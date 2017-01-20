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Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю

Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю

Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь можно купить, не выходя из дома. Рынок автозапчастей динамично развивается, появляются новые ресурсы, предоставляющие широкий выбор
Главное
 ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

Происшествия
 Омский педофил задержан на Кубани

Омский педофил задержан на Кубани

Криминал
 Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Инфраструктура
 Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями

Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и

Город
 Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»

Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»

Транспорт
 Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

Транспорт
Новости за сегодня
Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
Главное

Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю

20-01-2017, 12:28
Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь
Читать далее
ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке
Происшествия

ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

19-01-2017, 00:39
На перекрестке столкнулись три автомобиля.  
Читать далее
Омский педофил задержан на Кубани
Криминал

Омский педофил задержан на Кубани

19-01-2017, 00:38
Мужчина был объявлен в федеральный розыск.   
Читать далее
Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины
Инфраструктура

Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

18-01-2017, 23:58
Машинам скорой помощи могут разрешить таранить автомобили, которые мешают проезду  
Читать далее
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями
Город

Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями

18-01-2017, 23:54
Россиян ожидает рост реальных зарплат, безработица останется на уровне 2016 года, а в некоторых
Читать далее
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
Транспорт

Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»

18-01-2017, 23:45
Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр,
Читать далее
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Транспорт

Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

18-01-2017, 23:41
Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам
Читать далее
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео
Главное

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

18-01-2017, 23:38
Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.  
Читать далее
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи
Криминал

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

16-01-2017, 00:06
Правоохранители устанавливают личность погибшей.  
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Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре
Инфраструктура

Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре

16-01-2017, 00:05
Женщина, возможно, причастна и к другим преступлениям.  
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Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед
Происшествия

Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед

16-01-2017, 00:04
Несчастный случай произошел в Тимашевском районе.  
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Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае
Криминал

Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае

16-01-2017, 00:03
Кровавая драма разыгралась в частом доме в станице Отрадной.  
Читать далее
Видео
На 500 рублей увеличится пенсия в России

На 500 рублей увеличится пенсия в России
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости
Отслужившим в армии будут платить больше

Отслужившим в армии будут платить больше
Новости за неделю
Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю
Главное

Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю

20-01-2017, 12:28
Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь
Читать далее
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео
Главное

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

18-01-2017, 23:38
Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.  
Читать далее
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов
Главное

Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

15-01-2017, 23:45
С 1 февраля 2017 года граждане России смогут обращаться в многофункциональные центры (МФЦ)   
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Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в президенты
Главное

Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в президенты

11-01-2017, 11:14
На выборах президента РФ в 2018 году конкуренцию Владимиру Путину хочет составить
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Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями
Город

Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями

18-01-2017, 23:54
Россиян ожидает рост реальных зарплат, безработица останется на уровне 2016 года, а в некоторых
Читать далее
Медведев снова рассказал про «денег нет»
Город

Медведев снова рассказал про «денег нет»

15-01-2017, 23:58
13 января, во время вручения премий в области СМИ за минувший 2016 год, приуроченных ко Дню российской печати,
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ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»
Город

ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»

11-01-2017, 14:52
Как сообщается в материалах суда, заявление о признании должника банкротом поступило в арбитражный суд края 9 января.
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В РФ могут запретить продажу травматического оружия
Город

В РФ могут запретить продажу травматического оружия

11-01-2017, 11:39
Эксперты Нацгвардии готовят предложения для изменений в законодательстве, касающемся оборота гражданского оружия.  
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Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег
События

Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег

15-01-2017, 23:54
Сеть взорвал новый флешмоб с красочными фотографиями с острова Бали.  
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Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017
События

Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017

11-01-2017, 11:36
На музыкальный конкурс Евровидение в Киев в этом году Первый канал собирается отправить 32-летнего певца
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ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке
Происшествия

ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

19-01-2017, 00:39
На перекрестке столкнулись три автомобиля.  
Читать далее
Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед
Происшествия

