:52Минэкономразвития предлагает провести масштабную территориальную реформу и сделать в стране макрорегионы.
Город
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями
18-01-2017, 23:54Россиян ожидает рост реальных зарплат, безработица останется на уровне 2016 года, а в некоторых
Город
Медведев снова рассказал про «денег нет»
15-01-2017, 23:5813 января, во время вручения премий в области СМИ за минувший 2016 год, приуроченных ко Дню российской печати,
События
Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша
Вчера, 11:31Забавное видео, на котором мама наконец-то заснувшего малыша отползает на спине, чтобы не разбудить
События
Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре
22-01-2017, 22:20Приватный танец стал сюрпризом от подчиненных.
Происшествия
К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и
22-01-2017, 22:18По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома
22-01-2017, 22:17Инцидент произошел вчера, 21 января, на улице Восточно-Кругликовской.
Происшествия
ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе
22-01-2017, 22:16Авария произошла на трассе Джубга – Сочи.
Происшествия
ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке
19-01-2017, 00:39На перекрестке столкнулись три автомобиля.
Криминал
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе
Вчера, 12:41Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов.
Криминал
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию
Вчера, 12:38В отношении мошенников было заведено уголовное дело.
Криминал
В России ужесточат наказание для педофилов
Вчера, 11:36Российские депутаты займутся разработкой закона об ужесточении наказаний за сексуальные преступления против
Криминал
Пользователей предупредили об опасности Windows 7
22-01-2017, 21:59Пользователи ПК, у которых установлена операционная система Windows 7, рискуют заразить свой компьютер вирусами
Здоровье
В России курильщикам планируют увеличить рабочий день
11-01-2017, 11:33Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков
Здоровье
На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
11-12-2016, 23:50В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.
Здоровье
Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
23-11-2016, 15:56В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.
Здоровье
Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
7-11-2016, 11:14В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.
Транспорт
Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
22-01-2017, 22:18Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.
Транспорт
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
18-01-2017, 23:45Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр,
Транспорт
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
18-01-2017, 23:41Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам
Транспорт
На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
16-01-2017, 00:02С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.
Спорт
Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
14-12-2016, 16:00Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
Спорт
Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
22-08-2016, 11:51Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио
Спорт
ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
17-08-2016, 13:32Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
Спорт
Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
15-08-2016, 12:05Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.
Россиянам разрешат ездить в Армению по внутренним паспортам
Инфраструктура
Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины
Инфраструктура
Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в
Инфраструктура
AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию
Инфраструктура
Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю
Инфраструктура
Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей
Инфраструктура
На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета
Сочи
ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи
Сочи
Последствия урагана в Сочи
Сочи
Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя
Сочи
В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты
Сочи
Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней
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