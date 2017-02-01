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Важные темы
Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили

Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили

Во внесенном в Госдуму законопроекте эта инициатива не предусматривается.   
Происшествия
 Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам

Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам

Криминал
 Что изменится в жизни россиян в феврале

Что изменится в жизни россиян в феврале

Город
 Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Инфраструктура
 Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ

Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ

Здоровье
 В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины

В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины

Инфраструктура
 Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане

Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане

Происшествия
Новости за сегодня
Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили
Происшествия

Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили

1-02-2017, 14:14
Во внесенном в Госдуму законопроекте эта инициатива не предусматривается.   
Читать далее
Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам
Криминал

Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам

1-02-2017, 14:06
Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на крупные компании, собирающие информацию
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На 20% могут подорожать лекарства в России
События

На 20% могут подорожать лекарства в России

1-02-2017, 14:04
Напомним, ране мы писали о том, что в России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами.  
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Что изменится в жизни россиян в феврале
Город

Что изменится в жизни россиян в феврале

1-02-2017, 13:59
С февраля 2017 года в России вступают в силу ряд новых законов.     
Читать далее
Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку
Инфраструктура

Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

1-02-2017, 13:57
Программа поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, может быть продлена еще на три месяца,
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Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ
Здоровье

Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ

1-02-2017, 13:53
В сети продолжают появляться статьи с публикацией наименований лекарств, бесполезных при ОРВИ.  
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В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины
Инфраструктура

В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины

30-01-2017, 13:20
В соцсетях данная проблема вызвала широкий общественный резонанс.  
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Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане
Происшествия

Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане

30-01-2017, 13:19
Леван Мебония из Горячего Ключа, не задумываясь, бросился спасать мальчика.  
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Грабитель облил продавца бензином и хотел поджечь его, требуя денег
Криминал

Грабитель облил продавца бензином и хотел поджечь его, требуя денег

30-01-2017, 13:18
Серийный вор был пойман в Приморско-Ахтарске.    
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Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре
Криминал

Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

30-01-2017, 13:17
Тело обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.  
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Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи
Инфраструктура

Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи

29-01-2017, 20:56
Международная группа генетиков в США впервые создала полноценные химерные зародыши, в которых свиньи
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Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решение
Криминал

Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решение

29-01-2017, 20:54
Государственная Дума сегодня начала процедуру отмены антинародного ювенального закона об уголовной ответственности за
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Видео
Текущий курс рубля объявлен невозможным

Текущий курс рубля объявлен невозможным
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами
Новости за неделю
Добро пожаловать в Пуховое Королевство!
Главное

Добро пожаловать в Пуховое Королевство!

25-01-2017, 11:27
  Помимо своей красоты, изделия «Пухового Королевства» имеют множество положительных характеристик:
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Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
Главное

Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю

20-01-2017, 12:28
Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь
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Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео
Главное

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

18-01-2017, 23:38
Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.  
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Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов
Главное

Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

15-01-2017, 23:45
С 1 февраля 2017 года граждане России смогут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)   
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Что изменится в жизни россиян в феврале
Город

Что изменится в жизни россиян в феврале

1-02-2017, 13:59
С февраля 2017 года в России вступают в силу ряд новых законов.     
Читать далее
Названа единственная причина катастрофы ТУ-154
Город

Названа единственная причина катастрофы ТУ-154

29-01-2017, 20:44
Комиссия по расследованию катастрофы ТУ-154, во время крушения которого погибли 92 человека, озвучила причину
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В России хотят отменить бумажные деньги
Город

В России хотят отменить бумажные деньги

25-01-2017, 11:29
Для россиян готовится очередное нововведение. Власти хотят ограничить оборот наличных денег и перейти к электронным
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Территорию России хотят поделить по-другому
Город

Территорию России хотят поделить по-другому

22-01-2017, 21:52
Минэкономразвития предлагает провести масштабную территориальную реформу и сделать в стране макрорегионы.
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На 20% могут подорожать лекарства в России
События

На 20% могут подорожать лекарства в России

1-02-2017, 14:04
Напомним, ране мы писали о том, что в России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами.  
Читать далее
Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных животных
События

Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных животных

29-01-2017, 20:47
Зоопарки всего мира решили принять участие в «соревновании» на публикацию самого милого и забавного
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Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили
Происшествия

Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили

1-02-2017, 14:14
Во внесенном в Госдуму законопроекте эта инициатива не предусматривается.   
Читать далее
Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане
Происшествия

Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котловане

30-01-2017, 13:19
Леван Мебония из Горячего Ключа, не задумываясь, бросился спасать мальчика.  
Читать далее
К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты
Происшествия

К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и

22-01-2017, 22:18
По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.  
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В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома
Происшествия

В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома

22-01-2017, 22:17
Инцидент произошел вчера, 21 января, на улице Восточно-Кругликовской.  
Читать далее
Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам
Криминал

Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам

1-02-2017, 14:06
Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на крупные компании, собирающие информацию
Читать далее
Грабитель облил продавца бензином и хотел поджечь его, требуя денег
Криминал

Грабитель облил продавца бензином и хотел поджечь его, требуя денег

30-01-2017, 13:18
Серийный вор был пойман в Приморско-Ахтарске.    
Читать далее
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре
Криминал

Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

30-01-2017, 13:17
Тело обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.  
Читать далее
Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решение
Криминал

Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решение

29-01-2017, 20:54
Государственная Дума сегодня начала процедуру отмены антинародного ювенального закона об уголовной ответственности за
Читать далее
Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ
Здоровье

Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ

1-02-2017, 13:53
В сети продолжают появляться статьи с публикацией наименований лекарств, бесполезных при ОРВИ.  
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Российский религиозный активист призвал крестить детей в утробе матери
Здоровье

Российский религиозный активист призвал крестить детей в утробе матери

29-01-2017, 20:49
Известный религиозный активист Дмитрий Цорионов (Энтео), основатель движения «Божья воля», предложил
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В России курильщикам планируют увеличить рабочий день
Здоровье

В России курильщикам планируют увеличить рабочий день

11-01-2017, 11:33
Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков  
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На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
Здоровье

На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца

11-12-2016, 23:50
В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.  
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Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
Транспорт

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

22-01-2017, 22:18
Авария произошла сегодня, 22 января, между станицами Павловской и Новолеушковской.  
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Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
Транспорт

Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»

18-01-2017, 23:45
Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр,
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Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Транспорт

Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

18-01-2017, 23:41
Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам
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На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
Транспорт

На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

16-01-2017, 00:02
С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.   
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Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
Спорт

Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи

14-12-2016, 16:00
Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
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Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
Спорт

Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов

22-08-2016, 11:51
Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио  
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ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
Спорт

ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото

17-08-2016, 13:32
Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
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Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
Спорт

Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио

15-08-2016, 12:05
Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.  
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Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Инфраструктура
 В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины

В Краснодаре в гигантскую яму проваливаются машины

Инфраструктура
 Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи

Учёные впервые создали гибрид человека и свиньи

Инфраструктура
 Россиянам разрешат ездить в Армению по внутренним паспортам

Россиянам разрешат ездить в Армению по внутренним паспортам

Инфраструктура
 Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Инфраструктура
 Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре

Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в

Инфраструктура
На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

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 ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

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 Последствия урагана в Сочи

Последствия урагана в Сочи

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 Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

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 В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

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 Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

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