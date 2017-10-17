Новый обязательный предмет появится в школах Краснодара
Минобрнауки России планирует ввести обязательные занятия по шахматам для учеников первых-четвертых классов.
Это произойдет в ближайшие годы, об этом ссылкой на главу Ведомства Ольгу Васильеву сообщает ТАСС.
По предварительным данным, занятия будут проходить по одному часу в неделю, пишет Privet-Rostov.ru
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