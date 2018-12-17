МИД РФ: Украинские власти в ближайшие дни начнут масштабное наступление на Донецкую и Луганскую области

О планах Киева узнали российские разведчики.

По данным ведомства, наступление на Донецкую и Луганскую Украина совершит, воспользовавшись режимом военного положения наУкраине иДонбассе. Цель наступления –вернуть ЛНР и ДНР в состав страны, сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по данным МИД украинская военная группировка была укомплектована за несколько месяцев до этого. Группировка планирует нанести несанкционированные удары по позициям ДНР и ЛНР, сообщаетVse42.ru

Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что с начала декабря они выявили в приграничных районах почти 200 единиц военной техники, запрещенной Минскими соглашениями.

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Источник:Privet-Rostov.ru