Новый обязательный предмет появится в школах Краснодара

Минобрнауки России планирует ввести обязательные занятия по шахматам для учеников первых-четвертых классов.

Это произойдет в ближайшие годы, об этом ссылкой на главу Ведомства Ольгу Васильеву сообщает ТАСС.

По предварительным данным, занятия будут проходить по одному часу в неделю, пишет Privet-Rostov.ru