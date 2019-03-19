Максимальную сумму комиссии при покупке машин и жилья по карте хотят ввести в Краснодаре
Предложение разработали специалисты Банка России с платежных систем Visa, MasterCard и НСПК.
Инициаторы предложили снизить банковские тарифы. Это должно снизить стоимость машин и жилья для покупателей, об этомпишетРБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.
Предполагается, что должна быть установлена предельная сумма комиссии при покупке автомобилей и недвижимости. Что касается систем «Мир» и Visa могут ограничить комиссию на уровне 0,8%, но при этом сумма не должна превышать 10000 рублей.
MasterCard готова распространить такую же комиссию и на покупку автомобилей. Твердые тарифы могут быть установлены для социально значимых покупок. Так Visa предлагает самые низкие тарифы для аптек — 1,2%, «Мир» и MasterCard — 1,3%; для услуг в сфере образования «Мир» снизит тарифы до 0,3%, MasterCard — до 0,8%, Visa — до 1%. Услуги лицензированных учреждений в сфере здравоохранения Visa и MasterCard оценили в 1%, «Мир» может снизить комиссию до 0,3%.
Ретейлеры считают, что данные тарифы никак не изменят ситуации на рынке.
Источник:Privet-Rostov.ru
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