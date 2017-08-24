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На курорте «Имеретинский» пройдет бесплатный концерт фестиваля «Новая волна»

Вчера, 13:39

Там же пройдут и другие ключевые мероприятия конкурса «Новая волна».

 

На курорте «Имеретинский» пройдет бесплатный концерт фестиваля «Новая волна»

 

Курортный район «Имеретинский», принадлежащий группе компаний «Базовый элемент», сообщает о проведении на площадках курорта серии культурных и спортивных мероприятий в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». «Имеретинский» как официальный партнер конкурса примет дискотеку «Муз-ТВ» и турнир по пляжному футболу с участием звезд российской эстрады,  жеребьевки конкурсных дней и пресс-конференции.

С начала сентября курортный район «Имеретинский» станет площадкой для ряда ключевых мероприятий конкурса «Новая волна». Уже 1 сентября на курорте состоятся жеребьевки конкурсных дней: первого - в 11:00, в школе «Согласие» (ул. Триумфальная, 12А), второго – в 15:00, в павильоне выставки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» (ул. Парусная, 7).

Традиционный турнир по пляжному футболу на кубок «Новой волны» с участием звезд российской эстрады состоится 11 сентября, в 12:00, на территории пляжного клуба «Имеретинский» (ул. Парусная, 7). В состязаниях примут участие артисты, музыканты, спортсмены, VIP-персоны.

В этот же день, в 22:00, на открытой площадке курорта «Имеретинский», напротив бывшего олимпийского медиа-центра, состоится дискотека «Муз-ТВ». В большом концерте примут участие Алсу, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Ирина Дубцова, группа А’Студио, «Градусы» и многие другие. Вести шоу будут Андрей Разыграев и Лера Кудрявцева. Вход на мероприятие для зрителей свободный.

Для аккредитованных на конкурс «Новая волна» представителей СМИ в «Имеретинском» пройдут две пресс-конференции. Первая, посвященная открытию международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», состоится 8 сентября, в 15:30. Вторая, посвященная закрытию и подведению итогов конкурса, - 14 сентября в 15:00. Оба мероприятия для прессы состоятся в отеле «Имеретинский» 4* (Морской бульвар, 1) в зале «Флагман-1».

Источник: www.livekuban.ru



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