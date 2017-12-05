Неоплаченная поездка по платной трассе обойдется автовладельцам в 5000 рублей
Власти России нашли способ убрать шлагбаумы с платных трасс.
Предполагается, что после введения штрафных санкций с платных трасс будут убраны шлагбаумы, факт оплаты будут фиксировать камеры видеонаблюдения. Наглых водителей, решивших проскочить бесплатно предлагается штрафовать на пять тысяч рублей. Соответствующий проект подготовили чиновники министерства транспорта.
- Предполагается, что введение штрафа позволит убрать шлагбаумы с платных трасс — факт оплаты проезда будут фиксировать камеры, а штрафы, в случае нарушения, будет выставлять Ространснадзор. При уплате штрафа в 20-дневный срок будет доступна скидка в 50%, - сообщает «Коммерсантъ».
Нововведения планируется ввести с 1 января 2019 года.
В предложенном пакете нововведений есть несколько пробелов, которые чиновники должны обсудить в ближайшее время. Так до сих пор не ясно на счет какой организации будут поступать оплаченные штрафы. «Автодор» считает, что деньги должны поступать в бюджет государства, владельцы платных трасс хотят, чтоб деньги шли им.
На сегодняшний день на трассе М-4 Дон есть семь платных участков, которые будут функционировать еще не один год. В Ростовской области платная трасса запущена в тестовом режиме.
Российских водителей ждет два крупных штрафа в конце годаТранспорт
Для водителей в Краснодара готовят новый штрафГород
В России окончательно одобрили введение "налога на воздух"Город
Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентовГород
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублейГород
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шумИнфраструктура
Штраф за отсутствие прописки увеличат в 10 разОбщество
Россиянам, отдыхающим на курортах Родины, предлагают возвращать деньгиОбщество
Минздрав хочет лишить безработных россиян бесплатной медициныЗдоровье
Россиян избавят от имущественных налогов?Город
Способ обходить запрет звонить должникам по ночам нашли коллекторыОбщество
За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки разИнфраструктура
Оплату парковок в Краснодаре проверяют по госномеру машиныТранспорт
Как изменится жизнь россиян в мартеГород
Для россиян придумали новые штрафыОбщество
Как изменится жизнь россиян в 2017 годуГлавное
В России упростили процедуру получения материнского капиталаОбщество
Водителям больше не будут выплачивать деньги по ОСАГОТранспорт
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафыТранспорт
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить неГород
Как в июне изменится жизнь россиянГлавное
С пьяными водителями придумали новый способ борьбыТранспорт
Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65Общество
Проезд на «Ласточках» станет бесплатным на время проведенияТранспорт
Неужели: зарплаты руководителей «привяжут» к зарплатам подчинённыхОбщество
Родителей будут штрафовать за поздние гуляния детей на федеральномГород
Из ресторанов и баров может исчезнуть спиртноеГород
Путин пожалел дальнобойщиковТранспорт
Трасса М4 "Дон" Москва - Краснодар – Новороссийск станет платнойТранспорт
Краснодар избавят от незаконных шлагбаумовТранспорт
У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублейТранспорт
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штрафТранспорт
Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцевТранспорт
Пешеходов в наушниках будут штрафоватьГород
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
В России начинается тотальная проверка границ земельных участковГород
"Владельцев" брошенных могил предлагают штрафоватьГород
Улица Красная может стать платной для автолюбителейТранспорт
До конца года в Краснодаре на платных стоянках будет пять тысячИнфраструктура