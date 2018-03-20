Путин прокомментировал пожизненное «нахождение у власти» в России

Глава государства сообщил, что не собирается проводить конституционные реформы.





О своих планах Владимир Путин сообщил на пресс-конференции, которая прошла 18 марта в предвыборном штабе. Глава государства отметил, что не намерен проводит конституционные реформы в ближайшие шесть лет.

- Пока я никаких реформ не планирую конституционных,— ответил Путин на вопрос журналистов о возможных изменениях в Конституции РФ.

В начале года аналитики и эксперты сообщили, что Владимир Путин планирует остаться в президентском кресле пожизненно. Для этого необходимо провести конституционную реформу, и сделать это необходимо в течении ближайших трех лет.

Фото: svoboda.org

Источник:Privet-Rostov.ru