Стали известны подробности трагедии со школьниками, провалившимися под лед

16-01-2017, 00:04
Несчастный случай произошел в Тимашевском районе.  
Читать далее
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей
Происшествия

Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

15-01-2017, 23:51
В Донской столице произошел очередной случай шокирующей жестокости, сообщает Privet-Rostov.ru.  
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Упал лифт в доме на улице Бытха в Сочи
Происшествия

Упал лифт в доме на улице Бытха в Сочи

11-01-2017, 14:47
В кабине подъемного устройства находились двое детей.    
Читать далее
Омский педофил задержан на Кубани
Криминал

Омский педофил задержан на Кубани

19-01-2017, 00:38
Мужчина был объявлен в федеральный розыск.   
Читать далее
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи
Криминал

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

16-01-2017, 00:06
Правоохранители устанавливают личность погибшей.  
Читать далее
Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае
Криминал

Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае

16-01-2017, 00:03
Кровавая драма разыгралась в частом доме в станице Отрадной.  
Читать далее
Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса
Криминал

Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса

15-01-2017, 23:49
11 января, депутаты Госдумы одобрили поправки в законодательство, переводящие побои в отношении родственников в разряд
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В России курильщикам планируют увеличить рабочий день
Здоровье

В России курильщикам планируют увеличить рабочий день

11-01-2017, 11:33
Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков  
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На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца
Здоровье

На Россию надвигается гонконгский грипп-убийца

11-12-2016, 23:50
В ноябре в России традиционно начинается подъём заболеваемости ОРВИ.  
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Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет
Здоровье

Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет

23-11-2016, 15:56
В каждом восьмом российском магазине торгуют контрафактными сигаретами.   
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Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ
Здоровье

Каждый пятидесятый в российских городах уже заражен ВИЧ

7-11-2016, 11:14
В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ.   
Читать далее
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
Транспорт

Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»

18-01-2017, 23:45
Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр,
Читать далее
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Транспорт

Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

18-01-2017, 23:41
Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры компенсаций пассажирам
Читать далее
На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»
Транспорт

На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»

16-01-2017, 00:02
С таким предложением в Госдуму РФ обратились депутаты ЗСК.   
Читать далее
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
Транспорт

ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

9-01-2017, 15:31
Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Красная и Одесская.  
Читать далее
Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи
Спорт

Финал Кубка России по футболу может пройти в Сочи

14-12-2016, 16:00
Виталий Мутко заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о проведении финала Кубка России на стадионе
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Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов
Спорт

Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов

22-08-2016, 11:51
Россияне заняли 4 место в медальном зачете Олимпийских игр в Рио  
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ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото
Спорт

ТОП-5 самых красивых спортсменок из России на Олимпиаде в Рио. Фото

17-08-2016, 13:32
Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро запомнится не только рекордами, скандалами и курьезами,
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Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио
Спорт

Кубанская теннисистка завоевала золото на Олимпиаде в Рио

15-08-2016, 12:05
Сочинская теннисистка Елена Веснина и ее напарница Екатерина Макарова получили награду высшей пробы.  
Читать далее
Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Инфраструктура
 Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре

Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в

Инфраструктура
 AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию

Инфраструктура
 Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Кондратьев попросил денег на новые дороги к морю

Инфраструктура
 Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Улицы Краснодара очистят от брошенных автомобилей

Инфраструктура
 Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре

Грузовая машина провалилась в яму в Краснодаре

Инфраструктура
ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

ВИДЕО: Иномарка обрушила парапет на набережной в Сочи

Сочи
 Последствия урагана в Сочи

Последствия урагана в Сочи

Сочи
 Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

Улицу в Сочи предлагают назвать в честь Фиделя

Сочи
 В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

В сочинском Скайпарке девушка-инвалид спрыгнула с 207-метровой высоты

Сочи
 Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 дней

Сочи
 Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Сочи
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