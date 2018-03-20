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Путин прокомментировал пожизненное «нахождение у власти» в России

20-03-2018, 18:18

Глава государства сообщил, что не собирается проводить конституционные реформы.


Путин прокомментировал пожизненное «нахождение у власти» в России


О своих планах Владимир Путин сообщил на пресс-конференции, которая прошла 18 марта в предвыборном штабе. Глава государства отметил, что не намерен проводит конституционные реформы в ближайшие шесть лет.

 

 

- Пока я никаких реформ не планирую конституционных,— ответил Путин на вопрос журналистов о возможных изменениях в Конституции РФ.

 

В начале года аналитики и эксперты сообщили, что Владимир Путин планирует остаться в президентском кресле пожизненно. Для этого необходимо провести конституционную реформу, и сделать это необходимо в течении ближайших трех лет.

Фото: svoboda.org

Источник:Privet-Rostov.ru



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