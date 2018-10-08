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Число платных услуг в больницах Краснодара значительно сократят

Вчера, 13:10

Об этом сообщила вице-премьер Голикова.

 

Число платных услуг в больницах Краснодара значительно сократят


Сейчас ведется работа по сокращению платных услуг в государственных и муниципальных учреждениях. Над списком работают в кабинете министров, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова вице-премьер правительства РФ Татьяны Голиковой.

 

Чиновник отметила, что добиться сокращения платных услуг можно за счет внедрения электронных сервисов и модернизации больниц.

 

- Мы можем расширить спектр бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации, —сказала вице-премьер.

 

 

Сейчас ведется работа по усовершенствованию законодательства в сфере здравоохранения, сообщает «Югополис».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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