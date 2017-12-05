Неоплаченная поездка по платной трассе обойдется автовладельцам в 5000 рублей

Власти России нашли способ убрать шлагбаумы с платных трасс.

Предполагается, что после введения штрафных санкций с платных трасс будут убраны шлагбаумы, факт оплаты будут фиксировать камеры видеонаблюдения. Наглых водителей, решивших проскочить бесплатно предлагается штрафовать на пять тысяч рублей. Соответствующий проект подготовили чиновники министерства транспорта.

- Предполагается, что введение штрафа позволит убрать шлагбаумы с платных трасс — факт оплаты проезда будут фиксировать камеры, а штрафы, в случае нарушения, будет выставлять Ространснадзор. При уплате штрафа в 20-дневный срок будет доступна скидка в 50%, - сообщает «Коммерсантъ».

Нововведения планируется ввести с 1 января 2019 года.

В предложенном пакете нововведений есть несколько пробелов, которые чиновники должны обсудить в ближайшее время. Так до сих пор не ясно на счет какой организации будут поступать оплаченные штрафы. «Автодор» считает, что деньги должны поступать в бюджет государства, владельцы платных трасс хотят, чтоб деньги шли им.

На сегодняшний день на трассе М-4 Дон есть семь платных участков, которые будут функционировать еще не один год. В Ростовской области платная трасса запущена в тестовом режиме.