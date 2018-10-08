Число платных услуг в больницах Краснодара значительно сократят
Об этом сообщила вице-премьер Голикова.
Сейчас ведется работа по сокращению платных услуг в государственных и муниципальных учреждениях. Над списком работают в кабинете министров, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова вице-премьер правительства РФ Татьяны Голиковой.
Чиновник отметила, что добиться сокращения платных услуг можно за счет внедрения электронных сервисов и модернизации больниц.
- Мы можем расширить спектр бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации, —сказала вице-премьер.
Сейчас ведется работа по усовершенствованию законодательства в сфере здравоохранения, сообщает «Югополис».
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Источник:Privet-Rostov.ru
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